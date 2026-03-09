Vrishchik Rashifal 9 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन दिन कई मामलों में सकारात्मक भी साबित हो सकता है. लव लाइफ और परिवार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा. संतान से आपको प्रेरणा और हौसला मिलेगा.

बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए आज ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फ्री ट्रायल या सैंपलिंग रणनीति अपनाना लाभदायक साबित हो सकता है. इससे ग्राहक प्रोडक्ट का अनुभव कर पाएंगे और बिक्री बढ़ने की संभावना बनेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आपका आत्मविश्वास व्यापार की वृद्धि में मदद करेगा. त्योहारों के बाद भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाए रखने में आप सफल रहेंगे, हालांकि सतर्क रहना जरूरी है.

करियर और जॉब के क्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है. कार्यस्थल पर आपके अच्छे काम के लिए अवॉर्ड या प्रशंसा मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कुछ लोगों का लर्निंग बजट या किसी कोर्स और सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन भी स्वीकृत हो सकता है. इससे आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रास्ते खुल सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट्स के लिए दिन व्यस्त लेकिन सकारात्मक रहेगा. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और आगे बढ़ने के अवसर तलाशेंगे.

सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे आप अपने काम पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे.

लक्की रंग: ऑरेंज

लक्की नंबर: 5

अनलक्की नंबर: 8

उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?

हाँ, कार्यस्थल पर आपके अच्छे काम की सराहना हो सकती है और अवॉर्ड मिलने के भी योग बन रहे हैं.

2. क्या वृश्चिक राशि के लिए आज व्यापार में लाभ होगा?

पार्टनरशिप बिजनेस और नई मार्केटिंग रणनीति से लाभ मिलने के अच्छे अवसर बन रहे हैं.

3. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.