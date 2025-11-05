हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलKark Masik Rashifal November 2025: कर्क राशि भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार और करियर दोनों में संतुलन

Kark Masik Rashifal November 2025: कर्क राशि भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार और करियर दोनों में संतुलन

Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कर्क मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कर्क मासिक राशिफल.

कर्क मासिक राशिफल नवंबर 2025

पारिवारिक जीवन: कर्क राशि वाले के लिए नवम्बर का महिना साधरण तौर पर रहेगा लेकिन पारिवारिक जीवन में लापरवाही नहीं करे कुछ मामले में सतर्क रहना पड़ेगा .ग्रहों के प्रभाव ठीक नहीं होने के कारण परिवारिक जीवन में परेशानी बनेगी लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्ग के बात को सुने किसी बात को लेकर लापरवाही नहीं करे भाई बहन को सहयोग करे माह के अंत में परिवार के लिए कुछ सामान की खरीदारी होगी.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार के लिए यह माह मिलाजुला रहेगा कुछ ज्यादा परिवर्तन करने की जरुरत नहीं है कुछ नया का प्लान किए है इस माह पोस्पोंड करे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा .ग्राहक से साथ रिश्ता ठीक रखे.नौकरी करने वाले के लिए कोई बड़ा लाभ नहीं होगा लेकिन परेशानी भी नहीं होगी,नए नौकरी की प्लान कर रहे है इस माह सफलता मिलेगी स्थान परिवर्तन होगा.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों को अपने पठन -पाठन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा तभी आप सफल होंगे.ग्रह आपको सहयोग करेगे अपनी एकाग्रता बनाए रखे कालेज में पढाई करने वाले अपने परियोजना पर फोकस करे, उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है आपको सफलता मिलेगा करियर में सुनहरा अवसर प्राप्त होगा ,मनोबल बढ़ा रहेगा आपके कार्य को सराहा जायेगा.
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में इस माह सतर्क रहे पार्टनर के साथ अच्छा बर्ताव रखे विवाद से दूर रहे आपसी नोक झोक रिश्ते को कमजोर करेगा 17 नवंबर के बाद लव लाइफ में उत्साह का वृद्दि होगा प्रेमी के साथ बैठकर रोमांटिक बाते करेगे, अविवाहित है इस माह लव लाइफ में इंजॉय करेगे वैवाहिक जीवन प्रभावशील रहेगा एक दुसरे को सहयोग करेगे पार्टनर के बर्थडे पर गिफ्ट मिल सकता है.
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी पुरानी पेट सम्बन्धी बिमारी है उनसे राहत मिलेगा सीजनली बिमारी सर्दी खासी ,बुखार से परेशानी बनेगी माह के अंतिम सप्ताह में चोट चपेट की संभावना है.
उपाय: प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजन करे . गुरुवार को वृद्धि ब्राह्मण को भोजन कराए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे.
Published at : 05 Nov 2025 01:05 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

