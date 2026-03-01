हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्या राशिफल 1 मार्च 2026: धन, करियर और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्य?

Virgo Horoscope 1 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव आय, नेटवर्क, उपलब्धि और इच्छापूर्ति से जुड़ा है. सीधी बात आज का दिन कमाने, जोड़ने और आगे बढ़ने की मानसिकता का है. 

लेकिन सिर्फ सोचने से इनकम नहीं बढ़ती. आपको ठोस कदम उठाने होंगे. जो लोग अवसर पहचानकर तुरंत काम में लग जाते हैं, वही इस गोचर का असली फायदा उठाएंगे.

Virgo March Horoscope 2026: कन्या मार्च मासिक राशिफल, अनचाही जगह पर ट्रांसफर, बिगड़ेगा बजट

धन और आय राशिफल:

इनकम बढ़ाने के प्रयास तेज करें. अगर आप सैलरी पर निर्भर हैं तो साइड स्किल डेवलपमेंट या अतिरिक्त प्रोजेक्ट पर ध्यान दें. बिजनेस कर रहे हैं तो नए क्लाइंट जोड़ने और पुराने क्लाइंट को रिटेन करने की रणनीति मजबूत करें.

ग्रह स्थिति सुखद है, इसलिए सामान्य से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. लेकिन यह भी समझ लें अवसर तभी काम करता है जब तैयारी पूरी हो.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में दिन अनुकूल है. अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो रणनीति अभी बनाएं, लेकिन होली के बाद ही उसे लागू करें. अधूरी जानकारी के साथ बाजार में उतरना मूर्खता है.

जो भी नया कदम उठाएं, उससे संबंधित हर कानूनी, वित्तीय और मार्केट डिटेल पहले समझ लें. बिजनेसमैन को भावनाओं के बजाय डेटा के आधार पर फैसला लेना होगा.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड पर्सन की महत्वाकांक्षाएं उन्हें नई सफलता की ओर ले जा सकती हैं. लेकिन महत्वाकांक्षा और क्षमता का संतुलन जरूरी है. सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता, प्रदर्शन दिखाना पड़ता है.

यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो प्रयास जारी रखें. रिजेक्शन को व्यक्तिगत अपमान न मानें. प्रोफाइल अपडेट करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं और इंटरव्यू स्किल सुधारें. लगातार प्रयास का परिणाम मिलेगा.

परिवार राशिफल:

पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. माहौल स्थिर रहेगा, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा टालें. हर सच हर समय बोलना जरूरी नहीं होता. अगर कोई पुराना विवाद है तो उसे भड़काने से बचें. शांति बनाए रखना ही समझदारी है.

युवा और शिक्षा राशिफल:

स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व में सकारात्मक वृद्धि होगी. आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. यह समय इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और प्रतियोगी गतिविधियों के लिए अच्छा है. लेकिन आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलने दें.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी. फिर भी दिनचर्या में अनुशासन रखें अनियमित खानपान और नींद की कमी लंबे समय में नुकसान दे सकती है.

लक्की कलर: पिंक
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 5

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
हाँ, लेकिन पूरी जानकारी और जोखिम विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें.

प्रश्न 2: क्या नौकरी बदलने का सही समय है?
तैयारी और अवसर सही हो तो हाँ, लेकिन बिना बैकअप के कदम न उठाएं.

प्रश्न 3: परिवार में शांति कैसे बनाए रखें?
संवेदनशील मुद्दों को उकसाने से बचें और संवाद संतुलित रखें.

उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Mar 2026 03:50 AM (IST)
