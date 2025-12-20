Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 20 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन कल की तुलना में अधिक स्पष्टता देने वाला है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा के कारण सोच में दिशा और उद्देश्य का भाव उभरता है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, इसलिए बीते दिनों का मानसिक दबाव धीरे-धीरे कम होता जाएगा और स्थिति को ऊपर से देखने की क्षमता बनेगी.

सुबह के समय मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे मन अभी भी पुराने सवालों और अधूरे निर्णयों में उलझा रह सकता है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे का रास्ता स्पष्ट दिखने लगेगा. राहु काल (10:27–11:46) में नई शुरुआत या बहस टालें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में योजना बनाना शुभ रहेगा.

Career: काम को लेकर दृष्टिकोण बदलता है. दबाव रहेगा लेकिन उससे निपटने की समझ बेहतर होगी. सीनियर या मेंटर से मार्गदर्शन मिल सकता है. नौकरी बदलने या रिजाइन का निर्णय आज न लें.

Finance: खर्च और बचत का संतुलन समझ में आएगा. निवेश पर रिसर्च करें, फाइनल निर्णय टालें.

Love: संवाद बेहतर होगा, दूरी कम हो सकती है.

Health: मानसिक थकान में कमी.

उपाय: गुरु या पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

वृषभ राशिफल (Taurus), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर के डर और असुरक्षा को समझने का है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव बना रहा है, इसलिए दिन हल्का नहीं रहेगा. मन में नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और हर स्थिति को गहराई से सोचने की आदत हावी रह सकती है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में मन पुराने अनुभवों, नुकसान या विश्वासघात की यादों में उलझ सकता है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते ही सोच थोड़ी स्थिर होती है और भावनात्मक पकड़ ढीली पड़ती है. राहु काल (10:27–11:46) में वित्तीय लेनदेन या गोपनीय बातचीत से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में दस्तावेज़ी काम या रिसर्च ठीक रहेगी.

Career: ऑफिस में राजनीति या परोक्ष दबाव महसूस हो सकता है. आज प्रतिक्रिया देने से ज्यादा निरीक्षण करें. कोई छिपी जानकारी सामने आ सकती है.

Finance: अचानक खर्च या पुराने भुगतान का मुद्दा उठ सकता है. जोखिम न लें.

Love: रिश्तों में शक या भावनात्मक दूरी संभव. खुली बातचीत जरूरी.

Health: नींद और तनाव से जुड़ी परेशानी.

उपाय: शाम को दीपक जलाकर शिव स्मरण करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और आमने-सामने की परिस्थितियों पर केंद्रित रहेगा. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव बना रहा है, इसलिए दिन का अधिकांश हिस्सा दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा.

सुबह मूल नक्षत्र के कारण बातचीत में भ्रम या गलतफहमी बन सकती है. किसी की बात को जरूरत से ज्यादा गंभीर न लें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से संवाद स्पष्ट होगा और चीजें संतुलन में आती दिखेंगी. राहु काल (10:27–11:46) में मीटिंग, डील या वादा करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में बातचीत आगे बढ़ सकती है.

Career: क्लाइंट, पार्टनर या बॉस से जुड़ा मामला आज अहम रहेगा. सही शब्दों का चयन जरूरी है. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

Finance: पार्टनरशिप या साझा पैसों को लेकर सोच बनेगी. निवेश फिलहाल टालें.

Love: रिश्ते में बात-चीत से स्थिति सुधर सकती है.

Health: गले, कंधे या मानसिक थकान.

उपाय: आज हरी वस्तु का दान करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन काम, जिम्मेदारी और शरीर के संकेतों पर ध्यान देने का है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव बनाता है, इसलिए दिन व्यस्त और थोड़ा थकाने वाला रह सकता है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में काम का दबाव या अधूरा टास्क परेशान कर सकता है. मन में यह भावना रह सकती है कि सब कुछ आप पर ही निर्भर है. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आत्मबल बढ़ेगा और काम व्यवस्थित होने लगेगा. राहु काल (10:27–11:46) में विवाद या बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में कार्य योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

Career: काम का बोझ रहेगा लेकिन आज मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. सीनियर आपकी ईमानदारी नोट कर सकते हैं. टकराव से बचें.

Finance: दैनिक खर्च पर नियंत्रण जरूरी. कोई पुराना भुगतान याद आ सकता है.

Love: रिश्तों में समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: पाचन, थकान या पीठ से जुड़ी समस्या.

उपाय: आज जरूरतमंद को भोजन कराएं.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 2



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.