हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVirgo Rashifal 1 February 2026: धन लाभ के योग! क्या लव लाइफ में तनाव? जानें उपाय और भविष्यफल!

Virgo Rashifal 1 February 2026: धन लाभ के योग! क्या लव लाइफ में तनाव? जानें उपाय और भविष्यफल!

Virgo Horoscope 1 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 31 Jan 2026 07:20 PM (IST)
Kanya Rashifal 1 February 2026 in Hindi: रविवार चन्द्रमा आपके एकादश भाव में है, जिससे आय, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा. यह दिन प्रैक्टिकल सोच और सही प्लानिंग से लाभ देने वाला है. अगर आप भावनाओं में उलझने की बजाय लक्ष्य पर टिके रहेंगे तो स्थितियां अपने आप आपके पक्ष में बनेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी. आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. मानसिक शांति से आपकी फिजिकल एनर्जी भी बढ़ेगी.

बिजनेस राशिफल

लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन खासा फायदेमंद है. नई इनकम स्ट्रैटेजी बनाना रविवार बहुत सही रहेगा. नेटवर्किंग से अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

ऑफिस में ज्यादा सोचने और खुद पर शक करने से बचें. अपने काम पर फोकस रखें, धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आती जाएंगी.

फाइनेंस राशिफल

इनकम बढ़ाने के मौके मिलेंगे. किसी पुराने संपर्क से आर्थिक लाभ हो सकता है. रविवार की गई प्लानिंग भविष्य में बड़ा फायदा देगी.

लव और फैमिली राशिफल

किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से लव लाइफ में तनाव आ सकता है, इसलिए गलतफहमी से बचें. परिवार का सपोर्ट मजबूत रहेगा और घर का माहौल संतुलित रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को मन शांत रखने की जरूरत है. मानसिक स्थिरता से पढ़ाई में फोकस और रिजल्ट दोनों बेहतर होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर – पर्पल
लक्की नंबर – 8

उपाय

रविवार भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को स्टेशनरी दान करें, इससे बुद्धि और भाग्य दोनों मजबूत होंगे.

FAQs

Q1. क्या रविवार कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, आय बढ़ाने के योग और नए मौके बन रहे हैं.

Q2. लव लाइफ में तनाव क्यों दिख रहा है?
किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से गलतफहमी पैदा हो सकती है.

Q3. करियर में सुधार कब होगा?
जैसे ही आप ओवरथिंकिंग छोड़कर एक्शन पर आएंगे, चीजें सुधरने लगेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Jan 2026 07:20 PM (IST)
