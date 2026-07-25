Aaj Ka Meen Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. कारोबार में अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसका लाभ भविष्य में अवश्य मिलेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और लंबे समय से रुके हुए आर्थिक कार्य गति पकड़ सकते हैं. यदि अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, तो उसे सोच-समझकर सही जगह निवेश करने की योजना बनाएं.

आज सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क को मजबूत करने का भी अच्छा अवसर है. किसी सामाजिक कार्यक्रम, व्यापारिक बैठक या संगठनात्मक गतिविधि में भाग लेने से नए संपर्क बनेंगे, जो आने वाले समय में आपके कारोबार के विस्तार में सहायक सिद्ध हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज लक्ष्य के प्रति समर्पण और अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. जितनी निष्ठा और मेहनत से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उतनी ही तेजी से करियर में आगे बढ़ेंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें. टीमवर्क और सहयोग की भावना आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

किसी वरिष्ठ अधिकारी से कार्यालय के बाहर मुलाकात या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, जिससे भविष्य में नए अवसर मिलने की संभावना बनेगी. यदि आप सामाजिक या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके कार्यों की सराहना होने के साथ सम्मान मिलने के भी योग हैं.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश की योजना बनाएं. सही वित्तीय निर्णय आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा. बच्चों से जुड़ी कोई चिंता दूर हो सकती है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए शुभ रहेगा और रिश्तों में भी मजबूती आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को पीली दाल, केला या धार्मिक पुस्तक का दान करें. यह उपाय भाग्य वृद्धि, धन लाभ, करियर में सफलता और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

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