Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): कल का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग के साथ नए अवसर, करियर में उन्नति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 05:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी. दिनभर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और दोपहर 04:19 बजे के बाद चंद्रमा कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग एवं शुभ योग का शुभ प्रभाव कई राशि वालों के मान-सम्मान में वृद्धि, व्यापार विस्तार और अटके कार्यों को पूरा करने में मददगार साबित होगा. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त और 12 राशियों का सटीक भविष्यफल.

कल का पंचांग एवं शुभ मुहूर्त

तिथि: शाम 05:01 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

शाम 05:01 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, तत्पश्चात षष्ठी तिथि नक्षत्र: चित्रा नक्षत्र (दिनभर)

चित्रा नक्षत्र (दिनभर) चन्द्र राशि: दोपहर 04:19 बजे के बाद तुला राशि में गोचर

दोपहर 04:19 बजे के बाद तुला राशि में गोचर शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग एवं शुभ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग एवं शुभ योग शुभ समय (चौघड़िया):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (अशुभ समय)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (अशुभ समय) दिशाशूल: पूर्व दिशा की यात्रा करना कल विशेष शुभ और फलदायी रहेगा.

करियर व दिनचर्या: दिन अनुकूल रहेगा. वर्क फ्रॉम होम कर रही महिलाओं के लिए दिन व्यस्त रहेगा, लेकिन शाम को सुकून मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: पुराना मित्र घर आ सकता है जिससे मन की बात साझा करेंगे. माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा के योग हैं.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 8

वृष राशि (Taurus)

बिजनेस व धन: कारोबार में उम्मीद से अधिक लाभ होगा, हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे. मनचाही वस्तु मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य व समाज: सामाजिक कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर और ऊर्जावान रहेगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व राजनीति: लंबे समय से अटके जरूरी काम पूरे होंगे. राजनेताओं को सभाओं में जनसमर्थन और सराहना मिलेगी.

शिक्षा: छात्रों के लिए सफलता के नए मार्ग खुलेंगे; निरंतर मेहनत जारी रखें.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 6

कर्क राशि (Cancer)

व्यापार व रिश्ते: बिजनेस में बेहतरीन धन लाभ होगा और नए व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे.

सावधानी व अध्यात्म: अजनबियों पर भरोसा न करें और अनुभवी लोगों की सलाह लें. मांगलिक व धार्मिक कार्यों में मन लगेगा.

शुभ रंग: क्रीम / सफेद | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

कार्यक्षेत्र: किसी अनजान व्यक्ति की सलाह जीवन में बड़ा मोड़ लाएगी. सहकर्मियों की मदद से पेंडिंग काम समय पर पूरे होंगे.

सेहत व उत्सव: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. बर्थडे वाले जातक मित्रों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेंगे.

शुभ रंग: सुनहरा / नारंगी | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

करियर बदलाव: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. स्टील कारोबारियों के लिए बड़ा मुनाफा कमाने का दिन है.

छात्र वर्ग: पढ़ाई को लेकर नई ऊर्जा महसूस होगी; कोई नया प्रोफेशनल कोर्स जॉइन करने का मन बनाएंगे.

शुभ रंग: हरा / पर्पल | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 8

परिवार व प्रेम: संतान पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेगी. लवमेट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा.

करियर व पढ़ाई: इंजीनियर्स के लिए दिन विशेष लाभकारी है. प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलेंगे.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

निवेश व वित्त: मार्केट में नया निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल और रिसर्च अवश्य कर लें.

ऑफिस व स्वास्थ्य: सहकर्मियों के साथ तालमेल से कार्य समय पर निपटेंगे. स्वास्थ्य में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी.

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 1

धनु राशि (Sagittarius)

नौकरी व शिक्षा: रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को गुड न्यूज मिल सकती है.

आर्थिक पक्ष: बैंक से जुड़े काम आसानी से निपटेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 9

मकर राशि (Capricorn)

करियर व ट्रांसफर: नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

व्यापार व मार्गदर्शन: बिजनेस में लाभ के साथ भागदौड़ रहेगी. कोई भी बड़ा निर्णय बड़ों के आशीर्वाद और सलाह से ही लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8 | अनलकी अंक: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

बिजनेस ग्रोथ: टूर एंड ट्रेवल्स व टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बड़े प्रोजेक्ट और बड़ा मुनाफा मिलेगा.

घरेलू जीवन: वाणी पर संयम बनाए रखें ताकि घर में शांति बनी रहे. महिलाएं नया स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं.

शुभ रंग: आसमानी / नीला | शुभ अंक: 6 | अनलकी अंक: 8

मीन राशि (Pisces)

राजनीति व कृषि: राजनेताओं को पार्टी में बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है. ऑर्गेनिक खेती करने वालों को दोगुना लाभ होगा.

शिक्षा: फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को गुरुजनों के मार्गदर्शन से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ी सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: केसरिया / गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 7

FAQs

17 अगस्त 2026 को किन राशियों को करियर में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी?

मकर, धनु, मीन और कन्या राशि के जातकों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और बेहतरीन करियर के अवसर मिलने के योग हैं.

कल किन राशि वालों को निवेश में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों को बिना पूरी जांच-पड़ताल व बिना अनुभवी सलाह के किसी भी नए वित्तीय निवेश से बचना चाहिए.

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