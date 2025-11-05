Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता और सम्मान के नए द्वार खुलेंगे

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के लिए यह माह साधरण रहेगा लेकिन व्यापार में बदलाव का महत्वपूर्ण निर्णय आपके बिजनेस में चार चांद लगा सकती है लेकिन निवेश से बचे व्यापार में लाभ मिलेगा . नेटवर्क मार्किट से जुड़े है अच्छा लाभ होगा कोई खास बदलाव की जरूरत नहीं है .नौकरी करने वाले कार्य क्षेत्र में उन्नति करेगे ,नए नौकरी की प्लान किए है इस माह स्थगित करे.