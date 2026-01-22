Kark Rashifal 23 January 2026: कर्क राशि को भाग्य का साथ, रुके काम शुरू और पारिवारिक सुख

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 23 January 2026: कर्क राशि को भाग्य का साथ, रुके काम शुरू और पारिवारिक सुख

Cancer Horoscope 23 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Jan 2026 07:36 PM (IST)
Kark Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला और पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा. चन्द्रमा का नवम भाव में गोचर आपके भाग्य को मजबूत करेगा और धर्म, शिक्षा तथा समाज से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. माँ सरस्वती की कृपा से आपकी सोच और निर्णय क्षमता में स्पष्टता आएगी.

हेल्थ राशिफल
आज सेहत में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिलेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से राहत मिल सकती है, फिर भी मन में स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. आलस से दूरी बनाना जरूरी है क्योंकि सुस्ती के कारण ऊर्जा में कमी आ सकती है. हल्की एक्सरसाइज और समय पर भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. सुबह 8.15 से 10.15 बजे और दोपहर 1.15 से 2.15 बजे के बीच लंबे समय से अटके किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी विचार विमर्श से पुरानी समस्याओं का समाधान निकलेगा. सही रणनीति और धैर्य से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और डिपार्टमेंट हेड या सीनियर से सराहना भी मिल सकती है. परिध योग के प्रभाव से यह जरूरी है कि आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, क्योंकि समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा. कोई धार्मिक या पारिवारिक कार्य पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च आपको संतोष देगा.

लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. घर में बच्चे की किलकारी से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बन सकता है. पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहने से आप अपने मन की बात खुलकर रख पाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
बीबीए और मैनेजमेंट के छात्रों को सफलता पाने के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. ध्यान और अनुशासन बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना से एकाग्रता बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग गोल्डन
भाग्यशाली अंक 8
अभाग्यशाली अंक 5

उपाय
बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें और माँ सरस्वती को केसर या हल्दी मिश्रित दूध अर्पित करें. “ॐ नमः सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा
उत्तर हां, बताए गए शुभ समय में किया गया कार्य सफल रहेगा.

प्रश्न 2 क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं
उत्तर हां, आपकी मेहनत की सराहना होगी और आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे.

प्रश्न 3 पारिवारिक सुख कैसा रहेगा
उत्तर परिवार में खुशखबरी और सामंजस्य बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Jan 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget