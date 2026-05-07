Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 8 मई 2026 को शुभ योग, लाभकारी ग्रह स्थिति, सुख-समृद्धि प्रदायक.

दो शुभ चौघड़िया मुहूर्त, राहुकाल से बचें, खास राशियों को लाभ.

सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल, करियर, वित्त, प्रेम पर प्रभाव.

ज्योतिषीय उपाय, शुभ रंग, अंक, और सलाह सभी राशियों के लिए.

Kal ka Rashifal: 8 मई 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत लाभकारी और सुख-समृद्धि प्रदायक रहने वाला है. कल दोपहर 12:22 तक षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल रात्रि 09:20 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रभावी होगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से शुभ, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं वृष राशि के जातकों के भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे.

कल चंद्रमा अलसुबह 01:26 के बाद मकर राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

कल का दिन उत्साह से भरा रहेगा और तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी.

Career: साइंस स्टूडेंट्स को शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

साइंस स्टूडेंट्स को शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिलेगा. Finance: किसी मित्र की सहायता से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

किसी मित्र की सहायता से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. Love: लवमेट के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

लवमेट के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

शिवलिंग पर दूध अर्पित करें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे और सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. वकीलों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है.

Career: दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहेंगे.

दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहेंगे. Finance: निवेश के मामले में कोई अच्छी सलाह प्राप्त होगी.

निवेश के मामले में कोई अच्छी सलाह प्राप्त होगी. Love: जीवनसाथी के साथ डिनर का प्लान रिश्तों को मधुर बनाएगा.

जीवनसाथी के साथ डिनर का प्लान रिश्तों को मधुर बनाएगा. उपाय: सुबह उठकर धरती माँ को प्रणाम करें.

सुबह उठकर धरती माँ को प्रणाम करें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन लाभदायक रहेगा और पुरानी मेहनत का बेहतर परिणाम प्राप्त होगा. सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और नए मित्र बनेंगे.

Career: ऑफिस का खुशनुमा माहौल आपको ऊर्जा से भर देगा.

ऑफिस का खुशनुमा माहौल आपको ऊर्जा से भर देगा. Finance: व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है.

व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है. Love: जीवनसाथी के साथ लंबी बातचीत से रिश्तों में मजबूती आएगी.

जीवनसाथी के साथ लंबी बातचीत से रिश्तों में मजबूती आएगी. उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं.

जरूरतमंद को भोजन कराएं. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

व्यस्तता और भागदौड़ वाला दिन रहेगा. नए कार्यों और कोर्सेज में आपकी रुचि बढ़ेगी. निर्णय बहुत सोच-समझकर लेने की आवश्यकता है.

Career: विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य रखें.

विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य रखें. Finance: किसी को उधार देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.

किसी को उधार देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. Love: परिवार के साथ समय बिताने से सारी गलतफहमियां दूर होंगी.

परिवार के साथ समय बिताने से सारी गलतफहमियां दूर होंगी. Health: स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.

स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. उपाय: पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें.

पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, हालांकि अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें.

Career: ऑफिस में स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

ऑफिस में स्थिति सामान्य बनी रहेगी. Finance: मित्रों के साथ टूर पर जाने की योजना बन सकती है.

मित्रों के साथ टूर पर जाने की योजना बन सकती है. Love: पुरानी बातों को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, जो शाम तक ठीक हो जाएगी.

पुरानी बातों को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, जो शाम तक ठीक हो जाएगी. उपाय: गायत्री मंत्र का 24 बार जप करें.

गायत्री मंत्र का 24 बार जप करें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

व्यापारी वर्ग के लिए कल का दिन विशेष लाभदायक रहेगा. सकारात्मक विचारों के कारण कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग और उपहार मिल सकता है.

Career: सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर मिल सकते हैं.

सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर मिल सकते हैं. Finance: पुराने मित्र से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद सिद्ध होगी.

