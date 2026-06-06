Aaj ka Dhanu Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन के आगमन और अटके समझौतों को पूरा करने का साबित होगा. ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से बिजनेसमैन के बैंक लोन का अप्रूवल होने से आपके अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. आपको बाजार से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और नए क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे आप बिजनेस ग्रोथ पर पूरा ध्यान दे पाएंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे; यदि काफी समय से अपनी कोई पैतृक जमीन या मकान बेचने के प्रयास में लगे थे, तो आज सौदा फाइनल हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर करियर की सही दिशा तय करने का कड़ा संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर व्यर्थ की चिंताएं आपको अपने कार्य से दूर रखेंगी, जिसका फायदा विरोधी उठा सकते हैं; इसलिए समय बर्बाद न होने दें और करियर की सही दिशा में ठोस प्रयास करें. ऑफिस में सभी से बहुत सोच-समझकर बोलना ही आपके प्रोफेशन के लिए बेहतर रहेगा; अपोजिट जेंडर के सामने धोखे से भी हल्के शब्द निकलने पर बड़ा हंगामा हो सकता है, भाषा पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े प्रयासों और निरंतरता को बनाए रखने का रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. लक्ष्मीनारायण योग के शुभ प्रभाव से ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि स्टूडेंट्स फ्यूचर (भविष्य) में बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) में ज़रा सी भी ढिलाई या लापरवाही बिल्कुल न बरतें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास लगातार करते रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और पुरानी कड़वाहट को मिटाने वाला रहेगा. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति की देखभाल के मामले सुलझेंगे. मैरिड लाइफ में जबरदस्त सुधार होने से आपके लाइफ पार्टनर के साथ चल रहे पुराने सभी वैचारिक मनभेद और मतभेद हमेशा के लिए पूरी तरह दूर हो जाएंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा बना रहेगा. पैतृक संपत्ति के काम बनने और लोन स्वीकृत होने से मानसिक बोझ पूरी तरह दूर हो जाएगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. व्यर्थ की चिंताओं को त्यागें और खुश रहें.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वाणी दोष से मुक्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का पाठ करें.

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