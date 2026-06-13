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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 13 June 2026: कन्या राशि सुकर्मा योग से व्यापार में होगा बड़ा वित्तीय लाभ, नए टैक्स नियमों के विश्लेषण से होगी भारी बचत

Aaj ka Kanya Rashifal 13 June 2026: कन्या राशि सुकर्मा योग से व्यापार में होगा बड़ा वित्तीय लाभ, नए टैक्स नियमों के विश्लेषण से होगी भारी बचत

Virgo Horoscope 13 June 2026: सुकर्मा योग से कन्या राशि वालों को मिलेंगे बंपर वित्तीय लाभ, क्या शनिवार को नए नियमों के सही विश्लेषण से बचेगा भारी टैक्स? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बेहतरीन टैक्स प्लानिंग करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में सुकर्मा और सर्वाअमृत योग का निर्माण होने से बिजनेस में बड़े 'वित्तीय लाभ' (Financial Gain) के मजबूत संकेत मिल रहे हैं; आप अपनी पेशेवर गतिविधि का विस्तार करने के लिए कोई नई विजनरी रणनीति बना सकते हैं. 

बाजार के नए नियमों का सही और सटीक विश्लेषण करने से आज आप अपना भारी 'टैक्स' (Tax Saving) बचा पाएंगे; जिससे आपकी कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी साफ देखने को मिलेगी. बिजनेस अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, बस कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले पूरी जानकारी और सोच-विचार अवश्य कर लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारियां हासिल करने का साबित होगा. वर्कस्पेस पर पूर्व में किए गए आपके सभी बेहतर व पारदर्शी कार्यों के कारण आज आप बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे और अधिकारियों से कोई बहुत बड़ी सकारात्मक बात (गुड न्यूज) सुनेंगे, दफ्तर में आपका खर्च और फिजूलखर्ची पूरी तरह कम रहेगी. 

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को मैनेजमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए 'टीम लीडर' (Team Leader) बनाया जा सकता है. इसके साथ ही, आज ऑफिस की तरफ से आपको किसी बड़े प्रतिष्ठित 'ट्रेनिंग प्रोग्राम' में जाने का शानदार मौका अचानक मिल सकता है, जो आपके करियर ग्राफ को बहुत ऊपर ले जाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सफलताओं को दुगना करने वाला रहेगा. नौवां चंद्रमा भाग्य को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन की आज पुरानी की गई कड़ी मेहनत के बल पर उनकी कामयाबी, साख और पुरस्कारों में बंपर वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुंदर रिश्तों की सौगात लाने और खुशियां बढ़ाने वाला साबित होगा. आज घरेलू मोर्चे पर आपका 'लाइफ पार्टनर' (जीवनसाथी) आपसे खुलकर अपनी बारीक भावनाओं और सच्चे प्यार का इजहार (Express) कर सकता है, जिससे आपसी रिश्तों में गजब का रोमांस और गहराई आएगी. वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों से आपके पारिवारिक संबंध पूरी तरह सौहार्दपूर्ण व मधुर बने रहेंगे. यंग जनरेशन (युवा वर्ग) आज किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंग) की तरफ थोड़ा आकर्षित हो सकते हैं, मर्यादित रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. टैक्स की बचत होने और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयन होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुकर्मा योग की शुभता पाने के लिए मां सरस्वती व माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन और मिश्री का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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