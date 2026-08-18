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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 18 August 2026: 6ठे चंद्रमा से वृषभ राशि वाले शत्रुओं से रहें सतर्क, शुक्ल योग से बिजनेस में होगा वित्तीय लाभ

Vrishabh Rashifal 18 August 2026: 6ठे चंद्रमा से वृषभ राशि वाले शत्रुओं से रहें सतर्क, शुक्ल योग से बिजनेस में होगा वित्तीय लाभ

Vrishabh Rashifal 18 August 2026: 6ठे चंद्रमा व शुक्ल योग से वृषभ राशि वालों को बिजनेस में होगा बड़ा लाभ! पढ़ें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 06:29 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 18 August 2026:18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (षष्ठम भाव यानी रोग, ऋण, ज्ञात-अज्ञात शत्रु व सेवा भाव) में गोचर कर रहे हैं. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं से थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है, हालांकि शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस और करियर में शानदार वित्तीय लाभ के योग बनेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और विस्तार लेकर आया है. शुक्ल योग बनने से आपका बिजनेस बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेगा और वित्तीय लाभ के मजबूत संकेत हैं. आप अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई ठोस रणनीतियां बना सकते हैं. आपके गैर-जरूरी खर्च नियंत्रण में रहेंगे, जिससे धन संचय बढ़ेगा. पेशेवर मोर्चे पर चीजें बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगी और आपको कोई बड़ा सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा. बिजनेसमैन अपने नेटवर्क को पूरी तरह एक्टिव रखें, क्योंकि पुराने संपर्कों के जरिए आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान और साख मजबूत करने का है. वर्कस्पेस पर आप अपने करियर के प्रति पूरी तरह एकाग्र रहेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स में सफल भी होंगे. अपने काम और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें; इससे आप जटिल व महत्वपूर्ण कार्यों को तय समय पर पूरा करने में सक्षम रहेंगे और आपकी कामयाबी में वृद्धि होगी. जिन एंप्लॉयड पर्सन्स ने हाल ही में नई जॉब जॉइन की है, उन्हें ऑफिस में समय की पाबंदी (Punctuality) का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका रिकॉर्ड शुरुआत से ही साफ-सुथरा बना रहे. एंप्लॉयड पर्सन मानसिक स्तर पर लगातार नया सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें और अपना अधिकांश समय अनुभवी व ज्ञानी लोगों की संगति में बिताएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन आज बहुत मधुर और प्रेमपूर्ण रहेगा. अपने लाइफ पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और उनके साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने की योजना बनाएं; ऐसा करने से आपसी भावनात्मक संबंध और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत होंगे. घर-परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है. स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करें; एकाग्रता से किया गया अध्ययन आगामी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से मानसिक तनाव या हल्की मौसमी तकलीफ हो सकती है. अपने खान-पान पर ध्यान दें, समय पर आराम करें और किसी भी अज्ञात भय को अपने ऊपर हावी न होने दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

  • शुभ अंक: 2

  • अशुभ अंक: 7

  • आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर भगवान हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी को जल में अक्षत डालकर अर्पित करें; इससे अज्ञात शत्रुओं का भय समाप्त होगा और कारोबार में धन लाभ बढ़ेगा.

FAQs 

Q1. 18 अगस्त 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को बड़े ऑर्डर कैसे मिल सकते हैं?
 Ans. अपने पुराने व्यावसायिक संपर्कों और नेटवर्क को एक्टिव रखें, जिससे बड़े ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावना बनेगी.

Q2. आज वृषभ राशि के उन लोगों को क्या सलाह है जिन्होंने नई नौकरी जॉइन की है?
Ans. ऑफिस में सही समय पर उपस्थिति दर्ज कराएं, समय की पाबंदी रखें और ज्ञानी लोगों के मार्गदर्शन में काम सीखें.

Q3. आज वृषभ राशि वालों को दांपत्य जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएं और बाहर घूमने की प्लानिंग करें, जिससे आपसी रिश्ते गहरे होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 06:29 AM (IST)
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