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मेष साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: धैर्य की परीक्षा, धन हानि का खतरा, रिश्ते और स्वास्थ्य पर ध्यान दें!

Mesh Saptahik Rashifal: 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 का सप्ताह मिला-जुला रहेगा. काम में धैर्य रखें और बड़े फैसले सोच-समझकर लें. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालें. जानिए नया हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 02:00 PM (IST)
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Aries Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से सीधा या आसान नहीं रहने वाला है. आपको इस दौरान कई ऐसे उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो आपकी प्लानिंग और धैर्य दोनों की परीक्षा लेंगे. खास बात यह है कि इस सप्ताह परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चलेंगी, इसलिए जिद छोड़कर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना ही आपके लिए सही रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक स्थिति थोड़ी असंतुलित रह सकती है. आमदनी सीमित रहने के बावजूद खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. अगर आपने इस समय खर्चों को कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आपको फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ सकता है. इसलिए शुरुआत से ही सतर्क रहना जरूरी है.

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करियर और व्यवसाय

करियर के नजरिए से यह सप्ताह आपको मेहनत करवाएगा, लेकिन तुरंत रिजल्ट देने के मूड में नहीं है. अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस दौरान मार्केट की स्थिति थोड़ी अनिश्चित रह सकती है. आपको कभी काम अच्छा चलता दिखेगा, तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलेगी. यही अस्थिरता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिजनेस में यह सब सामान्य है.

कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं इस सप्ताह उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देंगी. इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि इसका असर थोड़ा लेट दिखाई देगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे स्थिति सुधरने लगेगी और आपको काम में ग्रोथ के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय लापरवाही करने का बिल्कुल नहीं है. आपको अपने हर काम को समय पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होगा. इस दौरान आपके काम की बारीकी से जांच हो सकती है, इसलिए छोटी-छोटी गलतियों से बचना बेहद जरूरी है. अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी प्रोफेशनल इमेज पर असर पड़ सकता है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है. आपकी आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है. खासकर अनावश्यक खर्च आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकते हैं.

अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह थोड़ा रुक जाना बेहतर रहेगा. बिना सोच-समझकर किया गया निवेश नुकसान दे सकता है. बेहतर होगा कि आप अपनी सेविंग्स पर ध्यान दें और किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को फिलहाल टाल दें.

जो लोग पहले से किसी कर्ज या लोन में हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने बजट को और सख्ती से मैनेज करना होगा. वरना तनाव बढ़ना तय है.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह आपकी सेहत एक अहम मुद्दा बन सकती है, और यहां लापरवाही करना महंगा पड़ेगा. काम की अधिकता, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम की कमी के कारण आपको शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

आपको सिरदर्द, बदन दर्द या नींद से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, तो समस्या गंभीर हो सकती है और आपको डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं.

इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा अनुशासित करें. समय पर सोना, सही खान-पान और हल्का व्यायाम आपकी स्थिति को काफी हद तक सुधार सकता है. यह वह क्षेत्र है जहां आप कंट्रोल ले सकते हैं अगर नहीं लिया, तो नुकसान आपका ही है.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है. परिवार या करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है. यहां साफ बात यह है कि केवल सामने वाला ही गलत नहीं होगा आपका व्यवहार और प्रतिक्रिया भी स्थिति को बिगाड़ सकती है.

इसलिए अपनी बात रखने से पहले थोड़ा सोचें और अनावश्यक बहस से बचें. अगर आपने अहंकार को बीच में आने दिया, तो छोटे मुद्दे बड़े विवाद में बदल सकते हैं.

हालांकि, राहत की बात यह है कि सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होने लगेंगी. किसी वरिष्ठ या समझदार व्यक्ति के हस्तक्षेप से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में फिर से संतुलन लौटेगा.

प्रेम संबंधों की बात करें, तो सप्ताह का दूसरा भाग आपके लिए बेहतर रहेगा. इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और रिश्ते में स्थिरता आएगी. कुछ जातक इस समय कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय भी ले सकते हैं.

कुल मिलाकर यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए एक टेस्टिंग पीरियड की तरह है. यहां आपको धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ काम लेना होगा. जल्दबाजी, लापरवाही और ओवरकॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि सही प्लानिंग और संयम आपको धीरे-धीरे बेहतर स्थिति में ले जाएंगे.

उपाय

राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 02:00 PM (IST)
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Weekly Horoscope Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope
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