Kark Rashifal 23 January 2026: कर्क राशि को भाग्य का साथ, रुके काम शुरू और पारिवारिक सुख

हेल्थ राशिफल
आज सेहत में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिलेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से राहत मिल सकती है, फिर भी मन में स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. आलस से दूरी बनाना जरूरी है क्योंकि सुस्ती के कारण ऊर्जा में कमी आ सकती है. हल्की एक्सरसाइज और समय पर भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. सुबह 8.15 से 10.15 बजे और दोपहर 1.15 से 2.15 बजे के बीच लंबे समय से अटके किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी विचार विमर्श से पुरानी समस्याओं का समाधान निकलेगा. सही रणनीति और धैर्य से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और डिपार्टमेंट हेड या सीनियर से सराहना भी मिल सकती है. परिध योग के प्रभाव से यह जरूरी है कि आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, क्योंकि समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा. कोई धार्मिक या पारिवारिक कार्य पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च आपको संतोष देगा.
लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. घर में बच्चे की किलकारी से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बन सकता है. पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहने से आप अपने मन की बात खुलकर रख पाएंगे.
शिक्षा और छात्र राशिफल
बीबीए और मैनेजमेंट के छात्रों को सफलता पाने के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. ध्यान और अनुशासन बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना से एकाग्रता बढ़ेगी.
भाग्यशाली रंग गोल्डन
भाग्यशाली अंक 8
अभाग्यशाली अंक 5
उपाय
बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें और माँ सरस्वती को केसर या हल्दी मिश्रित दूध अर्पित करें. “ॐ नमः सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा
उत्तर हां, बताए गए शुभ समय में किया गया कार्य सफल रहेगा.
प्रश्न 2 क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं
उत्तर हां, आपकी मेहनत की सराहना होगी और आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे.
प्रश्न 3 पारिवारिक सुख कैसा रहेगा
उत्तर परिवार में खुशखबरी और सामंजस्य बना रहेगा.