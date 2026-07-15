Aaj ka Kumbh Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और पुराने संपर्कों के माध्यम से बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिलने की संभावना है. ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई से जुड़ी समस्याएं दूर होने से कारोबार सुचारु रूप से चलेगा. बैंक से क्रेडिट या नए निवेशकों का सहयोग मिलने से वर्किंग कैपिटल मजबूत होगा, जिससे नए प्रोजेक्ट या व्यापार विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी डेटा एनालिसिस, नई स्किल्स और कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. इसके चलते आपको किसी महत्वपूर्ण या अंतरराष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिल सकती है. सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कम प्रयास में बड़े क्लाइंट्स मिलने की संभावना है, जिससे लक्ष्य समय से पहले पूरा हो सकता है और इंसेंटिव मिलने के योग बनेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है. व्यापार में लाभ बढ़ने और नए निवेश मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. यदि किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज सकारात्मक शुरुआत हो सकती है. हालांकि, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

गजकेसरी, हर्षण और वज्र योग के प्रभाव से प्रेम संबंधों में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी में परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और रिश्तों में विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान आपको पूरे दिन सक्रिय रखेगा. खिलाड़ियों और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को अपनी फिटनेस का अच्छा लाभ मिलेगा. पर्याप्त आराम करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. कला और खेल से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे सम्मान और उपलब्धि दोनों प्राप्त हो सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी, करियर में सफलता आएगी और व्यापार में लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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