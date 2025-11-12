धर्मेंद्र की दमदार पर्सनैलिटी का रहस्य छिपा है उनकी जन्म तिथि में, जानिए ऐसे लोगों की अनोखी खूबियां!

शनि देव का मूलांक 8 वालों पर विशेष रूप से आशीर्वाद रहता है. शनि की एनर्जी मिलने से इस मूलांक वालों की पर्सनैलिटी डेयरिंग रहती है. वहीं इन लोगों के जीवन में शनि की ही वजह से संघर्ष भी रहता है. जिसकी वजह से ये लोग भाग्य का ज्यादा ना सोच कर कर्म पर विश्वास करते है और सफलता भी प्राप्त करते हैं.