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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 28 July 2026: धनु राशि वालों को विष्कुम्भ योग से मिलेगी बड़ी सफलता, दफ्तर में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Dhanu Rashifal 28 July 2026: धनु राशि वालों को विष्कुम्भ योग से मिलेगी बड़ी सफलता, दफ्तर में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Sagittarius Horoscope 28 July 2026: धनु राशि वालों को विष्कुम्भ योग से मिलेगी सफलता, नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से आज का पंचांग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:49 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए उत्साह और सफलता लेकर आया है. आज ग्रहों के प्रभाव से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास और मान-सम्मान में बड़ी बढ़ोतरी होगी.

व्यापार और कमाई (बिजनेस राशिफल)

व्यापार के मामले में आज का दिन धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ है. विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से आपकी मेहनत का पूरा फल और मनचाही सफलता मिलेगी. नए व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है; आज आत्मचिंतन करें और योजनाएं बनाएं, आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपना पूरा ध्यान केवल काम को आगे बढ़ाने पर लगाएं.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज तरक्की का दिन है. कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि, दफ्तर में साथियों के आपसी मामलों में बेवजह दखल न दें; केवल अपने काम से काम रखें और शांति के साथ दिन बिताएं.

शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को थोड़ी उलझन के बीच कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवन में आपका उत्साह बढ़ेगा. आज किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी.

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे सभी बाधाएं दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को धनु राशि के व्यापारियों को किस योग से लाभ होगा?
Ans. विष्कुम्भ योग के प्रभाव से व्यवसाय में किए गए प्रयासों और कठिन परिश्रम का सबसे बेहतरीन फल मिलेगा.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या नया अवसर मिलेगा?
Ans. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों द्वारा कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:49 AM (IST)
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