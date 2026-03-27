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मीन साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च से 4 अप्रैल: मिलेगा भाग्य का साथ, पर मेहनत है ज़रूरी!

Pisces Weekly Horoscope: इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए करियर, धन और रिश्तों में सफलता के योग बनेंगे. प्रमोशन और नई डील के अवसर मिल सकते हैं. परिवार और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 03:50 PM (IST)
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Pisces Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, सौभाग्य और प्रगति के अवसर लेकर आने वाला है. इस दौरान आपके कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे और आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. हालांकि एक चीज साफ समझ लो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत जारी रखनी होगी.

सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने कार्यों में अनुकूलता दिखाई देगी. जिन कामों को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनमें सफलता मिलने के संकेत हैं. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान बने रहेंगे.

करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे वे अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे.

सप्ताह के मध्य में प्रमोशन या पदोन्नति से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. अगर आप लंबे समय से अपने करियर में ग्रोथ का इंतजार कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह भाग्य का साथ मिलेगा. उन्हें अपने कारोबार को विस्तार देने के अवसर मिलेंगे और सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. हालांकि यहां एक जरूरी बात हर डील को समझदारी से जांचें, सिर्फ उत्साह में आकर निर्णय न लें.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

स्थायी संपत्ति या भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं. लेकिन यहां एक common गलती जो लोग करते हैं जैसे ही पैसा आता है, खर्च बढ़ा देते हैं. अगर आपने ऐसा किया, तो फायदा टिकेगा नहीं.

इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आय के साथ-साथ सेविंग्स और निवेश पर भी ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह लापरवाह हो जाएं.

काम और सामाजिक गतिविधियों के बीच आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है, जिससे थकान या हल्की-फुल्की परेशानी हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने खान-पान और आराम का ध्यान रखें.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल और सुखद रहने वाला है. परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे.

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आप अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. जो लोग शादीशुदा हैं, उनका दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ पिकनिक या किसी छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

धर्म, समाज और आध्यात्म

इस सप्ताह आपकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगी. आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं.

इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी सकारात्मक होगा.

सावधानियां

  • ओवरकॉन्फिडेंस में आकर निर्णय न लें
  • बिना जांचे-परखे किसी डील में शामिल न हों
  • खर्चों पर नियंत्रण रखें
  • दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए सफलता, अवसर और संतुलन का समय है. यहां आपको कई अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन उनका सही उपयोग करना आपके ऊपर निर्भर करेगा.

अगर आप मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है.

उपाय

विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope
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