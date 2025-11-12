हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र की दमदार पर्सनैलिटी का रहस्य छिपा है उनकी जन्म तिथि में, जानिए ऐसे लोगों की अनोखी खूबियां!

धर्मेंद्र की दमदार पर्सनैलिटी का रहस्य छिपा है उनकी जन्म तिथि में, जानिए ऐसे लोगों की अनोखी खूबियां!

Numerology Prediction: बॉलीवुड के सुपरस्टार ध्रमेंद्र की तबीयत अभी ठीक नहीं है. मगर ध्रमेंद्र की डेयरिंग पर्सनैलिटी के तो सब फैन है. इनकी इस पर्सनैलिटी की पीछे इनकी जन्म तारीख 8 का राज़ छिपा है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Nov 2025 04:40 PM (IST)
धर्मेंद्र के मजबूत व्यक्तित्व का राज उनकी जन्मतिथि में छिपा है

19 के दशक के सुपरस्टार जिन्हें ही-मैन के नाम से भी जाना जाता है, धर्मेंद्र वे अभी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक है. इन्होंने अपनी एक्टिंग से कई लोगों के दिलों पर राज किया है.
धर्मेंद्र डेयरिंग पर्सनैलिटी के तो सब लोग दीवाने है. इनकी इस पर्सनैलिटी के पीछे इनके जन्म तारीख का राज छीपा है. धर्मेंद्र का मूलांक 8 है. आइए जानते हैं ज्योतिष में मूलांक 8 के लोगों की क्या विशेषताएं होती है.
धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के नसराली गांव में हुआ था. अंक शास्त्र के मुताबिक जिनका जन्म किसी भी महीने की 8,17 और 26 को होता है. उनका मूलांक 8 और भाग्यांक 2 होता है. अंक ज्योतिष में इस मूलांक के स्वामी शनि और भाग्यांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्रमा को बताया है.
शनि देव का मूलांक 8 वालों पर विशेष रूप से आशीर्वाद रहता है. शनि की एनर्जी मिलने से इस मूलांक वालों की पर्सनैलिटी डेयरिंग रहती है. वहीं इन लोगों के जीवन में शनि की ही वजह से संघर्ष भी रहता है. जिसकी वजह से ये लोग भाग्य का ज्यादा ना सोच कर कर्म पर विश्वास करते है और सफलता भी प्राप्त करते हैं.
इन लोगों को किसी भी तरीके का दिखावा नहीं पसंद होता है. यह लोग समाज में एक सख्त छवि बनाते हैं. मगर वे इस तरीके के नहीं होते हैं. मूलांक 8 के लोग जीवन में बड़ी सफलताएं या बड़े पद प्राप्त तो करते हैं. लेकिन इनके पास मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता.
मूलांक 8 वाले दिमाग से तेज होते हैं और किसी बात को बीना तर्क के नहीं मानते हैं. यह लोग उतने भावुक नहीं होते हैं. इनके जीवन में संघर्ष होने के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत होती है.
Published at : 12 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Dharmendra Shani Dev Mulank 8 NUMEROLOGY

ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
Embed widget