Dhanu Rashifal 28 July 2026: धनु राशि वालों को विष्कुम्भ योग से मिलेगी बड़ी सफलता, दफ्तर में मिलेगी नई जिम्मेदारी
Sagittarius Horoscope 28 July 2026: धनु राशि वालों को विष्कुम्भ योग से मिलेगी सफलता, नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से आज का पंचांग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए उत्साह और सफलता लेकर आया है. आज ग्रहों के प्रभाव से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में बड़ी बढ़ोतरी होगी.
व्यापार और कमाई (बिजनेस राशिफल)
व्यापार के मामले में आज का दिन धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ है. विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से आपकी मेहनत का पूरा फल और मनचाही सफलता मिलेगी. नए व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है; आज आत्मचिंतन करें और योजनाएं बनाएं, आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपना पूरा ध्यान केवल काम को आगे बढ़ाने पर लगाएं.
नौकरी और करियर
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज तरक्की का दिन है. कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि, दफ्तर में साथियों के आपसी मामलों में बेवजह दखल न दें; केवल अपने काम से काम रखें और शांति के साथ दिन बिताएं.
शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन
छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को थोड़ी उलझन के बीच कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवन में आपका उत्साह बढ़ेगा. आज किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 1
- अशुभ अंक: 6
- आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे सभी बाधाएं दूर होंगी.
FAQs
Q1. 28 जुलाई 2026 को धनु राशि के व्यापारियों को किस योग से लाभ होगा?
Ans. विष्कुम्भ योग के प्रभाव से व्यवसाय में किए गए प्रयासों और कठिन परिश्रम का सबसे बेहतरीन फल मिलेगा.
Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या नया अवसर मिलेगा?
Ans. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों द्वारा कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.
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