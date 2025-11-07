हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: ऑफिस में काम की होगी तारीफ, व्यापार में लाभ के शुभ संयोग

कर्क साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: ऑफिस में काम की होगी तारीफ, व्यापार में लाभ के शुभ संयोग

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kak Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: नवंबर का दूसरा सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. निजी जीवन से लेकर करियर तक, इस हफ्ते सितारे आपके पक्ष में रहेंगे. अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के बल पर आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे.

आइए जानते हैं, इस सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा रहेगा आपका समय.

कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है.

जो लोग नई नौकरी या करियर में बदलाव की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत और लगन इस सप्ताह आपको पहचान दिला सकती है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होगा. कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा और सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से कोई नया सौदा या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है.

सत्ता या प्रशासन से जुड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए संतोषजनक रहेगा. नए अवसरों से आय में वृद्धि होगी. यदि आपने हाल ही में किसी निवेश की योजना बनाई थी, तो उसका लाभ मिल सकता है. खर्च नियंत्रित रखें और अतिरिक्त आय का एक हिस्सा बचत में लगाएं.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में इस सप्ताह सौहार्द और अपनापन बढ़ेगा. आप रिश्तों को लेकर अधिक संवेदनशील रहेंगे और व्यस्तता के बावजूद अपनों के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ तालमेल और भरोसा मजबूत होगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह या रिश्ता तय होने के योग हैं. विवाहित लोगों के लिए वैवाहिक जीवन सुखमय और सामंजस्यपूर्ण रहेगा.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें तो सेहत सामान्य बनी रहेगी. मानसिक रूप से आप पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करेंगे. ध्यान और योग से लाभ मिलेगा.

उपाय
प्रतिदिन शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें. सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. इससे मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Cancer Kark Rashifal Cancer Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी?

छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें तो सेहत सामान्य बनी रहेगी. मानसिक रूप से आप शांत और संतुलित महसूस करेंगे.

और पढ़ें
