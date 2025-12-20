Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 20 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए आत्मबोध और दिशा तय करने वाला है. प्रतिपदा तिथि और चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनात्मक और मानसिक रूप से आप स्वयं को केंद्र में पाएंगे. बीते दिनों की उलझन अब धीरे-धीरे स्पष्ट सोच में बदलती है. आज आप यह समझ पाएंगे कि आगे किस रास्ते पर बढ़ना है और किन चीजों को पीछे छोड़ना है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. जल्दबाजी, अधीरता या खुद को साबित करने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है. किसी भी निर्णय को तुरंत लागू करने की कोशिश न करें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास स्थिर होता है और सोच में संतुलन आता है.

राहु काल (10:27–11:46) में नई शुरुआत, घोषणा या बड़े वादे करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में योजना बनाना, सलाह लेना या भविष्य की दिशा तय करना शुभ रहेगा.

Career: काम को लेकर आज आपके भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहेगी. नया आइडिया, प्रोजेक्ट या भूमिका मन में आ सकती है. हालांकि आज अमल से ज्यादा सोच और रणनीति का दिन है. सीनियर आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा.

Finance: खर्च बढ़ने की संभावना है, खासकर खुद पर या भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर. निवेश को लेकर सोच बनेगी, लेकिन अंतिम निर्णय अभी न लें.

Love: आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में स्पष्टता आएगी, लेकिन अहं से बचें.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरएक्सर्ट न करें.

उपाय: आज केले के पेड़ पर जल अर्पित करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन बाहर से शांत लेकिन भीतर से व्यस्त रह सकता है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव बना रहा है, इसलिए दिन का असर बाहरी गतिविधियों से ज्यादा मानसिक स्तर पर पड़ेगा. आप अपने ही विचारों, आशंकाओं और भविष्य की चिंताओं में उलझे रह सकते हैं.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में पुराने डर, अधूरी जिम्मेदारियां या बीती असफलताएं मन को घेर सकती हैं. खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते ही मन हल्का होता है और चीजों को छोड़ने की समझ विकसित होती है.

राहु काल (10:27–11:46) में कोई बड़ा निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में अधूरे काम, फाइल या बैकएंड प्लानिंग करना लाभकारी रहेगा.

Career: ऑफिस में पर्दे के पीछे चल रही बातें या अनिश्चितता आपको असहज कर सकती है. आज दिखावे से दूर रहकर शांतिपूर्वक काम करना बेहतर रहेगा. जल्दबाजी या प्रतिक्रिया नुकसान दे सकती है.

Finance: अचानक खर्च या पुराने भुगतान का दबाव बन सकता है. बजट पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी रह सकती है. जबरन बात न करें.

Health: नींद, आंखों या मानसिक थकान से जुड़ी परेशानी.

उपाय: आज जरूरतमंद को काला तिल दान करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके सामाजिक दायरे, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव बना रहा है, इसलिए लक्ष्य, मित्र और संपर्क अहम भूमिका निभाएंगे. आप यह महसूस करेंगे कि अकेले नहीं, बल्कि सहयोग से आगे बढ़ना जरूरी है.

सुबह मूल नक्षत्र के कारण किसी मित्र या सहयोगी से जुड़ी अपेक्षा टूट सकती है या गलतफहमी बन सकती है. भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते ही स्थिति स्पष्ट होती है और सहयोग दोबारा मिलने लगता है.

राहु काल (10:27–11:46) में उधार, वादा या फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में संपर्क बढ़ाना या चर्चा करना लाभ देगा.

Career: टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा. किसी पुराने संपर्क से अवसर या सूचना मिल सकती है. आज आपकी सोच भविष्य केंद्रित रहेगी.

Finance: आय से जुड़ी सकारात्मक संभावना बन सकती है, लेकिन खर्च भी साथ रहेगा. संतुलन जरूरी है.

Love: दोस्ती से रिश्ता गहराने या भावनात्मक समझ बढ़ने की संभावना.

Health: पैरों, टखनों या थकान से जुड़ी समस्या.

उपाय: आज नीले वस्त्र धारण करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 20 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारी, पहचान और सामाजिक छवि से जुड़ा है. प्रतिपदा तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव बना रहा है, इसलिए करियर और काम से जुड़ी बातें दिनभर दिमाग में रहेंगी. आप यह महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत को परखा जा रहा है.

सुबह मूल नक्षत्र के प्रभाव में आलोचना, दबाव या अपेक्षाएं आपको असुरक्षित महसूस करा सकती हैं. मन में यह डर हो सकता है कि कहीं चूक न हो जाए. दोपहर बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आत्मविश्वास लौटता है और आप स्थिति को संभालने लगते हैं.

राहु काल (10:27–11:46) में बॉस, सीनियर या अथॉरिटी से टकराव न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:25–12:07) में प्रोफेशनल योजना बनाना सही रहेगा.

Career: काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपसे अनुशासन की अपेक्षा रहेगी. आज आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन नींव मजबूत होगी.

Finance: करियर से जुड़ा लाभ धीरे-धीरे बनेगा. जल्दबाजी में फैसला न लें.

Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. संवाद जरूरी है.

Health: घुटनों, पीठ या थकान से जुड़ी समस्या.

उपाय: आज किसी जरूरतमंद को चावल दान करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 7



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.