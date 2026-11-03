Aaj Ka Kark Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, वाणी, कुटुंब व वित्तीय प्रबंधन स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अत्यंत मृदुभाषी रहेंगे और अपनी मीठी व सधी हुई वाणी के दम पर हर बिगड़े काम को सफलता में बदलने में कामयाब होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

3 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 11:55 बजे तक, तत्पश्चात दशमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात मघा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग , शुक्ल योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से प्रभावी रहेगा चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Partnership)

पार्टनर का भाग्य दिलाएगा मुनाफा, दोपहर बाद दूर होगी पैसों की तंगी: यदि व्यापार में आपकी व्यक्तिगत मेहनत और भाग्य पूरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी योग्य और अनुभवी पार्टनर का साथ व भाग्य आपके कारोबार की दिशा बदल सकता है; एक भरोसेमंद सहयोगी बनाने का विचार करें, क्योंकि आज का दिन मजबूत आर्थिक लाभ की स्थितियां बना रहा है. व्यावसायिक यात्राओं (Business Travelling) के मामले में अच्छी तरह सोच-विचार और प्लानिंग करके ही आगे बढ़ें. राहत की बात यह है कि दोपहर बाद पैसों से जुड़ी पुरानी समस्याएं और नकदी की तंगी काफी हद तक दूर हो जाएगी.

न्यू बिजनेसमैन का फेस्टिव सीजन में शानदार बूम: नए कारोबारियों (New Businessmen) का अधिकांश समय बाजार में नए क्लाइंट्स और पार्टियों के साथ मीटिंग्स में बीतेगा. आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) में आपका कारोबार बेहद शानदार और मुनाफेदार साबित होने वाला है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

शुक्ल व गजकेसरी योग से नौकरी में नए अवसर: आज बन रहे शुक्ल और गजकेसरी योग के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को करियर में नए और आकर्षक अवसर (New Job Opportunities) प्राप्त होंगे, जो भविष्य में आपके लिए बेहद लाभदायक और प्रगतिशील सिद्ध होंगे.

कोवर्कर्स के विचारों को न दबाएं, मिलेगा फायदा: कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी टीम और सहकर्मियों (Coworkers) को अपने विचार व सुझाव खुलकर रखने की स्वतंत्रता दें. किसी सहयोगी की कोई अनपेक्षित सलाह आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा मुनाफा या समाधान लेकर आ सकती है.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

रिश्तों के प्रति समर्पण, बड़ों की सलाह से फैसला: अपने कार्य और निजी रिश्तों दोनों के प्रति सच्चा समर्पण दिखाएं; जीवन में प्रेम और अपनापन कम न होने दें. परिवार में किसी भी बड़े विषय पर अंतिम फैसला लेने से पहले घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों की राय अवश्य लें.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों को मनचाही सफलता: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य में जुटे रहें; आज आप जो भी पाना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता के बल पर उसे हासिल करने में अवश्य सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव में ग्रहण दोष के चलते खान-पान में लापरवाही से गले में खराश या दांतों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. गुनगुने जल का सेवन करें और अत्यधिक ठंडी चीजों से परहेज करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: मंगलवार और चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का अर्पण करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को बेसन के लड्डू, गुड़-चने अथवा मौसमी फल का दान करें. इससे वित्तीय अड़चनें समाप्त होंगी, पार्टनरशिप में मजबूती आएगी और करियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

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