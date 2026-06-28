Kal Ka Rashifal, 29 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पवित्र पूर्णिमा तिथि पूरे दिन रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा कल अलसुबह 01:09 के बाद वृश्चिक राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह गुरु की राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे जातकों को मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिलेगी.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल सोमवार को वीक के पहले दिन आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ शुक्ल योग का महासंयोग बन रहा है. इस पावन तिथि और ग्रहों के अनूठे कॉम्बिनेशन से कई राशियों के लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल और करियर से जुड़े काम तेजी से गति पकड़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल सोमवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (पूरे दिन रहेगी).

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (पूरे दिन रहेगी). नक्षत्र: मूला नक्षत्र (पूरे दिन रहेगा).

मूला नक्षत्र (पूरे दिन रहेगा). चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ेगी. शुक्ल योग बनने से कल आपके इकोनॉमिक मैटर्स (आर्थिक मामलों) में बड़ा सुधार आएगा, जिससे बिजनेस में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी.

बिजनेस: कल आपको केवल काम करने के बजाय नेटवर्किंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए. अपने बिजनेस का नेटवर्क बढ़ाने के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग इवेंट्स (Networking Events) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. भाग्य और कर्म के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से सफलता जल्दी हासिल होगी. क्लाइंट्स के ऑर्डर्स को आप कॉन्फिडेंस के साथ समय से पहले ही कंप्लीट कर देंगे.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल अपने आपको मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रखें, क्योंकि ऑफिस में सीनियर्स और टॉप मैनेजमेंट के साथ आपकी कोई बड़ी रणनीतिक मीटिंग हो सकती है. कार्यस्थल पर उन जटिल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें, जिनकी गुत्थी आप लंबे समय से सुलझा नहीं पा रहे थे. सीनियर्स आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे.

यूथ: फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारी काफी दिनों के बाद ऑफिस में अपने पुराने कलीग्स से मिलेंगे, जिससे मौज-मस्ती का माहौल बना रहेगा. मैरिड लाइफ में कोई सुखद समाचार मिलेगा. खिलाड़ी और छात्र टाइम मैनेजमेंट के बल पर बेहतर रिजल्ट हासिल करेंगे.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 7

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, गति पर नियंत्रण रखें. कल का दिन व्यापारियों और कामकाजी लोगों के लिए थोड़ा सावधानी भरा रहने वाला है; आज कई मोर्चों पर अचानक कठिन चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन घबराने के बजाय धैर्य से काम लें.

बिजनेस: व्यापार में कल की गई आपकी छोटी सी भी केयरलेसनेस (लापरवाही) आपको बहुत भारी वित्तीय नुकसान करवा सकती है, इसलिए हर डील को री-चेक करें. इस समय मार्केट में किसी भी प्रकार के नए अनटेस्टेड इन्वेस्टमेंट और पूंजी निवेश (Avoid New Investments) से पूरी तरह दूरियां बनाए रखें और सही समय का इंतजार करें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल सलाह दी जाती है कि वे कार्यस्थल पर बेवजह की गॉसिप और फिजूल की बातों में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें. ऑफिस पॉलिटिक्स से बचते हुए अपना सारा फोकस मुख्य प्रोजेक्ट्स पर लगाएं, वरना परफॉर्मेंस खराब हो सकती है.

यूथ: आगे के करियर पाथ और करियर चॉइस कंफ्यूजन (Career Confusion Phase) को लेकर छात्र कल थोड़े परेशान और असमंजस में नजर आ सकते हैं. मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पर्सन (बाहरी व्यक्ति) के दखल के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है; पार्टनर के प्रति मन में शंका न पनपने दें. लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 1

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है. शुक्ल योग बनने से कल आपके वर्कस्पेस का माहौल बेहद खुशनुमा और लाइट रहेगा, जिससे काम में आपका पूरा मन लगेगा और पेंडिंग फाइल्स तुरंत क्लियर हो जाएंगी.

बिजनेस: ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल वेंचर्स और ई-कॉमर्स स्टार्टअप (E-commerce Business) चलाने वालों को कल कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है. आपकी वेबसाइट पर अचानक कस्टमर्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी. पिछले कई दिनों से जो महत्वपूर्ण लीड्स जनरेट नहीं हो पा रही थीं, कल वे अचानक कनवर्ट हो जाएंगी. पार्टनर के संपर्कों से बड़े ऑर्डर्स हाथ लगेंगे.

करियर: व्यापार को बढ़ाने के लिए कल आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, जो फ्यूचर में बेहद प्रॉफिटेबल साबित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में अपने आलोचकों और क्रिटिक्स की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, बल्कि उनके जरिए अपनी कमियों को सुधारकर आगे अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार रहना है.

सावधान: कल आप ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) को लेकर बिल्कुल भी जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि गलत सामान आने या ऑनलाइन ठगी व साइबर फ्रॉड का शिकार होने की आशंका बनी हुई है. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को लोग ज्यादा फॉलो करेंगे. छात्रों को थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको अपने सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं (गुप्त विरोधियों) से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. बिजनेसमैन के लिए कल का दिन काफी शानदार रहने वाला है; ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके पक्ष में होने से आपकी भीतरी ऊर्जा आपको मार्केट में तेजी से आगे बढ़ने की ताकत देगी.

बिजनेस: व्यापारियों को कल अपने बिजनेस के पुराने गिरते ग्राफ या मंदी को लेकर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात पर फोकस करें कि रुके हुए कार्यों को ठीक तरह से कैसे पूर्ण किया जाए. मार्केट में अपनी सिचुएशन का सटीक पता लगाने के लिए समय-समय पर कस्टमर्स से उनका जेन्युइन फीडबैक (Customer Feedback) लेते रहें. जल्दबाजी में फैसले न लें.

करियर: जो लोग आईटी, टेक या कोडिंग के क्षेत्र में हैं, कल उनके लिए कोई नया टेक प्रोजेक्ट (New Tech Project Launch) शुरू करने, वेबसाइट बनाने, ऐप डिजाइन करने या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पर काम करने का सबसे बेस्ट दिन है; यही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे को मजबूत बनाएंगे. ऑफिस के इनोवेशन चैलेंज में आप शाइन करेंगे. वर्कलोड अधिक रहेगा.

यूथ: कल कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे कठिन काम भी समय से पहले पूरे हो जाएंगे. लव लाइफ में मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे दिन खुशनुमा बीतेगा; हालांकि काम की व्यस्तता भी बनी रहेगी.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल माता-पिता को अपनी संतान के करियर या प्लेसमेंट से जुड़ा कोई बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो सकता है. कल नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत शानदार है; आज ऑफिस में बॉस या मैनेजर से करियर ग्रोथ को लेकर कोई ऐसी सकारात्मक बातचीत हो सकती है जिससे आप बेहद पॉजिटिव फील करेंगे. आपकी ईमानदारी का फल प्रमोशन के रूप में मिलेगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस विस्तार की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच का समय सबसे भाग्यशाली रहेगा. नया काम शुरू करने के लिए यदि मार्केट से कोई प्रॉफिटेबल ऑफर (Commercial Business Offer) मिला है, तो ज्यादा सोच-विचार न करें; बस पार्टनरशिप डीड और शेयर प्रॉफिट पर पहले अच्छे से विचार कर लें.

करियर: कल कार्यस्थल पर मार्केटिंग टीम के टारगेट्स अचीव करने से आपकी सैलरी और इंसेंटिव में बड़ा इजाफा हो सकता है. ऑफिस के प्रति आपका समर्पित भाव व्यापार का विस्तार करने में पूरी तरह मदद करेगा. यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति का सहयोग आपको बड़ा वित्तीय लाभ दिला सकता है.

फैमिली: कल घर में छोटी बहन के अचानक आगमन से परिवार के साथ बहुत ही सुकून भरा दिन गुजरेगा और पुरानी यादें ताजा होंगी. हालांकि, लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने जिद्दी स्वभाव और गुस्से पर कड़ा कंट्रोल रखना होगा. रिश्तेदारों से कोई अच्छी खबर मिलेगी.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल भूमि-भवन, पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में अचानक कोई बड़ा विवाद सामने आ सकता है, शांति बनाए रखें. कल घरेलू खर्चों (हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस) में अचानक होने वाली तेजी की वजह से आपकी मानसिक टेंशन काफी बढ़ सकती है; परिवार में कोई भी बड़ा डिसीजन इमोशनल होकर बिल्कुल न लें.

बिजनेस: व्यापारियों को कल सलाह दी जाती है कि वे अपने बिजनेस में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स (Financial Data Management) को पूरी तरह मेंटेन रखें; अपने हर एक ट्रांजेक्शन और एक्सपेंडिचर का लिखित हिसाब रखें, वरना भारी वित्तीय लॉस का सामना करना पड़ सकता है. मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल डाउन होने से कंपनी के शेयर्स पर विपरीत असर पड़ सकता है.

करियर: अचानक आए अनएक्सपेक्टेड खर्चों के चलते कल बिजनेसमैन को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. वर्कप्लेस पर अचानक काम की अधिकता (वर्कलोड) रहने की वजह से आपके रूटीन में कुछ उथल-पुथल रह सकती है, इसलिए पूरी तरह अलर्ट होकर काम निपटाएं. किसी भी काम में कल जल्दबाजी न करें, वरना प्रोजेक्ट्स बिगड़ सकते हैं.

सावधान: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में अपनी टीम के अन्य मेंबर्स के छुट्टी पर जाने के कारण उनके काम को भी मैनेज करना पड़ सकता है, जिससे प्रेशर बढ़ेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के युवा कल फालतू की गपशप और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाकर केवल अपने फील्ड पर ध्यान केंद्रित करें.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपके साहस, पराक्रम और करेज में जबरदस्त वृद्धि होगी. शुक्ल योग के बनने से कल आपके बिजनेस में बंपर प्रॉफिट और वित्तीय लाभ के मजबूत योग बनेंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा; आप अपने पुराने रुके हुए कमर्शियल कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे.

बिजनेस: कल मार्केट में आपकी वाणी और बातचीत की कला (कम्युनिकेशन स्किल्स) का ऐसा जादू बिखरेगा, जिसके बल पर आप बड़े-बड़े क्लाइंट्स को आसानी से इम्प्रेस करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. कल आपके हाथ कोई बड़ा कॉरपोरेट प्रोजेक्ट या टेंडर (Big Corporate Project) लग सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में कुछ नया और एडवांस सीखने को मिलेगा. आपको कंपनी की तरफ से किसी बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप का इनविटेशन मिल सकता है, ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें. कार्यस्थल पर अपनी मनमानी करने से बचें; बॉस और सीनियर्स जो गाइडलाइंस दें, उसी के अनुसार काम करें.

यूथ: कल आपको ऑफिस में मैनेजमेंट की तरफ से कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है; पूरी तरह एक्टिव रहें ताकि मौका हाथ से निकलने न पाए. हॉस्टल में रह रहे बच्चों से वीडियो कॉल पर बात होने से परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा. खिलाड़ियों को अपनी फिजिकल हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको पैसों के लेन-देन, निवेश और वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. जो युवा लंबे समय से न्यू जॉब की तलाश (New Job Search & Career Shift) में हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वे कल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूत बनाएं; कल किसी टेलीफोनिक या वीडियो कॉल इंटरव्यू में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखकर आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है.

बिजनेस: मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से जुड़े बिजनेसमैन के लिए कल बहुत ही शानदार संयोग बनेंगे; क्वालिटी कंट्रोल में पिछले कुछ दिनों से जो छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही थीं, उनके सुलझने का रास्ता साफ होगा जिससे आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी (Production Efficiency) में भारी बढ़ोतरी होगी. मार्केट में बढ़त बनाने के लिए नई सेल्स स्ट्रेटेजी और मॉडर्न तकनीक को अपनाएं. बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर: ऑफिस में कल आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और काम की क्वालिटी आपको करियर में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर को लेकर बड़े और सकारात्मक बदलाव की स्थिति बन रही है; मार्केट से न्यू ऑफर्स प्राप्त होंगे जिससे मन में जॉब बदलने का विचार आ सकता है. आत्मविश्वास बनाए रखें.

लव व छात्र: जिन लोगों की अपने लव पार्टनर से किसी बात पर बोलचाल बंद थी, कल वह दोबारा शुरू हो सकती है, जिससे घरेलू वातावरण पूरी तरह शांत रहेगा. लाइफ पार्टनर के व्यवहार में आया सकारात्मक बदलाव आपके चेहरे पर खुशियां लाएगा. छात्रों और कलाकारों को फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 7

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत, प्रफुल्लित और खुशनुमा रहेगा. कल कार्यस्थल पर टीम वर्क और कलेक्टिव एफर्ट्स (Teamwork & Collaboration) के बल पर आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिससे आपकी साख मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है; अपनी पॉजिटिव एनर्जी का वर्कप्लेस पर सदुपयोग करें.

बिजनेस: इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों का जो बड़ा कंसाइनमेंट या स्टॉक पिछले कई दिनों से कस्टम या पोर्ट पर अटका हुआ था, कल वो आसानी से क्लियर होकर बाहर निकल सकता है. साथ ही, कोई पुरानी पेंडिंग पेमेंट अचानक आपके बैंक अकाउंट में शो हो सकती है, जिससे कैश फ्लो सुधरेगा. मार्केट से कई नए और फायदेमंद व्यावसायिक प्रस्ताव मिलेंगे. काम में तेजी लाएं.

करियर: बिजनेस को चमकाने के लिए कल आपको समय की मांग के अनुसार वक्त से पहले काम पूरा करने पर अपना पूरा जोर लगाना होगा. कल शाम को कंपनी के कर्मचारियों के साथ किसी छोटे-मोटे गेट-टुगेदर या मनोरंजन प्रोग्राम की प्लानिंग बन सकती है, जिससे स्टाफ का मोराल बढ़ेगा.

सावधान: कल आपको पारिवारिक मोर्चे पर कुछ छोटी-मोटी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है. जो युवा अविवाहित हैं, कल उनकी एंगेजमेंट या सगाई की बातचीत चलते-चलते अचानक किसी कारण से रुक सकती है, धैर्य रखें. मोटिवेशन की कमी (Lack of Motivation) के कारण छात्र कल पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रगल महसूस कर सकते हैं; मेंटर्स का मार्गदर्शन लें.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए कानूनी क्लॉज और दांव-पेंचों को गहराई से सीखने की सख्त जरूरत है. कल वर्कप्लेस पर किया गया थोड़ा सा भी आलस्य या काम के प्रति लापरवाही आपके बने-बनाए करियर पर बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए पूरी तरह एक्टिव रहें. जो लोग कल छुट्टी पर हैं, उन्हें भी मैनेजमेंट की तरफ से वर्क फ्रॉम होम का कोई जरूरी काम सौंपा जा सकता है.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल मार्केट में कस्टमर्स को पूरी तरह सेटिस्फाई करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है; क्योंकि ग्राहकों की अनरियलिस्टिक डिमांड्स कल आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती हैं, जिससे मानसिक चिंता थोड़ी बढ़ेगी. बाजार में मुख्य पार्टियों और वेंडर्स के साथ तालमेल सही न होने के कारण बिजनेस में लॉस का सामना करना पड़ सकता है; निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है. कंपनी से ज्यादा कर्ज पर माल न उठाएं.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन भावुकता में आकर (इमोशनली) लेने से पूरी तरह बचना चाहिए. कॉरपोरेट लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकली और डेटा-ओरिएंटेड सोच (Data-Driven Practical Thinking) के साथ ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आपके लिए हितकर रहेगा.

यूथ: परिवार में कल माता-पिता को आपकी किसी बात या रवैये पर अचानक गुस्सा आ सकता है; घरेलू समस्याओं को खत्म करने के लिए अपने जीवनसाथी से गंभीर चर्चा करें और साथ मिलकर समाधान निकालें. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के युवा कल सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा जरूर लें, जिससे फोकस बढ़ेगा.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने सभी व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए. शुक्ल योग बनने से कल आपके बिजनेस में गजब की तेजी आएगी, जिससे आपकी पुरानी सारी योजनाएं पूरी तरह सक्सेसफुल रहेंगी और आपके हाथ बंपर मुनाफा (प्रॉफिट) लगेगा.

बिजनेस: व्यापारियों को कल अपनी डिजिटल ब्रांडिंग और मार्केटिंग (Digital Branding & Marketing) को स्ट्रॉन्ग व अपडेट करने की सख्त जरूरत है. सोशल मीडिया पर आपका कोई क्रिएटिव विज्ञापन कैंपेन अचानक वायरल होने से ब्रांड की हाइप बढ़ेगी और पोटेंशियल कस्टमर्स तेजी से जुड़ेंगे. यदि बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं, तो रुकें और पुराने काम का ही प्रचार-प्रसार करें.

करियर: वर्कप्लेस पर कल इन-एंड-आउट टाइम (पंचिंग टाइमिंग) का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी टाइमिंग का सीधा असर आपके अप्रेजल और इमेज पर पड़ता है. ऑफिस में कल पद बढ़ने के साथ-साथ आपकी जिम्मेदारियां और कार्यभार भी अचानक बढ़ सकता है, सहकर्मियों से नम्रता से पेश आएं. बेस्ट फ्रेंड के साथ अचानक किसी यात्रा की प्लानिंग बन सकती है.

यूथ: परिवार में पूरी तरह सुख-शांति बनी रहेगी; बड़े भाई या बहन की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद आपके आत्मबल में गजब की वृद्धि करेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे शॉर्टकट या एग्जाम में चीटिंग जैसी टेम्पटेशन (गलत आदतों) से पूरी तरह दूर रहें, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. कल आपको समाज सेवा या गौ-सेवा का पुण्य कमाने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको घर के बड़े-बुजुर्गों और इंडस्ट्री के सीनियर्स के आदर्शों व गाइडलाइंस पर चलना चाहिए. जो लोग लंबे समय से इंटरनल ट्रांसफर या डिपार्टमेंट चेंज (Job Transfer & Department Change) करने के लिए कड़ा प्रयास कर रहे थे, कल उनके लिए मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है; साथ ही आपको न्यू रेस्पॉन्सिविलिटीज (नई जिम्मेदारियां) सौंपी जा सकती हैं.

बिजनेस: व्यापारियों को कल किसी बड़े कॉरपोरेट इवेंट या फैमिली फंक्शन का कोई बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर अचानक मिल सकता है; यह सब आपकी बेहतरीन क्वालिटी और सर्विस का नतीजा है. इंडस्ट्री के किसी बेहद अनुभवी एक्सपर्ट की सलाह कल आपके लिए तरक्की के कुछ बिल्कुल नए और अनोखे रास्ते खोल सकती है. मार्केट में तालमेल बनाकर चलें, बिक्री बढ़ेगी.

करियर: नौकरीपेशा लोगों की कुछ पुरानी गलत आदतें या ऑफिस में की गई गॉसिप कल आपको कार्यस्थल पर शर्मिंदगी महसूस करवा सकती है, इसलिए ऐसी गतिविधियों के प्रति पूरी तरह सचेत और अलर्ट रहें. आपका बेहतरीन काम कल ऑफिस में विरोधियों और ईर्ष्या रखने वाले कलीग्स के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर देगा. जो लोग विदेशी कंपनियों (Foreign Companies) में जॉब करते हैं, कल उन्हें कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है.

यूथ: लाइफ पार्टनर के साथ कल किसी खूबसूरत यात्रा या आउटिंग की प्लानिंग बन सकती है. ध्यान रखें कि अपने दैनिक जेब खर्च या विलासिता के लिए दोस्तों या भाई-बहनों से बार-बार पैसे उधार लेने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा बात बढ़ सकती है. प्रतियोगी छात्रों को कल पढ़ाई में पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 9

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