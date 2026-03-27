हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: खुलेगा भाग्य का द्वार! करियर, धन, प्रेम और विदेश यात्रा के सुनहरे अवसर!

तुला साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: खुलेगा भाग्य का द्वार! करियर, धन, प्रेम और विदेश यात्रा के सुनहरे अवसर!

Libra Weekly Horoscope: इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए नए अवसर और सफलता के योग बनेंगे. करियर और धन के मामले में लाभ मिलेगा, वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. पढ़ें राशिफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

Libra Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अवसरों और प्रगति का द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा. आपको मौके पहचानकर उन पर काम करना होगा, तभी वास्तविक लाभ मिलेगा.

सप्ताह की शुरुआत से ही आपको ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोलेंगे. खासकर जो लोग लंबे समय से किसी बड़े लक्ष्य जैसे विदेश में पढ़ाई या कारोबार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

Shukra Gochar 2026: मेष राशि में आए शुक्र, 19 अप्रैल तक 5 राशियों के शुभ और अन्य पर मिलाजुला असर

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी मजबूत रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल माहौल मिलेगा और उनके काम की सराहना भी हो सकती है. इस दौरान आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

जो लोग ट्रांसफर या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनकी इच्छा पूरी होने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.

लेखन, पत्रकारिता, स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह खास तौर पर फायदेमंद है. उनकी क्रिएटिविटी और काम के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिससे उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है, खासकर अगर उनका काम विदेश या इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा है. नए अवसर मिलेंगे और पुराने कामों में भी गति आएगी.

विदेश और अवसर

अगर आप विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार के लिए प्रयासरत हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. आपके प्रयास सफल होंगे और आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को इस दौरान लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. यह समय अपने नेटवर्क को मजबूत करने और नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनुकूल है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और साथ ही आपको अतिरिक्त स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है.

लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है अचानक बढ़ी हुई आय आपको लापरवाह बना सकती है. अगर आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो जो फायदा मिल रहा है, वह टिकेगा नहीं.

निवेश के लिए यह समय अच्छा हो सकता है, लेकिन बिना सोच-समझकर किया गया निवेश नुकसान दे सकता है. इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह लापरवाह हो जाएं.

काम और भागदौड़ के बीच अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी है. अगर आपने आराम और खान-पान का ध्यान नहीं रखा, तो थकान या छोटी-मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं.

रिश्ते और पारिवारिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और आप अपने परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से भी खुशी का माहौल बनेगा.

भाई-बहनों और माता-पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. आपसी तालमेल बेहतर होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.

प्रेम जीवन की बात करें तो यह सप्ताह काफी रोमांटिक रहने वाला है. आपके और आपके लव पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और आपको उनके साथ समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे. इस दौरान आपको अपने पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए अवसर, सफलता और संतुलन का समय है. यहां आपको कई अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन उनका सही उपयोग करना पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करेगा.

अगर आप मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है.

उपाय

रुद्राष्टकं का नियमित पाठ करें.

विवाह मुहूर्त 2026: अप्रैल-मई में शादी के शुभ दिन! जानें सही समय और तिथियां, कहीं चूक न जाएं!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Tula Rashifal Libra Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
तुला साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: खुलेगा भाग्य का द्वार! करियर, धन, प्रेम और विदेश यात्रा के सुनहरे अवसर!
तुला साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: खुलेगा भाग्य का द्वार! करियर, धन, प्रेम और विदेश यात्रा के सुनहरे अवसर!
राशिफल
कन्या साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: चुनौतियां, सीख और धैर्य का इम्तिहान! जल्दबाजी से बचें?
कन्या साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: चुनौतियां, सीख और धैर्य का इम्तिहान! जल्दबाजी से बचें?
राशिफल
सिंह साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: जीवन में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, काम में गलती से बचें!
सिंह साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: जीवन में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, काम में गलती से बचें!
राशिफल
कर्क साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: सावधान रहें, ये गलतियां बर्बाद कर सकती हैं! जानिए अपनी राशि का हाल?
कर्क साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: सावधान रहें, ये गलतियां बर्बाद कर सकती हैं! जानिए अपनी राशि का हाल?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
टेक्नोलॉजी
CCTV लगाने से पहले संभल जाएं! सरकार ले आई नए नियम, अब एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना
CCTV लगाने से पहले संभल जाएं! सरकार ले आई नए नियम, अब एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget