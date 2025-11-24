हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mesh Rashifal (24 November 2025): लंबी यात्रा के योग, सावधानी जरूरी, व्यापार में आर्थिक मदद की आवश्यकता

Today Aries Horoscope 24 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Nov 2025 01:44 AM (IST)
Aries Horoscope 24 November 2025 in Hindi: आज का दिन सामान्य रहेगा लेकिन कार्यों में सावधानी बरतना आवश्यक है. किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है, परंतु जल्दबाज़ी से बचें. लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए समय और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखते हुए योजनाएँ बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. बातचीत से समाधान निकल आएगा, इसलिए चुप रहने से हालात और न बिगाड़ें. प्रेम जीवन में पार्टनर का मूड जल्दी बदल सकता है, लेकिन धैर्य व समझदारी से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जातकों के लिए संध्या का समय अच्छा रहने की संभावना है.

जॉब राशिफल

नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है. कुछ लोग आपकी क्षमताओं से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और फोकस आपको आगे रखेंगे. बॉस या वरिष्ठों की अपेक्षाएँ पूरी करने का प्रयास करें, इससे लाभ मिलेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है. किसी निवेश, विस्तार या नए सौदे को अकेले संभालने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा. साझेदारी में किए गए काम में सावधानी बरतें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए आज सीखने, कौशल बढ़ाने और नए अवसर तलाशने का दिन है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना बेहतर प्रदर्शन में मदद करेगा.

धन राशिफल

खर्च बढ़ सकते हैं और अप्रत्याशित आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी पड़ सकती है. पैसा वापस मिलने में देरी संभव है, इसलिए सोच-समझकर लेनदेन करें. धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य

थकान, चिड़चिड़ापन और यात्रा के कारण शरीर पर बोझ महसूस हो सकता है. अधिक पानी पिएं और भोजन हल्का रखें. पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें.

भाग्यशाली रंग — लाल

भाग्यशाली अंक — 9

उपाय: आज हनुमान चालीसा का शांत भाव से पाठ करें और घर में गुड़ का प्रसाद बांटें. इससे ग्रह संबंधी बाधाएँ कम होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?
 हां, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करें. अकेले निर्णय लेना जोखिमभरा हो सकता है.

Q2. क्या आज प्रेम प्रस्ताव रखने का सही समय है?
 यदि रिश्ता पहले से मजबूत है तो हां, अन्यथा थोड़ा समय और प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 24 Nov 2025 01:44 AM (IST)
