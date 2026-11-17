सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिसका सही उपयोग कर आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं; व्यापारियों को नए कार्यों में धैर्य बनाए रखना होगा. पारिवारिक आवश्यकताओं पर खर्च होने की संभावना है, इसलिए जोखिम भरे निवेश और बिना जानकारी किसी योजना में पूंजी लगाने से बचें. घर में किसी पुराने कार्य को पुनः शुरू करने की रूपरेखा बनेगी, बशर्ते किसी बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर करीबी लोगों से मतभेद न बढ़ाएं. लगातार काम करने से थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में शांत रहकर संवाद करें और जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें.