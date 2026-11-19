मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं. दोनों को प्लेइंग 11 से बाहर किए जाने पर फैंस शुभमन गिल के साथ भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लिख रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा को प्राथमिकता दी जाती है, फिर किसे भी बाहर करना पड़े.

सोशल मीडिया पर कई फैंस याद दिला रहे हैं कि कैसे मोहम्मद सिराज ने शुभमन गिल कि पहली टेस्ट सीरीज में अपनी जान झोंक दी थी. गिल ने अपने टेस्ट कप्तानी की शुरुआत पिछले साल इंग्लैंड में की थी. 5 मैचों की वो सीरीज 2-2 से ड्रा रही थी. सिराज उस सीरीज के पांचों मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज थे. वह सबसे ज्यादा विकेट (23) लेने वाले भी रहे थे. उस सीरीज में अपनी पूरी जान लगाने वाले सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिए गए.

शुभमन गिल ने टॉस पर कहा, "हमारे सभी तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, इसलिए काफी मुश्किल फैसला है. हम एक हफ्ते से सोच रहे थे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है. सिराज और बरार का बाहर होना कठिन फैसला है. बरार ने तो वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता था."

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय है सिराज

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में मोहम्मद सिराज भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. ओवरऑल लिस्ट में वह चौथे नंबर पर हैं. सिराज ने इस चक्र में खेले 11 मैचों की 21 पारियों में 43 विकेट लिए हैं. उनसे आगे सिर्फ सिमन हार्मर (46), जोश टंग (64) और मिचेल स्टार्क (73) हैं. इसके बाद भी सिराज को प्लेइंग 11 से बाहर करना, लोगों को समझ नहीं आ रहा है.

भारत की प्लेइंग 11

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नेथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.