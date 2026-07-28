Aaj Ka Makar Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय, हानि व विदेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आज आपको पैसों के लेनदेन, विदेशी संपर्कों और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपकी चिंताओं को बढ़ा सकता है.

बिजनेस के लिहाज से आज मकर राशि के व्यापारियों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. 12वें चंद्रमा के कारण विदेश से जुड़े कामों या इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) के व्यापार में सोच-समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें; बिना सोचे-समझे की गई जल्दबाजी से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.

आज मार्केट में प्रतिद्वंद्वी और विरोधी पक्ष आपके बनते कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे. बिजनेस में कोई भी समस्या आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. बिजनेसमैन को आज किसी भी तरह की ठगी या धोखाधड़ी का शिकार होने से बचना होगा. कोई आपको बहुत बड़े फायदे का लालच देकर फंसा सकता है, इसलिए जोखिम भरे निवेश (इन्वेस्टमेंट) से पूरी तरह दूर रहें.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज दफ्तर का माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है. वर्कप्लेस पर परिस्थितियां बहुत सामान्य नहीं रहेंगी, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि दिन को शांति और संयम के साथ बिताएं. ऑफिस में दूसरों पर निर्भर रहने या किसी और के भरोसे काम छोड़ने के बजाय खुद अपनी मेहनत से काम निपटाने की कोशिश करें. संयम से काम लेंगे तो विवादों से बचे रहेंगे.

शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने का है. आज अपनी रुचि का कोई नया हुनर या ज्ञान हासिल करने का प्रयास आपको एक अद्भुत और सुखद अहसास कराएगा.

पारिवारिक जीवन में परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी. लाइफ पार्टनर के साथ प्यार और आपसी तालमेल बढ़ेगा, जिससे शादीशुदा जिंदगी में आ रही पुरानी परेशानियां और गलतफहमियां दूर होंगी.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक: 2

2 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: मंगलवार के दिन 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली को लाल फूल व बूंदी अर्पित करें.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?

Ans. आज इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में जल्दबाजी से बचें, किसी के बड़े लाभ वाले लालच में न आएं और जोखिम भरा निवेश न करें.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या सलाह है?

Ans. वर्कप्लेस पर किसी दूसरों के भरोसे रहने के बजाय अपना काम स्वयं निपटाएं और शांति व धैर्य बनाए रखें.

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