धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Daily Horoscope 3 November 2026: वर्कप्लेस पर कोवर्कर्स की बात सुनने से होगा बड़ा फायदा, परिवार में बड़ों की सलाह से सुलझेंगे मसले; पढ़ें अचूक उपाय

Cancer Daily Horoscope 3 November 2026: वर्कप्लेस पर कोवर्कर्स की बात सुनने से होगा बड़ा फायदा, परिवार में बड़ों की सलाह से सुलझेंगे मसले; पढ़ें अचूक उपाय

Aaj Ka Kark Rashifal 3 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! दूसरे चंद्रमा व गजकेसरी योग का प्रभाव, बिजनेस में पार्टनरशिप, दोपहर बाद धन लाभ, जॉब के नए अवसर और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Nov 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, वाणी, कुटुंब व वित्तीय प्रबंधन स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अत्यंत मृदुभाषी रहेंगे और अपनी मीठी व सधी हुई वाणी के दम पर हर बिगड़े काम को सफलता में बदलने में कामयाब होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

  • दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात मघा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, शुक्ल योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Partnership)

पार्टनर का भाग्य दिलाएगा मुनाफा, दोपहर बाद दूर होगी पैसों की तंगी: यदि व्यापार में आपकी व्यक्तिगत मेहनत और भाग्य पूरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी योग्य और अनुभवी पार्टनर का साथ व भाग्य आपके कारोबार की दिशा बदल सकता है; एक भरोसेमंद सहयोगी बनाने का विचार करें, क्योंकि आज का दिन मजबूत आर्थिक लाभ की स्थितियां बना रहा है. व्यावसायिक यात्राओं (Business Travelling) के मामले में अच्छी तरह सोच-विचार और प्लानिंग करके ही आगे बढ़ें. राहत की बात यह है कि दोपहर बाद पैसों से जुड़ी पुरानी समस्याएं और नकदी की तंगी काफी हद तक दूर हो जाएगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 3 November 2026: नए कारोबारी व्यर्थ की चिंताओं से बचें, परिवार में दुविधा में फैसला लेने पर रोक; पढ़ें अचूक उपाय
Aaj Ka Mithun Rashifal 3 November 2026: नए कारोबारी व्यर्थ की चिंताओं से बचें, परिवार में दुविधा में फैसला लेने पर रोक; पढ़ें अचूक उपाय
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 3 November 2026: 5वें चंद्रमा और गजकेसरी योग से सांसारिक सुखों में वृद्धि, बिजनेस प्रॉपर्टी का बड़ा सपना सच व पैतृक विवाद हल
Aaj Ka Mesh Rashifal 3 November 2026: 5वें चंद्रमा और गजकेसरी योग से सांसारिक सुखों में वृद्धि, बिजनेस प्रॉपर्टी का बड़ा सपना सच व पैतृक विवाद हल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 3 November 2026: मंगलवार को शुक्ल योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, कर्क को विदेशी डील और धनु को विशेष सम्मान!
Kal Ka Rashifal 3 November 2026: मंगलवार को शुक्ल योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, कर्क को विदेशी डील और धनु को विशेष सम्मान!
राशिफल
टैरो राशिफल 3 नवंबर 2026: कन्या के शत्रु होंगे पस्त व कोर्ट केस में जीत, मिथुन के पूरे होंगे अटके काम; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 3 नवंबर 2026: कन्या के शत्रु होंगे पस्त व कोर्ट केस में जीत, मिथुन के पूरे होंगे अटके काम; जानें 12 राशियों का भाग्य

न्यू बिजनेसमैन का फेस्टिव सीजन में शानदार बूम: नए कारोबारियों (New Businessmen) का अधिकांश समय बाजार में नए क्लाइंट्स और पार्टियों के साथ मीटिंग्स में बीतेगा. आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) में आपका कारोबार बेहद शानदार और मुनाफेदार साबित होने वाला है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

शुक्ल व गजकेसरी योग से नौकरी में नए अवसर: आज बन रहे शुक्ल और गजकेसरी योग के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को करियर में नए और आकर्षक अवसर (New Job Opportunities) प्राप्त होंगे, जो भविष्य में आपके लिए बेहद लाभदायक और प्रगतिशील सिद्ध होंगे.

कोवर्कर्स के विचारों को न दबाएं, मिलेगा फायदा: कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी टीम और सहकर्मियों (Coworkers) को अपने विचार व सुझाव खुलकर रखने की स्वतंत्रता दें. किसी सहयोगी की कोई अनपेक्षित सलाह आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा मुनाफा या समाधान लेकर आ सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

रिश्तों के प्रति समर्पण, बड़ों की सलाह से फैसला: अपने कार्य और निजी रिश्तों दोनों के प्रति सच्चा समर्पण दिखाएं; जीवन में प्रेम और अपनापन कम न होने दें. परिवार में किसी भी बड़े विषय पर अंतिम फैसला लेने से पहले घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों की राय अवश्य लें.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को मनचाही सफलता: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य में जुटे रहें; आज आप जो भी पाना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता के बल पर उसे हासिल करने में अवश्य सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव में ग्रहण दोष के चलते खान-पान में लापरवाही से गले में खराश या दांतों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. गुनगुने जल का सेवन करें और अत्यधिक ठंडी चीजों से परहेज करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: मंगलवार और चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का अर्पण करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को बेसन के लड्डू, गुड़-चने अथवा मौसमी फल का दान करें. इससे वित्तीय अड़चनें समाप्त होंगी, पार्टनरशिप में मजबूती आएगी और करियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 3 November 2026: नए कारोबारी व्यर्थ की चिंताओं से बचें, परिवार में दुविधा में फैसला लेने पर रोक; पढ़ें अचूक उपाय
Aaj Ka Mithun Rashifal 3 November 2026: नए कारोबारी व्यर्थ की चिंताओं से बचें, परिवार में दुविधा में फैसला लेने पर रोक; पढ़ें अचूक उपाय
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 3 November 2026: 5वें चंद्रमा और गजकेसरी योग से सांसारिक सुखों में वृद्धि, बिजनेस प्रॉपर्टी का बड़ा सपना सच व पैतृक विवाद हल
Aaj Ka Mesh Rashifal 3 November 2026: 5वें चंद्रमा और गजकेसरी योग से सांसारिक सुखों में वृद्धि, बिजनेस प्रॉपर्टी का बड़ा सपना सच व पैतृक विवाद हल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 3 November 2026: मंगलवार को शुक्ल योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, कर्क को विदेशी डील और धनु को विशेष सम्मान!
Kal Ka Rashifal 3 November 2026: मंगलवार को शुक्ल योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, कर्क को विदेशी डील और धनु को विशेष सम्मान!
राशिफल
टैरो राशिफल 3 नवंबर 2026: कन्या के शत्रु होंगे पस्त व कोर्ट केस में जीत, मिथुन के पूरे होंगे अटके काम; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 3 नवंबर 2026: कन्या के शत्रु होंगे पस्त व कोर्ट केस में जीत, मिथुन के पूरे होंगे अटके काम; जानें 12 राशियों का भाग्य
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCP नेताओं की अमित शाह से मीटिंग, मतभेद की बातें सच या झूठ, हो गया खुलासा
NCP नेताओं की अमित शाह से मीटिंग, मतभेद की बातें सच या झूठ, हो गया खुलासा
बिहार
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
टेक्नोलॉजी
Sony FX5 Camera Launch : बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
ट्रेंडिंग
बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल
बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget