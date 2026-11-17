मेष राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर रहेगा. अधिकारी आपके काम पर भरोसा जताएंगे और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभदायक सौदा प्राप्त होगा. पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन पारिवारिक खर्चों के बीच बिना सोचे-समझे उधार देने से बचें और बचत पर ध्यान दें. घर के किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकलने से मानसिक राहत मिलेगी और अपनों का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा. काम की अधिकता से होने वाले सिरदर्द व थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में खुला संवाद गलतफहमियां दूर करेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मरून है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ा सकारात्मक अवसर मिल सकता है; वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद लाभप्रद रहेगा और व्यापारी नए बाजारों की संभावनाएं तलाश सकते हैं. आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने निवेश से लाभ होगा, हालांकि सुख-सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करने से बचें और बजट का पालन करें. परिवार में किसी शुभ समाचार से हर्ष का माहौल रहेगा और पुराना घरेलू मामला सुलझेगा. अधिक काम के चलते शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए मीठे और तले हुए भोजन से परहेज करें. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा और अविवाहितों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का हरा है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
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मिथुन राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतनी होगी; किसी भी काम में जल्दबाजी करने से गलती हो सकती है, इसलिए सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें. व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर काम करने और नए ग्राहकों से जुड़ने के अवसर बनेंगे. व्यापार में मुनाफे के योग हैं, लेकिन अचानक आने वाले खर्च बचत को प्रभावित कर सकते हैं; नया निवेश करने या उधार देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. परिवार में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, बशर्ते रिश्तेदारों से वैचारिक मतभेद न बढ़ने दें. मौसमी बदलाव के कारण सेहत का ध्यान रखें और समय पर भोजन लें. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर संदेह न पालें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों की मेहनत और कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी तथा लंबे समय से निभाई जा रही जिम्मेदारियों का सुखद परिणाम प्राप्त होगा. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन प्राप्ति के संकेत हैं, हालांकि घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना को देखते हुए उधारी से बचें और बचत सुरक्षित रखें. परिवार में चल रहे किसी पुराने विवाद को सुलझाने का अवसर मिलेगा और अपनों से बातचीत कर मन हल्का होगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और हल्का व्यायाम अपनाएं तथा पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी और परिवार के बीच उचित संतुलन बनाए रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सिल्वर है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिसका सही उपयोग कर आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं; व्यापारियों को नए कार्यों में धैर्य बनाए रखना होगा. पारिवारिक आवश्यकताओं पर खर्च होने की संभावना है, इसलिए जोखिम भरे निवेश और बिना जानकारी किसी योजना में पूंजी लगाने से बचें. घर में किसी पुराने कार्य को पुनः शुरू करने की रूपरेखा बनेगी, बशर्ते किसी बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर करीबी लोगों से मतभेद न बढ़ाएं. लगातार काम करने से थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में शांत रहकर संवाद करें और जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी योजनाओं व कार्यप्रणाली को वरिष्ठों द्वारा महत्व दिया जाएगा; व्यापारियों के लिए नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे. संपत्ति से जुड़े मामलों में बातचीत आगे बढ़ेगी और पुराने निवेश से फायदा होगा, फिर भी बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए अनावश्यक खरीदारी से बचें. परिवार में संपत्ति या वाहन खरीदने को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है और मन की चिंताएं दूर होंगी. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन लें और नियमित शारीरिक गतिविधियां करें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हल्का हरा है. जरूरतमंद को हरी सब्जियों का दान करें.
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तुला राशि के जातकों की रचनात्मक सोच और कार्यशैली आज वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है. व्यापारियों के लिए नए व्यावसायिक संपर्क बनाना लाभप्रद रहेगा. आय के नए अवसर सामने आएंगे और पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन दोस्तों या परिचितों के साथ पैसों के लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें. परिवार में लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. लगातार बैठकर काम करने से बचें और कार्य व निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ घूमने की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने अनुभव और समझदारी का सीधा लाभ मिलेगा; कुछ जिम्मेदारियां अपेक्षा से अधिक समय ले सकती हैं, लेकिन धैर्य से सभी कार्य पूर्ण होंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा प्रस्ताव प्राप्त होगा. पुराने निवेश या व्यापारिक सौदे से आर्थिक लाभ के योग हैं, हालांकि धन प्राप्ति के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बिना जानकारी किसी आर्थिक योजना में पैसा न लगाएं. परिवार व परिचितों से बातचीत में संयम रखें और वैचारिक मतभेद को तूल न दें. बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त नींद लें ताकि तनाव हावी न हो. दांपत्य जीवन में पुरानी बातों को बार-बार न दोहराएं. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
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धनु राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा; नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं और विदेश से जुड़े कार्यों में नए अवसर बनेंगे. व्यापारियों को कारोबार विस्तार की योजना पर काम करने का मौका मिलेगा. संपत्ति से जुड़े सौदों में लाभ और व्यापार में आमदनी बढ़ने की संभावना है, फिर भी बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. परिवार के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे और संपत्ति या विदेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. अति उत्साह में क्षमता से अधिक काम करने से बचें और ध्यान-योग को दिनचर्या में शामिल करें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. जरूरतमंद को चने की दाल दान करें.
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मकर राशि वालों के लिए आज का दिन तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन आपकी कार्यक्षमता को वरिष्ठों द्वारा पहचान मिलेगी. सामाजिक संपर्कों के माध्यम से किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिलाएगी. पुराने निवेश से फायदा होने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, हालांकि सुख-सुविधाओं और घरेलू जरूरतों पर अनावश्यक खरीदारी से बचना जरूरी होगा. परिवार में सुख-सुविधाओं से जुड़ी नई योजना बन सकती है. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से कमर या पीठ में दर्द हो सकता है, बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करने से आपसी तालमेल मजबूत होगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. शनिदेव के सामने सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है; व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर काम करना लाभकारी रहेगा. घर, वाहन या किसी निजी जरूरत पर अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आमदनी के अनुसार बजट बनाएं और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें. सामाजिक व पारिवारिक मामलों में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी. अनियमित दिनचर्या से होने वाली थकान को दूर करने के लिए नियमित टहलें और समय पर भोजन करें. लव लाइफ में साथी से मतभेद होने पर शांत रहकर संवाद करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग बैंगनी है. पीपल के पेड़ के पास सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज तरक्की के नए अवसर मिलेंगे; अधिकारियों के सहयोग से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और व्यापारियों के लिए कोई नया सौदा लाभदायक साबित होगा. आमदनी के नए स्रोत विकसित होने और पुराने निवेश से फायदा मिलने से पुरानी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी, फिर भी बिना सोचे-समझे बड़ी खरीदारी से बचें. परिवार में संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने से हर्ष का माहौल रहेगा और अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान से मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी. प्रेम जीवन में अहंकार को स्थान न दें और भविष्य की योजनाओं पर मिलकर चर्चा करें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्का पीला है. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.