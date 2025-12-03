Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 3 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी गति और सोच को बहुत तेज़ कर देगा. किसी अचानक बदलाव से काम की दिशा तुरंत बदल सकती है. मन बेचैन रहेगा, लेकिन नए आइडिया भी लगातार आएंगे. ऑफिस में लोग जवाब जल्दी चाहेंगे जिससे दबाव बढ़ सकता है. रिश्तों में आपकी कम बोलने की आदत Partner को दूरी महसूस करा सकती है. छात्रों के लिए Creative व High-Focus Subjects शानदार. सेहत में सिर–गर्दन तनाव.

Career: तुरंत निर्णय ज़रूरी.

Love: दूरी तनाव बढ़ाएगी.

Education: Creativity बढ़ेगी.

Health: सिर–गर्दन जकड़न.

Finance: अचानक खर्च.

उपाय: हनुमान जी को गुड़–चना.

Lucky Color: Red । Lucky Number: 1

वृषभ (Taurus) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी स्थिरता को हिला सकता है. काम में किसी की देरी या अचानक बदलाव आपको परेशान करेगा. मन भीतर से बेचैन रहेगा और आप चीज़ों को observe करते हुए चुपचाप काम करेंगे. रिश्तों में आपकी silence Partner को गलत संकेत दे सकती है. छात्रों के लिए अकेले पढ़ाई सबसे बेहतर. सेहत में गर्दन–आंखों में खिंचाव और थकान.

Career: अचानक बदलाव का असर.

Love: चुप्पी गलतफहमी बढ़ाएगी.

Education: Solo Study अच्छा.

Health: गर्दन–आंख तनाव.

Finance: रुका पैसा अटक सकता है.

उपाय: सफेद मिठाई दान करें.

Lucky Color: Green । Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी social energy और networking बढ़ाएगा. कोई पुराना संपर्क फायदा देगा. काम में Speed बढ़ेगी और Multi-tasking सफल होगी. रिश्तों में आपकी खुली और हल्की-फुल्की बातचीत Partner को खुश करेगी. छात्रों के लिए Competitive Subjects अच्छे चलेंगे. सेहत में हल्की थकान.

Career: नेटवर्क से फायदा.

Love: बातों में warmth.

Education: Competition strong.

Health: हल्की थकान.

Finance: नए अवसर प्राप्त.

उपाय: पीला फल अर्पित करें.

Lucky Color: Sky Blue । Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपके करियर में दबाव बढ़ाएगा. अचानक कोई जिम्मेदारी या मीटिंग सामने आ सकती है. Mood Swing रहेगा और छोटी-सी बात भी भारी लग सकती है. रिश्तों में आपकी irritability Partner को परेशान कर सकती है. छात्रों के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण. सेहत में पेट–सीने में जलन की संभावना.

Career: Responsibility अचानक बढ़ेगी.

Love: मूड अस्थिर.

Education: अनुशासन जरूरी.

Health: पेट–सीने में जलन.

Finance: ऑफिस खर्च बढ़ेगा.

उपाय: कपूर वाला दीप जलाएं.

Lucky Color: White । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.