पुराने मित्र से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद सिद्ध होगी. Love: जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा संबंधों में मधुरता लाएगी.

जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा संबंधों में मधुरता लाएगी. उपाय: शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं.

शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

शानदार दिन रहेगा और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर की दिशा बदल सकती है. रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे.

Career: आर्ट्स स्टूडेंट्स को थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता है.

आर्ट्स स्टूडेंट्स को थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता है. Finance: जल्दबाजी में काम करने से बचें, शाम तक रुके काम पूरे होंगे.

जल्दबाजी में काम करने से बचें, शाम तक रुके काम पूरे होंगे. Health: सेहत मिली-जुली रहेगी, जंक फूड से परहेज करें.

सेहत मिली-जुली रहेगी, जंक फूड से परहेज करें. उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं.

शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिन सामान्य रहेगा लेकिन कार्यक्षेत्र के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

Career: वेब डिजाइनर्स के लिए दिन फायदेमंद है, नई कंपनियों से ऑफर आएंगे.

वेब डिजाइनर्स के लिए दिन फायदेमंद है, नई कंपनियों से ऑफर आएंगे. Finance: किसी बड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है.

किसी बड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. Love: दोस्तों के साथ बाहर जाकर खुशी के पल बिताएंगे.

दोस्तों के साथ बाहर जाकर खुशी के पल बिताएंगे. उपाय: मंदिर में इत्र दान करें.

मंदिर में इत्र दान करें. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपकी कोई खास इच्छा कल पूरी हो सकती है. नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होने के योग हैं.

Career: कारोबारियों को जरूरी मुलाकातों से लाभ मिलेगा.

कारोबारियों को जरूरी मुलाकातों से लाभ मिलेगा. Finance: जरूरी निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा दिलाएंगे.

जरूरी निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा दिलाएंगे. Health: स्वास्थ्य के मामले में आप चुस्त-दुरुस्त रहेंगे.

स्वास्थ्य के मामले में आप चुस्त-दुरुस्त रहेंगे. उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

शानदार दिन रहेगा, हालांकि कुछ जटिल मामलों को सुलझाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है. पारिवारिक कार्यों में सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

Career: खर्चों को लेकर सोच-विचार में डूबे रह सकते हैं.

खर्चों को लेकर सोच-विचार में डूबे रह सकते हैं. Finance: बजट पर नियंत्रण रखना और आसपास की चीजों पर गौर करना जरूरी है.

बजट पर नियंत्रण रखना और आसपास की चीजों पर गौर करना जरूरी है. Love: दोस्तों के साथ समय बिताने से रिश्ते बेहतर होंगे.

दोस्तों के साथ समय बिताने से रिश्ते बेहतर होंगे. उपाय: कुत्ते को रोटी खिलाएं.

कुत्ते को रोटी खिलाएं. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा और किसी करीबी से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे.

Career: नए प्रोजेक्ट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छात्रों का रुझान पढ़ाई में बढ़ेगा.

नए प्रोजेक्ट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छात्रों का रुझान पढ़ाई में बढ़ेगा. Finance: माता-पिता के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, छूट का लाभ मिलेगा.

माता-पिता के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, छूट का लाभ मिलेगा. Love: जीवनसाथी की सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा.

जीवनसाथी की सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा. उपाय: मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं.

मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धैर्यपूर्वक लिए गए निर्णयों से सफलता मिलेगी. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष फायदेमंद है.

Career: कार्यक्षेत्र में विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे.

कार्यक्षेत्र में विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे. Finance: भविष्य की योजनाओं पर विचार करने से उलझनें दूर होंगी.

भविष्य की योजनाओं पर विचार करने से उलझनें दूर होंगी. Love: जीवनसाथी की मदद से किसी काम में बड़ा फायदा होगा.

जीवनसाथी की मदद से किसी काम में बड़ा फायदा होगा. उपाय: छोटी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लें.

छोटी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लें. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.