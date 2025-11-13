ड्राइव करते समय सतर्क रहें, वाहन दुर्घटना की संभावना है. तनाव और थकान को कम करने के लिए पर्याप्त नींद और पानी जरूरी रहेगा.
(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Mesh Rashifal 13 November 2025: आज के दिन आत्मविश्वास बनाए रखें, कार्यक्षेत्र पर बढ़ेगी जिम्मेदारियां! पढ़ें गुरुवार का मेष राशिफल
Today Aries Horoscope 13 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 13 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और व्यवहारिक समझ दोनों की परीक्षा लेगा. चंद्रमा पंचम भाव में होने से संतान से सुख और संतोष प्राप्त होगा.
ऐन्द्र योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी भूमिका और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी. परिवार में सामंजस्य रहेगा और मन में सुकून का अनुभव होगा.
मेष व्यवसाय राशिफल
व्यापार में जल्दबाज़ी से नुकसान हो सकता है. किसी अपरिचित या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर सौदा करने से बचें, वरना कोई गलत डील तय हो सकती है. अनुभवी व्यक्ति या पुराने पार्टनर की राय पर भरोसा करें. आज किसी नए निवेश को टालना ही समझदारी होगी.
मेष नौकरी राशिफल
वर्कप्लेस पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी मेहनत को वरिष्ठ नोटिस करेंगे. हालांकि, प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे, इसलिए सतर्कता बनाए रखें. नौकरी में किसी नई जिम्मेदारी या बदलाव के संकेत हैं. बॉस की नज़र में आने के लिए अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत होगी.
मेष वित्त राशिफल
आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें. निवेश या उधार देने के फैसले सोच-समझकर लें. किसी पुराने कार्य से धीरे-धीरे धनलाभ की संभावना बन सकती है.
मेष लव और फैमिली राशिफल
वाशी योग के प्रभाव से प्रेम जीवन में मधुरता और शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी से तालमेल अच्छा रहेगा. घर के छोटे सदस्यों की गलती को नजरअंदाज कर उन्हें प्रेम से सुधारने का अवसर दें. पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.
मेष युवा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. आज का दिन परीक्षा की तैयारी या रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त है. युवा वर्ग को अपनी निजी बातों को गोपनीय रखना चाहिए.
मेष हेल्थ राशिफल
ड्राइव करते समय सतर्क रहें, वाहन दुर्घटना की संभावना है. तनाव और थकान को कम करने के लिए पर्याप्त नींद और पानी जरूरी रहेगा.
- भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
- भाग्यशाली अंक: 4
- उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें, दिन मंगलमय रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के संबंध में क्या ध्यान रखना चाहिए?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL