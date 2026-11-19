देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी . पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया . उन्होंने लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं .' वहीं, कांग्रेस ने भी इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके साहस, दूरदर्शिता और देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के प्रति समर्पण को प्रेरणादायक बताया .

Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary. — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026

कांग्रेस ने भी इंदिरा गांधी को किया याद

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा कि इंदिरा गांधी का साहस, दूरदर्शिता और भारत की संप्रभुता एवं आत्मनिर्भरता के प्रति उनका समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है. पार्टी ने कहा कि उनकी ताकत और सेवा की विरासत देश के लोगों के दिलों में हमेशा दर्ज रहेगी.