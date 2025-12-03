Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 3 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपके अंदर उत्साह, जोखिम लेने की क्षमता और बड़ा सोचने का भाव बढ़ाएगा. किसी बड़े प्लान या यात्रा का अचानक संकेत मिल सकता है. ऑफिस में bold decisions आपकी छवि मजबूत करेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें. रिश्तों में स्पष्ट बातचीत से माहौल हल्का होगा. छात्रों के लिए higher studies और competitive subjects फायदेमंद. सेहत में ऊर्जा बार-बार ऊपर-नीचे होगी.

Career: बड़े निर्णय लाभ देंगे.

Love: साफ़ बात राहत देगी.

Education: Higher study strong.

Health: energy fluctuation.

Finance: ट्रैवल खर्च.

उपाय: गुड़–घी अर्पित करें.

Lucky Color: Gold । Lucky Number: 9

कन्या (Virgo) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपकी भावनाओं और भीतर के विचारों को गहरा करेगा. कोई पुरानी याद या रुका हुआ काम दोबारा सामने आएगा. ऑफिस में आपका analytical दिमाग पेचीदा काम संभालेगा. रिश्तों में sensitivity बढ़ेगी—किसी की कही बात दिल पर लग सकती है. छात्रों के लिए research, psychology और deep-study वाले विषय श्रेष्ठ.

Career: जटिल काम सुलझेगा.

Love: गहरी बात सामने आएगी.

Education: रिसर्च में लाभ.

Health: हार्मोन/थकान.

Finance: shared खर्च.

उपाय: काले तिल जल में बहाएं.

Lucky Color: Light Green । Lucky Number: 7

तुला (Libra) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपकी partnerships और relationships पर सीधी रोशनी डालेगा. किसी करीबी से सीधी बात या टकराव दोनों संभव. कार्यक्षेत्र में टीम से मतभेद आ सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी जरूरी, आपकी चुप्पी साथी को परेशान कर सकती है. छात्रों के लिए pair-study ठीक चलेगी, लेकिन consistent rhythm चाहिए.

Career: टीम विवाद संभव.

Love: साफ बात जरूरी.

Education: Pair study ठीक.

Health: सिर दर्द–BP.

Finance: साझेदारी खर्च बढ़ेगा.

उपाय: सफेद चंदन लगाएं.

Lucky Color: Pink । Lucky Number: 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपका workload बढ़ा देगा. कोई deadline अचानक नजदीक आएगी और आप तीव्र गति से काम निपटाएंगे. रिश्तों में हल्की जलन या possessiveness आ सकती है. शांत रहना बेहतर. छात्रों के लिए routine subjects अच्छे. सेहत में acidity या पेट-भारी.

Career: काम अचानक बढ़ेगा.

Love: भावनात्मक तीखापन.

Education: routine subjects ठीक.

Health: acidity–थकान.

Finance: छोटे खर्च.

उपाय: पीले पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: Maroon । Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.