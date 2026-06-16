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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 16 June 2026: कन्या राशि वृद्धि योग से क्रिएटिव बिजनेस में होगी ऑर्डर्स की बौछार, विदेशों से होगा बड़ा मुनाफा

Aaj ka Kanya Rashifal 16 June 2026: कन्या राशि वृद्धि योग से क्रिएटिव बिजनेस में होगी ऑर्डर्स की बौछार, विदेशों से होगा बड़ा मुनाफा

Virgo Horoscope 16 June 2026: वृद्धि योग से क्रिएटिव बिजनेस में होगी ऑर्डर्स की बंपर बढ़ोतरी, क्या मंगलवार को जीवनसाथी की भावनाओं को न समझने से हो सकती है रिश्तों में अनबन? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं कन्या राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी रचनात्मकता के बल पर बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने का साबित होगा. व्यापारियों के लिए आज 'क्रिएटिव बिजनेस' (Creative Business) में बहुत बड़ा सुनहरा मौका है; जो जातक फैशन, डिजाइन, ज्वेलरी या कंटेंट के बिजनेस से जुड़े हैं, आज बाजार से उनके ऑर्डर्स में बंपर बढ़ोतरी होने के मजबूत योग हैं; अपनी इस क्रिएटिविटी को बड़े व्यावसायिक सौदों में कनवर्ट करिए, ऐतिहासिक मुनाफा होगा. 

वृद्धि योग बनने से याद रखें कि अदर कंट्री (विदेशी संपर्कों या एक्सपोर्ट) से भी कोई बड़ा मुनाफा होने की प्रबल संभावना है. बाजार में पार्टियों के प्रति अपने व्यवहार में और ज्यादा मधुर सुधार लाएं, जिससे आपके प्रॉडक्ट्स की मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में गजब की प्रगति और अधिकारियों का पूरा वरदान दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आपको अपने सीनियर्स और बॉस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और शास्त्र सम्मत गाइडेंस (मार्गदर्शन) मिलेगा; उनके इस कुशल गाइडेंस से आपके अटके हुए ऑफिशियल कार्यों को गजब की रफ्तार और प्रगति मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर बहुत ही धैर्य, लगन और वफादारी का परिचय देते हुए अपने ऑफिशियल वर्क को अंजाम देना होगा; पूरी तरह एक्टिव और मेहनती बने रहें; सुस्ती का त्याग करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़े अभ्यास और अनुशासन में रहने का संदेश दे रहा है. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत तो करेगा, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. स्टूडेंट्स आज अपने फील्ड और प्रोजेक्ट्स में मनमुताबिक बेहतर प्रदर्शन देने से थोड़ा चूक सकते हैं; इसलिए ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि सोशल मीडिया की व्यर्थ की गॉसिप से तुरंत दूरी बनाएं और केवल अपने कठिन विषयों पर पूरा फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और परिपक्वता दिखाने का संकेत दे रहा है. प्रेम संबंधों (Love Life) या वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज लव-बर्ड्स और मैरिड जातक एक-दूसरे की बारीक भावनाओं और दृष्टिकोण को अच्छे से समझने का प्रयास करें; अन्यथा किसी छोटी सी 'मिसअंडरस्टैंडिंग' (गलतफहमी या गुस्से) के चलते आपसी रिश्तों में अलगाव या कड़वाहट होने तक की नौबत अचानक आ सकती है; इसलिए आज शांत रहना ही सबसे हितकर होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत और अच्छी बनी रहेगी. बिजनेस में बड़ा विदेशी मुनाफा होने और बॉस से गाइडेंस मिलने की खुशी से मन प्रसन्न रहेगा. शाम को जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय शांत रहें, मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: नेवी धीमा
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर और दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए मां सरस्वती व माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाकर उन्हें मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें और लक्ष्मी चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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