Aaj ka Meen Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. पंचम भाव में चंद्रमा होने से आपकी निर्णय क्षमता और योजनाएं सफल होंगी. बाजार से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. यदि पैतृक व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 7:00 से 9:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच किया गया कार्य शुभ परिणाम दे सकता है. मजबूत लॉजिस्टिक्स और बेहतर सेवा के कारण पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ेंगे और नए ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति लेकर आएगा. यदि आपने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है या देने जा रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आपकी स्किल्स और अनुभव से इंटरव्यू पैनल प्रभावित होगा. ऑफिस के काम से की गई यात्रा के दौरान प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में करियर की नई दिशा तय करने में मददगार साबित होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. व्यापार में लाभ मिलने और नए प्रोजेक्ट शुरू होने से आय में वृद्धि के संकेत हैं. यदि निवेश या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर भी ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहित लोगों के विवाह की बात किसी अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में आगे बढ़ सकती है. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर में शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम करें और पौष्टिक भोजन लें. योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट बनाए रखेंगे. यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

पंचम भाव में चंद्रमा होने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति मजबूत रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. किसी अनुभवी मेंटर का मार्गदर्शन आपकी शंकाओं को दूर करेगा और सफलता की राह आसान बनाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: डार्क ग्रे (Dark Grey)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. पीले पुष्प अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और परिवार में सुख-समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

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