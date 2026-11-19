मौजूदा वक्त में दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज्यादा है. इसमें ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 200 करोड़ के पार है. इसके अलावा इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या भी 200 करोड़ है. इस बीच प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 2035 तक इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है.

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने तो इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है. प्यू के अनुसार, इसका एक मुख्य कारण यह है कि अन्य प्रमुख धार्मिक समूहों की तुलना में मुसलमानों के बच्चों की संख्या अधिक होती है. प्यू के वरिष्ठ विशेषज्ञ कॉनराड हैकेट ने बताया कि यह बच्चों की संख्या का मामला है.

मुसलमानों की जनसंख्या में कितनी होगी बढ़ोतरी?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने तो इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है. प्यू के अनुसार, इसका एक मुख्य कारण यह है कि अन्य प्रमुख धार्मिक समूहों की तुलना में मुसलमानों के बच्चों की संख्या अधिक होती है. प्यू एक्सपर्ट्स कॉनराड हैकेट ने बताया कि यह बच्चों की संख्या का मामला है.

2020 में दुनिया भर में 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुसलमान थे. हालांकि, 2035 तक मुसलमानों की संख्या 2.57 अरब और ईसाइयों की संख्या 2.52 अरब हो जाएगी. अगर मौजूदा रफ्तार से जनसंख्या बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है तो 2070 तक दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या 3.6 अरब से अधिक होगी, जबकि ईसाइयों की संख्या 3 अरब से थोड़ी कम होगी.

दक्षिण कोरिया और जापान की कुल आबादी में गिरावट

प्यू के अनुसार 2020 से 2070 के बीच दुनिया की आबादी में 29 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इसमें ईसाइयों की संख्या में 30 फीसदी और मुसलमानों की संख्या में 80 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. प्यू का कहना है कि हालांकि हिंदुओं और यहूदियों की कुल संख्या बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल आबादी में उनके फीसदी में गिरावट आने का अनुमान है. प्यू का यह भी अनुमान है कि बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या और वैश्विक आबादी में उनका हिस्सा, दोनों में कमी आएगी. इसका एक कारण चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की कुल आबादी में संभावित गिरावट है.