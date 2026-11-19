Aaj Ka Mithun Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:50 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, ज्ञान, विद्वत्ता, दानशीलता व उच्च विचार स्थान) में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति के चलते आज आप अत्यंत विद्वान और दानशील नजर आएंगे, तथा दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

19 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी

सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( आपकी राशि से 9वें भाव ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक और उसके बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, नए इक्विपमेंट और कार्यगति (Business Equipment & Afternoon Momentum)

हर्षण योग में नए इक्विपमेंट खरीदना रहेगा शुभ फलदायी: व्याघात और हर्षण योग बनने से यदि आप अपने बिजनेस में नए इक्विपमेंट (New Equipment) या आधुनिक मशीनरी परचेज करने का मानस बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ फलदायी रहेगा.

दोपहर बाद परिस्थितियां होंगी आपके पक्ष में: आज आपकी व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य और यथावत बनी रहेंगी; दिन की शुरुआत में कुछ भागा-दौड़ी जरूर रहेगी, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी.

2. करियर, पेपर वर्क और व्यक्तित्व विकास (Career Paperwork & Personality Growth)

पेपर संबंधी कार्यों में बरतें अत्यधिक सावधानी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज ऑफिस में पेपर और दस्तावेज संबंधी कार्यों को बहुत अधिक ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

व्यक्तित्व निखारने के प्रयासों में मिलेगी सफलता: एम्प्लॉयड पर्सन अपने व्यक्तित्व (Personality) और व्यवहार को निखारने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें आज आप अवश्य सफल होंगे और कार्यस्थल पर आपकी सकारात्मक छवि बनेगी.

3. पारिवारिक, दांपत्य जीवन व स्वास्थ्य (Married Life, Family & Fatigue Alert)

मधुर दांपत्य संबंध और खुशनुमा पारिवारिक वातावरण: पारिवारिक और निजी जीवन में आज सुकून बना रहेगा; पति-पत्नी के संबंध बेहद मधुर रहेंगे तथा घर-परिवार का वातावरण खुशनुमा व सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अत्यधिक व्यस्तता और दिन की भागदौड़ की वजह से आज नौकरीपेशा जातकों को शारीरिक व मानसिक थकान महसूस हो सकती है; इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान को पूरी तरह उचित व संतुलित बनाकर रखें. रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक भटकाव से बचने के लिए नियमित योग-प्राणायाम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल दशमी, हर्षण योग और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन करें. मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल, हल्दी या गुड़ का दान करें. प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे पेपर वर्क और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में लाभ बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.