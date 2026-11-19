Aaj Ka Kanya Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:50 बजे तक आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग मुक्ति, शारीरिक बल, शत्रु विजय, प्रतिस्पर्धा, सेवा व कार्यक्षमता स्थान) में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपका शरीर बलवान रहेगा और पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, जिससे आप पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

19 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी

सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( आपकी राशि से 6वें भाव ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (7वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (7वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक और उसके बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और आर्थिक सुधार (Business Gains & Financial Progress)

बिजनेस में लाभ की बनेंगी स्थितियां, बढ़ेगा मनोबल: अनुकूल ग्रह गोचर के आपके पक्ष में होने से व्यापारियों के लिए आज लाभ की बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

निश्चित रफ्तार से आगे बढ़ें, सुधरेगी आर्थिक स्थिति: कारोबार में जल्दबाजी करने के बजाय आपको अपनी निश्चित और संतुलित रफ्तार से आगे बढ़ना होगा; राहत की बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी अब बेहतर होना शुरू हो रही है.

2. करियर, मीटिंग लीडरशिप और कार्यस्थल सतर्कता (Career Leadership & Co-worker Alert)

मीटिंग लीड करने का मिलेगा सुनहरा मौका: व्याघात और हर्षण योग बनने से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज कार्यस्थल (Workplace) पर पूरी एकाग्रता और मन लगाकर काम करना होगा. आज का दिन आपके लिए इसलिए भी बेहतर रहेगा क्योंकि आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग (Meeting) को लीड करने का मौका मिल सकता है.

विरोधियों का करें सामना, कोवर्कर से न करें ईर्ष्या: ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर आपको कड़ी मेहनत करने के साथ-साथ विरोधियों का सामना भी करना पड़ सकता है; किंतु अपने किसी कोवर्कर (Co-worker) की तरक्की या काम से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या न करें और सकारात्मक बने रहें.

3. छात्र, पारिवारिक जीवन व स्वास्थ्य (Students Health, Family Entertainment & Fitness)

प्रतियोगी छात्र पढ़ाई के साथ खान-पान का भी रखें ध्यान: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे कंपटीटर्स (Students) को अपनी स्टडी के साथ-साथ खान-पान का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनियमित दिनचर्या का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है—जिंदगी की भागदौड़ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें.

परिवार संग मनोरंजन व आमोद-प्रमोद में बीतेगा समय: पारिवारिक जीवन बेहद खुशनुमा रहेगा; आज परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजन और आमोद-प्रमोद संबंधी कार्यों में अच्छा समय व्यतीत होगा, जिससे आपसी रिश्तों में मधुरता और अपनापन बना रहेगा. लव व वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम बनी रहेगी. रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष और मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा-शनि विष दोष के असर से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 6

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल दशमी, हर्षण योग और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन करें. मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल, हल्दी या हरी मूंग का दान करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे विरोधियों व कार्यक्षेत्र की बाधाओं पर विजय मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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