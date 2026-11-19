Aaj Ka Singh Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:50 बजे तक आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, जनसंपर्क, व्यवसाय विस्तार व दांपत्य सुख स्थान) में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप अपने सभी निजी और व्यावसायिक कामों को बेहद सुव्यवस्थित ढंग से अंजाम देंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

19 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी

सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( आपकी राशि से 7वें भाव ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (8वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (8वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक और उसके बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, फाइनेंस और मीडिया-टेलीकॉम सेक्टर (Business Finance & Media Gains)

हर्षण योग में फाइनेंस संबंधी रुके कार्य होंगे संपन्न: व्याघात और हर्षण योग बनने से व्यापारियों के लंबे समय से अटके हुए फाइनेंस (Finance) संबंधी कार्य आज संपन्न होने की उचित संभावना है. बिजनेसमैन अपने अंदर पुनः नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, जिसका उपयोग वे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में करेंगे.

मीडिया व टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में मुनाफा: मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन (Media & Telecommunication) के बिजनेस में आज अच्छा मुनाफा कमाने की स्थिति दिखाई दे रही है; इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों को अपना नेटवर्क और संपर्क बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

2. करियर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और पुरानी मुलाकात (Career, IT Project & Old Friend)

सॉफ्टवेयर कंपनी वालों को मिलेगा नया प्रोजेक्ट: आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी (Software Company) में काम करने वाले लोगों को आज कोई नया और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें वे अपनी उत्कृष्टता और कौशल का शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं; इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.

ऑफिस में निर्विघ्न पूरे होंगे काम, पुराने मित्र से होगी मुलाकात: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के ऑफिस में आज लगभग सभी काम बिना किसी बाधा के निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे. इसके साथ ही, मार्केट में किसी विपरीत लिंगी मित्र से अचानक मुलाकात होने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और उन्हें देखकर पुरानी यादें भी ताजा होंगी.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Family Achievement, Health Alert & Students)

परिवार में खुशखबरी और खास रिश्तेदारों के आने से बढ़ेगी चहल-पहल: पारिवारिक मोर्चे पर आज किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा. घर में खास रिश्तेदारों के आगमन से दिनभर चहल-पहल, हंसी-खुशी और व्यस्तता बनी रहेगी.

छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतने की सलाह: प्रतियोगी और सामान्य दोनों ही वर्ग के विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को आज अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मौसम में बदलाव और मेहमानों की व्यस्तता के बीच खानपान का संतुलन बनाए रखें. रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष और मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से थकान या नींद में खलल से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल दशमी, हर्षण योग और सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन कर 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल, हल्दी या गुड़ का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे फाइनेंस और व्यापार की बाधाएं दूर होंगी, करियर में नई उपलब्धियां मिलेंगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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