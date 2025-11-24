Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aries Horoscope 24 November 2025 in Hindi: आज का दिन सामान्य रहेगा लेकिन कार्यों में सावधानी बरतना आवश्यक है. किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है, परंतु जल्दबाज़ी से बचें. लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए समय और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखते हुए योजनाएँ बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. बातचीत से समाधान निकल आएगा, इसलिए चुप रहने से हालात और न बिगाड़ें. प्रेम जीवन में पार्टनर का मूड जल्दी बदल सकता है, लेकिन धैर्य व समझदारी से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जातकों के लिए संध्या का समय अच्छा रहने की संभावना है.

जॉब राशिफल

नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है. कुछ लोग आपकी क्षमताओं से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और फोकस आपको आगे रखेंगे. बॉस या वरिष्ठों की अपेक्षाएँ पूरी करने का प्रयास करें, इससे लाभ मिलेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है. किसी निवेश, विस्तार या नए सौदे को अकेले संभालने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा. साझेदारी में किए गए काम में सावधानी बरतें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए आज सीखने, कौशल बढ़ाने और नए अवसर तलाशने का दिन है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना बेहतर प्रदर्शन में मदद करेगा.

धन राशिफल

खर्च बढ़ सकते हैं और अप्रत्याशित आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी पड़ सकती है. पैसा वापस मिलने में देरी संभव है, इसलिए सोच-समझकर लेनदेन करें. धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य

थकान, चिड़चिड़ापन और यात्रा के कारण शरीर पर बोझ महसूस हो सकता है. अधिक पानी पिएं और भोजन हल्का रखें. पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें.

भाग्यशाली रंग — लाल

भाग्यशाली अंक — 9

उपाय: आज हनुमान चालीसा का शांत भाव से पाठ करें और घर में गुड़ का प्रसाद बांटें. इससे ग्रह संबंधी बाधाएँ कम होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?

हां, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करें. अकेले निर्णय लेना जोखिमभरा हो सकता है.

Q2. क्या आज प्रेम प्रस्ताव रखने का सही समय है?

यदि रिश्ता पहले से मजबूत है तो हां, अन्यथा थोड़ा समय और प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.