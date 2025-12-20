हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज का 20 दिसंबर 2025: धनु का आत्मनिर्णय, मकर की भीतरू टूटन, कुंभ का नेटवर्क टेस्ट और मीन की करियर कसौटी

आज का 20 दिसंबर 2025: धनु का आत्मनिर्णय, मकर की भीतरू टूटन, कुंभ का नेटवर्क टेस्ट और मीन की करियर कसौटी

Aaj Ka Rashifal: 20 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Dec 2025 06:24 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 20 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए आत्मबोध और दिशा तय करने वाला है. प्रतिपदा तिथि और चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनात्मक और मानसिक रूप से आप स्वयं को केंद्र में पाएंगे. बीते दिनों की उलझन अब धीरे-धीरे स्पष्ट सोच में बदलती है. आज आप यह समझ पाएंगे कि आगे किस रास्ते पर बढ़ना है और किन चीजों को पीछे छोड़ना है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. जल्दबाजी, अधीरता या खुद को साबित करने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है. किसी भी निर्णय को तुरंत लागू करने की कोशिश न करें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास स्थिर होता है और सोच में संतुलन आता है.
राहु काल (10:27–11:46) में नई शुरुआत, घोषणा या बड़े वादे करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में योजना बनाना, सलाह लेना या भविष्य की दिशा तय करना शुभ रहेगा.

Career: काम को लेकर आज आपके भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहेगी. नया आइडिया, प्रोजेक्ट या भूमिका मन में आ सकती है. हालांकि आज अमल से ज्यादा सोच और रणनीति का दिन है. सीनियर आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा.

Finance: खर्च बढ़ने की संभावना है, खासकर खुद पर या भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर. निवेश को लेकर सोच बनेगी, लेकिन अंतिम निर्णय अभी न लें.

Love: आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में स्पष्टता आएगी, लेकिन अहं से बचें.
Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरएक्सर्ट न करें.

उपाय: आज केले के पेड़ पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन बाहर से शांत लेकिन भीतर से व्यस्त रह सकता है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव बना रहा है, इसलिए दिन का असर बाहरी गतिविधियों से ज्यादा मानसिक स्तर पर पड़ेगा. आप अपने ही विचारों, आशंकाओं और भविष्य की चिंताओं में उलझे रह सकते हैं.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में पुराने डर, अधूरी जिम्मेदारियां या बीती असफलताएं मन को घेर सकती हैं. खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते ही मन हल्का होता है और चीजों को छोड़ने की समझ विकसित होती है.
राहु काल (10:27–11:46) में कोई बड़ा निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में अधूरे काम, फाइल या बैकएंड प्लानिंग करना लाभकारी रहेगा.

Career: ऑफिस में पर्दे के पीछे चल रही बातें या अनिश्चितता आपको असहज कर सकती है. आज दिखावे से दूर रहकर शांतिपूर्वक काम करना बेहतर रहेगा. जल्दबाजी या प्रतिक्रिया नुकसान दे सकती है.

Finance: अचानक खर्च या पुराने भुगतान का दबाव बन सकता है. बजट पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी रह सकती है. जबरन बात न करें.
Health: नींद, आंखों या मानसिक थकान से जुड़ी परेशानी.

उपाय: आज जरूरतमंद को काला तिल दान करें.
Lucky Color: स्लेटी
Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके सामाजिक दायरे, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव बना रहा है, इसलिए लक्ष्य, मित्र और संपर्क अहम भूमिका निभाएंगे. आप यह महसूस करेंगे कि अकेले नहीं, बल्कि सहयोग से आगे बढ़ना जरूरी है.

सुबह मूल नक्षत्र के कारण किसी मित्र या सहयोगी से जुड़ी अपेक्षा टूट सकती है या गलतफहमी बन सकती है. भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते ही स्थिति स्पष्ट होती है और सहयोग दोबारा मिलने लगता है.
राहु काल (10:27–11:46) में उधार, वादा या फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में संपर्क बढ़ाना या चर्चा करना लाभ देगा.

Career: टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा. किसी पुराने संपर्क से अवसर या सूचना मिल सकती है. आज आपकी सोच भविष्य केंद्रित रहेगी.

Finance: आय से जुड़ी सकारात्मक संभावना बन सकती है, लेकिन खर्च भी साथ रहेगा. संतुलन जरूरी है.

Love: दोस्ती से रिश्ता गहराने या भावनात्मक समझ बढ़ने की संभावना.
Health: पैरों, टखनों या थकान से जुड़ी समस्या.

उपाय: आज नीले वस्त्र धारण करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारी, पहचान और सामाजिक छवि से जुड़ा है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव बना रहा है, इसलिए करियर और काम से जुड़ी बातें दिनभर दिमाग में रहेंगी. आप यह महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत को परखा जा रहा है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में आलोचना, दबाव या अपेक्षाएं आपको असुरक्षित महसूस करा सकती हैं. मन में यह डर हो सकता है कि कहीं चूक न हो जाए. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आत्मविश्वास लौटता है और आप स्थिति को संभालने लगते हैं.
राहु काल (10:27–11:46) में बॉस, सीनियर या अथॉरिटी से टकराव न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में प्रोफेशनल योजना बनाना सही रहेगा.

Career: काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपसे अनुशासन की अपेक्षा रहेगी. आज आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन नींव मजबूत होगी.

Finance: करियर से जुड़ा लाभ धीरे-धीरे बनेगा. जल्दबाजी में फैसला न लें.

Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. संवाद जरूरी है.
Health: घुटनों, पीठ या थकान से जुड़ी समस्या.

उपाय: आज किसी जरूरतमंद को चावल दान करें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 20 Dec 2025 06:24 AM (IST)
