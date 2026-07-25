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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 25 July 2026: ब्रह्म योग से धन लाभ के योग, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Meen Rashifal 25 July 2026: ब्रह्म योग से धन लाभ के योग, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Pisces Horoscope: क्या 25 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को ब्रह्म योग का लाभ मिलेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. कारोबार में अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसका लाभ भविष्य में अवश्य मिलेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और लंबे समय से रुके हुए आर्थिक कार्य गति पकड़ सकते हैं. यदि अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, तो उसे सोच-समझकर सही जगह निवेश करने की योजना बनाएं.

आज सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क को मजबूत करने का भी अच्छा अवसर है. किसी सामाजिक कार्यक्रम, व्यापारिक बैठक या संगठनात्मक गतिविधि में भाग लेने से नए संपर्क बनेंगे, जो आने वाले समय में आपके कारोबार के विस्तार में सहायक सिद्ध हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज लक्ष्य के प्रति समर्पण और अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. जितनी निष्ठा और मेहनत से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उतनी ही तेजी से करियर में आगे बढ़ेंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें. टीमवर्क और सहयोग की भावना आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

किसी वरिष्ठ अधिकारी से कार्यालय के बाहर मुलाकात या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, जिससे भविष्य में नए अवसर मिलने की संभावना बनेगी. यदि आप सामाजिक या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके कार्यों की सराहना होने के साथ सम्मान मिलने के भी योग हैं.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश की योजना बनाएं. सही वित्तीय निर्णय आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा. बच्चों से जुड़ी कोई चिंता दूर हो सकती है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए शुभ रहेगा और रिश्तों में भी मजबूती आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को पीली दाल, केला या धार्मिक पुस्तक का दान करें. यह उपाय भाग्य वृद्धि, धन लाभ, करियर में सफलता और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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