Aaj ka Makar Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. सप्तम भाव में चंद्रमा होने से साझेदारी और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे. बाजार के उतार-चढ़ाव को समझने की आपकी क्षमता आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी. ऑनलाइन और डिजिटल कारोबार से जुड़े लोगों को बड़े ग्राहकों से एडवांस पेमेंट के साथ नए ऑर्डर मिलने की संभावना है. आपकी मधुर वाणी और व्यवहार से नाराज ग्राहक भी दोबारा जुड़ सकते हैं, जिससे कारोबार और मुनाफे में वृद्धि होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सफलता और सम्मान लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. जो सहकर्मी पहले विरोध करते थे, वे भी अब आपके सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. कुछ लोगों को कंपनी की ओर से बेहतर सुविधाएं, वाहन या आवास जैसी सौगात भी मिल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. रुकी हुई आय मिलने और व्यापार में लाभ बढ़ने से पैसों की पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं. निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे. हालांकि, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

सप्तम भाव में चंद्रमा होने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा और कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. काम की व्यस्तता के बावजूद अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान करना भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परिवार से कोई प्रेरणादायक सहयोग या उपहार मिल सकता है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान शनि और भगवान शिव का स्मरण करें. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या लोहे की वस्तु का दान करें. इससे व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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