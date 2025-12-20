हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025 मेष को नई दिशा, वृषभ के छिपे डर, मिथुन के रिश्तों की परीक्षा और कर्क पर काम का भारी बोझ

Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025 मेष को नई दिशा, वृषभ के छिपे डर, मिथुन के रिश्तों की परीक्षा और कर्क पर काम का भारी बोझ

Aaj Ka Rashifal: 20 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Dec 2025 05:21 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 20 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन कल की तुलना में अधिक स्पष्टता देने वाला है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा के कारण सोच में दिशा और उद्देश्य का भाव उभरता है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, इसलिए बीते दिनों का मानसिक दबाव धीरे-धीरे कम होता जाएगा और स्थिति को ऊपर से देखने की क्षमता बनेगी.

सुबह के समय मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे मन अभी भी पुराने सवालों और अधूरे निर्णयों में उलझा रह सकता है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे का रास्ता स्पष्ट दिखने लगेगा. राहु काल (10:27–11:46) में नई शुरुआत या बहस टालें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में योजना बनाना शुभ रहेगा.

Career: काम को लेकर दृष्टिकोण बदलता है. दबाव रहेगा लेकिन उससे निपटने की समझ बेहतर होगी. सीनियर या मेंटर से मार्गदर्शन मिल सकता है. नौकरी बदलने या रिजाइन का निर्णय आज न लें.

Finance: खर्च और बचत का संतुलन समझ में आएगा. निवेश पर रिसर्च करें, फाइनल निर्णय टालें.

Love: संवाद बेहतर होगा, दूरी कम हो सकती है.
Health: मानसिक थकान में कमी.

उपाय: गुरु या पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

वृषभ राशिफल (Taurus), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर के डर और असुरक्षा को समझने का है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव बना रहा है, इसलिए दिन हल्का नहीं रहेगा. मन में नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और हर स्थिति को गहराई से सोचने की आदत हावी रह सकती है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में मन पुराने अनुभवों, नुकसान या विश्वासघात की यादों में उलझ सकता है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते ही सोच थोड़ी स्थिर होती है और भावनात्मक पकड़ ढीली पड़ती है. राहु काल (10:27–11:46) में वित्तीय लेनदेन या गोपनीय बातचीत से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में दस्तावेज़ी काम या रिसर्च ठीक रहेगी.

Career: ऑफिस में राजनीति या परोक्ष दबाव महसूस हो सकता है. आज प्रतिक्रिया देने से ज्यादा निरीक्षण करें. कोई छिपी जानकारी सामने आ सकती है.

Finance: अचानक खर्च या पुराने भुगतान का मुद्दा उठ सकता है. जोखिम न लें.

Love: रिश्तों में शक या भावनात्मक दूरी संभव. खुली बातचीत जरूरी.
Health: नींद और तनाव से जुड़ी परेशानी.

उपाय: शाम को दीपक जलाकर शिव स्मरण करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और आमने-सामने की परिस्थितियों पर केंद्रित रहेगा. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव बना रहा है, इसलिए दिन का अधिकांश हिस्सा दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा.

सुबह मूल नक्षत्र के कारण बातचीत में भ्रम या गलतफहमी बन सकती है. किसी की बात को जरूरत से ज्यादा गंभीर न लें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से संवाद स्पष्ट होगा और चीजें संतुलन में आती दिखेंगी. राहु काल (10:27–11:46) में मीटिंग, डील या वादा करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में बातचीत आगे बढ़ सकती है.

Career: क्लाइंट, पार्टनर या बॉस से जुड़ा मामला आज अहम रहेगा. सही शब्दों का चयन जरूरी है. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

Finance: पार्टनरशिप या साझा पैसों को लेकर सोच बनेगी. निवेश फिलहाल टालें.

Love: रिश्ते में बात-चीत से स्थिति सुधर सकती है.
Health: गले, कंधे या मानसिक थकान.

उपाय: आज हरी वस्तु का दान करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन काम, जिम्मेदारी और शरीर के संकेतों पर ध्यान देने का है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव बनाता है, इसलिए दिन व्यस्त और थोड़ा थकाने वाला रह सकता है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में काम का दबाव या अधूरा टास्क परेशान कर सकता है. मन में यह भावना रह सकती है कि सब कुछ आप पर ही निर्भर है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आत्मबल बढ़ेगा और काम व्यवस्थित होने लगेगा. राहु काल (10:27–11:46) में विवाद या बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में कार्य योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

Career: काम का बोझ रहेगा लेकिन आज मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. सीनियर आपकी ईमानदारी नोट कर सकते हैं. टकराव से बचें.

Finance: दैनिक खर्च पर नियंत्रण जरूरी. कोई पुराना भुगतान याद आ सकता है.

Love: रिश्तों में समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.
Health: पाचन, थकान या पीठ से जुड़ी समस्या.

उपाय: आज जरूरतमंद को भोजन कराएं.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 20 Dec 2025 05:21 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal
