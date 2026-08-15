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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal Today 15 August 2026: तीज पर शत्रुओं का नाश, मिलेगा बड़ा पद! जानें आज का मेष राशिफल

Mesh Rashifal Today 15 August 2026: तीज पर शत्रुओं का नाश, मिलेगा बड़ा पद! जानें आज का मेष राशिफल

Mesh Rashifal 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस व हरियाली तीज का पावन संयोग. छठे चंद्र के प्रभाव से शत्रु होंगे परास्त. जानें मेष का करियर, धन व तीज उपाय!

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Aug 2026 05:51 AM (IST)
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मेष राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से छठे भाव (कन्या राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके पराक्रम, सेवा भाव और कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय पाने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आइए जानते हैं मेष राशि के लिए करियर, व्यापार, फाइनेंस, रिलेशनशिप और सेहत का पूरा हाल

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा जो कार्यों में सिद्धियां और सफलता दिलाता है.

चंद्रमा आज सुबह 09:35:22 बजे तक सिंह राशि (पंचम भाव) में रहेंगे और इसके बाद आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, प्रतिस्पर्धा और विजय के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज कार्यक्षेत्र में आपको नई मजबूती और ऊर्जा देगा. स्वतंत्रता दिवस के विभिन्न आधिकारिक आयोजनों, समाज सेवा और प्रशासनिक कार्यों में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी. जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कानूनी मामले या जॉब बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज सकारात्मक परिणाम मिलने के पूरे योग हैं. दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी बहसबाजी से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पुरानी कानूनी अड़चनों, बकायों की वसूली और बाजार की प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने का है. स्वतंत्रता दिवस और तीज के त्योहारी माहौल के कारण खुदरा, परिधान, आभूषण व मिठाई कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छी बिक्री देखने को मिलेगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. पुराने कर्जों से राहत पाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. त्योहार व पारिवारिक आयोजनों पर कुछ धन खर्च होगा, लेकिन यह खर्च सुखद रहेगा. हालांकि, सुबह के समय राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, लॉटरी या बिना विचार किए बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व है, जो सुहागिन महिलाओं और लव लाइफ के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. दांपत्य जीवन में आपसी प्रेम, विश्वास और नई खुशियां देखने को मिलेंगी. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. शाम को हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार के साथ सम्मिलित होने से घर का वातावरण बेहद आनंदमय और सकारात्मक रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को काफी चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव के चंद्र प्रभाव के कारण बाहर के खान पान या गरिष्ठ भोजन से बचें ताकि पेट में गैस या अपच की शिकायत न हो. सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पीएं और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

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  • लकी कलर: गहरा लाल, हरा, केसरिया

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, बेलपत्र और माता पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या सुहाग सामग्री अर्पित करें.
2. शनि हनुमान उपाय: शनिवार का दिन होने से शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
3. दान: किसी जरूरतमंद कन्या या महिला को हरे वस्त्र, मौसमी फल या हरी दाल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी मंगल, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा, शत्रुओं व बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Aug 2026 05:51 AM (IST)
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