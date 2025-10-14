Singh Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह सिंह राशि के लिए निकला कार्ड “The Strength” है, जो साहस, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है. यह कार्ड बताता है कि आप इस सप्ताह अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से हर स्थिति पर नियंत्रण बना पाएंगे. हालांकि स्वास्थ्य में हल्की परेशानी रह सकती है, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आपकी सकारात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी.

स्वास्थ्य:

यह सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का है. पेट, थकान या ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी हो सकती है. खानपान में नियमितता रखें और आराम के लिए पर्याप्त समय निकालें. योग, ध्यान और सूर्य नमस्कार आपको संतुलित रखेंगे.

व्यापार:

व्यापारिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो यह समय तैयारी का है, क्रियान्वयन अगले सप्ताह अधिक फलदायी रहेगा. पुराने ग्राहकों से जुड़ाव लाभ दे सकता है.

नौकरी:

ऑफिस में आपके नेतृत्व कौशल और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. किसी महत्वपूर्ण कार्य या प्रस्तुति में सफलता मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को मान्यता देंगे. नए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं.

लव और परिवार:

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन पार्टनर को समय देना जरूरी होगा. पारिवारिक जीवन में धार्मिक या सामाजिक कार्यों में सहभागिता रहेगी. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा.

साप्ताहिक उपाय:

रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएं. किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं.

Do: आत्मविश्वास और संयम बनाए रखें.

Don’t: स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ न करें, और देर रात तक काम न करें.

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 5

लकी डे: रविवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन या मान-सम्मान मिलने के योग हैं?

A1: हाँ, आपकी मेहनत और समर्पण से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, जिससे पदोन्नति या सम्मान मिल सकता है.

Q2: क्या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई सावधानी रखनी चाहिए?

A2: जी हाँ, थकान और तनाव से बचें. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें.

