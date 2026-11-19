Aaj Ka Kark Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:50 बजे तक आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, मानसिक तनाव, गुप्त विरोध व सतर्कता स्थान) में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष के चलते आज आपको अनेक विपत्तियों और अप्रत्याशित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

19 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी

सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( आपकी राशि से 8वें भाव ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (9वें भाव) में प्रवेश करेंगे। आज रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (9वें भाव) में प्रवेश करेंगे। आज रात्रि 12:50 बजे तक और उसके बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और पुराना स्टॉक अलर्ट (Business Old Stock & Contract Delay)

पुराना स्टॉक बनेगा सिरदर्द, सेल लगाने पर भी नहीं मिलेगी राहत: फेस्टिव सीजन के जाने के बाद आज बिजनेस में बचा हुआ पुराना स्टॉक (Old Stock) आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है; स्थिति यह रहेगी कि डिस्काउंट या सेल लगाने के बावजूद भी स्टॉक में खास कमी नहीं आएगी।

लाभदायक अनुबंध समय पर पूरे करने में आएगी अड़चन: मार्केटिंग तथा व्यावसायिक पार्टियों से लाभदायक नए अनुबंध (Contracts) तो प्राप्त होंगे, लेकिन संसाधनों या समय की कमी के कारण आप उन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे।

2. करियर, वर्किंग वुमन और मार्केटिंग सतर्कता (Career Interference & Working Women Alert)

काम में बाहरी हस्तक्षेप से बचें, वर्किंग वुमन रहें सतर्क: चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने काम पर किसी भी बाहरी व्यक्ति या सहकर्मी का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि कोई गलती होने पर उसका पूरा दुष्प्रभाव आपको ही भुगतना पड़ेगा। वर्कस्पेस पर कुछ लोग जलन की भावना से वर्किंग वुमन (Working Women) की पीठ पीछे आलोचना कर सकते हैं; ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें, परंतु उनसे सीधा उलझें नहीं।

मार्केटिंग एम्प्लॉई की दोस्त से हो सकती है अनबन: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े कर्मचारियों की आज मार्केट में किसी व्यावसायिक या निजी बात को लेकर किसी मित्र से अनबन या मनमुटाव होने की आशंका है; वाणी में विनम्रता रखें।

3. पारिवारिक जीवन, संतान व स्वास्थ्य (Children Worry & Health Alert)

संतान की उपलब्धियों में अड़चन से बढ़ेगी चिंता: पारिवारिक मोर्चे पर आज संतान की पढ़ाई या उपलब्धियों में कुछ परेशानियां आने से आपका मन चिंतित और परेशान रह सकता है; धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन करें। लव और वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम भाव में चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक तनाव, सिरदर्द, पेट संबंधी परेशानी या थकान महसूस हो सकती है। वाहन बेहद सावधानी से चलाएं, संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें।

लकी कलर: क्रीम (Cream)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल दशमी और अष्टम भाव में बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कष्टों को शांत करने तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व देवाधिदेव महादेव की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें। भगवान विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन कर 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल, हल्दी या चावल का दान करें। इससे आकस्मिक बाधाएं व मानसिक तनाव दूर होंगे, कार्यक्षेत्र की आलोचना शांत होगी और संतान व व्यवसाय की अड़चनें दूर होंगी।

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