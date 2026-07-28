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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 28 July 2026: मकर राशि वाले रहें सावधान, 12वें चंद्रमा के कारण बिजनेस और निवेश में हो सकता है नुकसान

Makar Rashifal 28 July 2026: मकर राशि वाले रहें सावधान, 12वें चंद्रमा के कारण बिजनेस और निवेश में हो सकता है नुकसान

Capricorn Horoscope 28 July 2026: मकर राशि 28 जुलाई 2026: 12वें चंद्रमा से बढ़ेगी सतर्कता! बिजनेस और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में न लें जल्दबाजी का फैसला. पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से आज का पंचांग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:59 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि व विदेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आज आपको पैसों के लेनदेन, विदेशी संपर्कों और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपकी चिंताओं को बढ़ा सकता है.

व्यापार और कमाई (बिजनेस राशिफल)

बिजनेस के लिहाज से आज मकर राशि के व्यापारियों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. 12वें चंद्रमा के कारण विदेश से जुड़े कामों या इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) के व्यापार में सोच-समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें; बिना सोचे-समझे की गई जल्दबाजी से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.

आज मार्केट में प्रतिद्वंद्वी और विरोधी पक्ष आपके बनते कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे. बिजनेस में कोई भी समस्या आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. बिजनेसमैन को आज किसी भी तरह की ठगी या धोखाधड़ी का शिकार होने से बचना होगा. कोई आपको बहुत बड़े फायदे का लालच देकर फंसा सकता है, इसलिए जोखिम भरे निवेश (इन्वेस्टमेंट) से पूरी तरह दूर रहें.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज दफ्तर का माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है. वर्कप्लेस पर परिस्थितियां बहुत सामान्य नहीं रहेंगी, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि दिन को शांति और संयम के साथ बिताएं. ऑफिस में दूसरों पर निर्भर रहने या किसी और के भरोसे काम छोड़ने के बजाय खुद अपनी मेहनत से काम निपटाने की कोशिश करें. संयम से काम लेंगे तो विवादों से बचे रहेंगे.

शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने का है. आज अपनी रुचि का कोई नया हुनर या ज्ञान हासिल करने का प्रयास आपको एक अद्भुत और सुखद अहसास कराएगा.

पारिवारिक जीवन में परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी. लाइफ पार्टनर के साथ प्यार और आपसी तालमेल बढ़ेगा, जिससे शादीशुदा जिंदगी में आ रही पुरानी परेशानियां और गलतफहमियां दूर होंगी.

  • शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • शुभ अंक: 2
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली को लाल फूल व बूंदी अर्पित करें.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. आज इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में जल्दबाजी से बचें, किसी के बड़े लाभ वाले लालच में न आएं और जोखिम भरा निवेश न करें.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या सलाह है?
Ans. वर्कप्लेस पर किसी दूसरों के भरोसे रहने के बजाय अपना काम स्वयं निपटाएं और शांति व धैर्य बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:59 AM (IST)
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