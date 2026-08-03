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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा

कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा

Kangana Ranaut: कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना से कहा कि वह हिंदू नहीं, बल्कि एक नफरती, मौकापरस्त, देश के युवाओं को गटर बुलाने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए पनौती जरूर हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Aug 2026 08:17 PM (IST)
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  • कंगना ने कहा वह मॉडरेट हिंदू थीं, अब संघी बनेंगी।

एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्होंने सोमवार (3 अगस्त, 2026) को भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि वह पहले एक मॉडरेट हिंदू थी, पर उन्हें कन्वर्ट होना है और उन्हें संघी बनना है. भाजपा सांसद कंगना रनौत के इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है.

कंगना रनौत को लेकर क्या बोलीं कांग्रेस नेता?

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार (3 अगस्त, 2026) को शाम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘कंगना जी मॉडरेट हिंदू से संघी हिंदू में कन्वर्ट होना चाहती हैं, लेकिन बहना, संघ में तो महिलाओं की एंट्री ही नहीं है, कैसे होइएगा?’ 

उन्होंने कहा, ‘आप हिंदू तो नहीं, लेकिन एक नफरती, मौकापरस्त, देश के युवाओं को गटर बुलाने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए पनौती जरूर हैं और वही बनी रहिए, हिंदू धर्म को बख्श दीजिए!’

कंगना ने किस मुद्दे पर रखी थी बात?

दरअसल, भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके कहा, ‘हमने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी हिंदू बहन-बेटियों को नजदीक से देखा और जाना है, जो हिंदू तो हैं, लेकिन राजनीति और धर्म को लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है. यूथ में खासकर ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी इस्लामिस्ट के संपर्क में आती हैं, भले ही दोस्ती हो, शादी हो या फिर संबंध हो, तो उनकी सोच इतनी डिफाइन हो जाती है. इतनी कट्टरपंथी वो बन जाती हैं.’ 

 
 
 
 
 
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उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देश के संविधान ने आपको ये आजादी दी है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म या विचारधारा को अपना सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो सोच बदल जाती है.’

भाजपा सांसद ने अपने आप का जिक्र करते हुए आगे कहा, ‘अब मैं खुद को डिफेंड नहीं करूंगी कि मैंने आइटम सॉन्ग किए. मैं हमेशा से एक मॉडरेट हिंदू थी. आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया, तो न जाने कितनी बेटियां, जिसे कहते हैं लीप नहीं ले पाएंगी. इसलिए मैं कहूंगी कि मैं मॉडरेट हिंदू थी. इसलिए आज मुझपर तंज कसे जाते हैं कि तुम कब से संघी बन गई? हां, मुझे संघी बनना है. मुझे बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा बनना है. मुझे कन्वर्ट होना है. मैं क्यों कंवर्ट नहीं हो सकती?’ 

यह भी पढ़ेंः डिजिटल हो रही भारत की सांस्कृतिक विरासत! सरकार ने संसद में क्यों कहा?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 03 Aug 2026 08:17 PM (IST)
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Frequently Asked Questions

कंगना ने संघी बनने की बात किस संदर्भ में कही?

उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी हिंदू लड़कियों को देखा जो इस्लामिस्टों के संपर्क में आने के बाद कट्टरपंथी बन जाती हैं। कंगना ने कहा कि वह मॉडरेट हिंदू थीं और अब संघी बनना चाहती हैं।

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