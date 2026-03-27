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Kal Ka Rashifal: 28 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता रखने का है. खर्चों पर नियंत्रण रखकर भविष्य के लिए बचत की योजना बना सकते हैं. वरिष्ठों से बातचीत में मधुरता रखें. योग और व्यायाम से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुलेंगे.

Career: काम में संतुलन बनाए रखें, जल्दबाजी से बचें.

Finance: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, बचत की योजना बनाएं.

Love: परिवार और बड़ों का सहयोग मिलेगा.

Health: सेहत के प्रति सतर्क रहें, नियमित दिनचर्या अपनाएं.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृष राशि (Taurus)

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम से अधिकारी प्रसन्न होंगे. व्यवसाय में बदलाव से पहले सलाह लें. संपत्ति के मामलों में सावधानी जरूरी है.

Career: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Finance: निवेश सोच-समझकर करें.

Love: परिवार का साथ मिलेगा, संतुलन बनाए रखें.

Health: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी. संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी. पार्ट टाइम काम की योजना सफल हो सकती है.

Career: नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के योग हैं.

Finance: आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

Love: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

Health: मानसिक शांति बनाए रखें.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आ सकते हैं. आईटी और बैंकिंग क्षेत्र में लाभ के योग हैं.

Career: करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

Love: पारिवारिक विवादों से बचें.

Health: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज आर्थिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे.

Career: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

Finance: आय में वृद्धि के योग हैं.

Love: रिश्तों में समझदारी रखें.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज आत्मविश्वास बढ़ेगा. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. साझेदारी के कामों में सतर्क रहें.

Career: कार्यक्षेत्र में निर्णय सोच-समझकर लें.

Finance: जोखिम भरे निवेश से बचें.

Love: जीवनसाथी के साथ तालमेल रखें.

Health: दुर्घटना से बचाव जरूरी है.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7

तुला राशि (Libra)

आज का दिन मिश्रित रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. व्यापार में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Career: काम का दबाव बढ़ सकता है.

Finance: खर्च बढ़ेंगे, बजट संभालें.

Love: रिश्तों में धैर्य रखें.

Health: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा.

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. बिना मांगे सलाह देने से बचें. नौकरी में सहयोग मिलेगा.

Career: सहकर्मियों का साथ मिलेगा.

Finance: आय स्थिर रहेगी.

Love: परिवार से शुभ समाचार मिल सकता है.

Health: सेहत को नजरअंदाज न करें.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज धन से जुड़े मामलों में लाभ होगा. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी. नौकरी में तरक्की के योग हैं.

Career: प्रमोशन या सफलता मिल सकती है.

Finance: धन लाभ और उधार वापसी के योग हैं.

Love: प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

Health: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग है.

Career: नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है.

Finance: निवेश के लिए दिन अच्छा है.

Love: परिवार के साथ समय बिताएं.

Health: मानसिक तनाव कम होगा.

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. व्यवसाय में रुकावटें आ सकती हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

Career: निर्णय लेने की क्षमता से लाभ मिलेगा.

Finance: धन मामलों में सतर्क रहें.

Love: रिश्तों में समझदारी रखें.

Health: पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी.

शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. परिवार में खुशियां रहेंगी.

Career: तरक्की और नए अवसर मिलेंगे.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Love: रिश्तों में सुधार होगा.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.