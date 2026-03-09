हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 9 March 2026: धनु राशि कार्यों में देरी से बढ़ सकती है चिंता, धैर्य और संयम से मिलेगा समाधान

Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 March 2026: धनु राशि कार्यों में देरी से बढ़ सकती है चिंता, धैर्य और संयम से मिलेगा समाधान

Sagittarius Horoscope 9 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 09 Mar 2026 08:16 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Dhanu Rashifal 9 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी और मानसिक उलझन की स्थिति बन सकती है. ऐसे में आपको अपने आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. लव लाइफ और परिवार के लिहाज से दिन थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है. 

बिजनेस और फाइनेंस के मामले में दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. व्यापारियों को रॉ मैटेरियल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मुनाफे पर असर पड़ सकता है. ऐसे में वैकल्पिक सप्लायर्स की तलाश करना बेहतर रहेगा. कुछ महत्वपूर्ण काम तय समय पर पूरे न होने के कारण व्यापार में थोड़ी परेशानी आ सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में टैक्स रिटर्न या अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर पूरे न होने से चिंता बढ़ सकती है, इसलिए जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें.

करियर और जॉब के क्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा. कार्यस्थल पर काम समय पर पूरा करने के लिए मन को केंद्रित करना जरूरी है. खासकर मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी विवाद से दूर रहना चाहिए. सामाजिक और पेशेवर संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है. आज सेल्फ-डाउट की स्थिति परेशान कर सकती है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है. नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से सफलता मिल सकती है.

सेहत के मामले में ध्यान रखना आवश्यक है. मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम करना लाभदायक रहेगा. नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

लक्की रंग: क्रीम
लक्की नंबर: 4
अनलक्की नंबर: 3

उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि के लिए खर्च बढ़ सकते हैं?
हाँ, चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है.

2. क्या धनु राशि वालों को नौकरी में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, कार्यस्थल पर काम समय पर पूरा करने और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

3. धनु राशि के लिए आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Mar 2026 02:08 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
