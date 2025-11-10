घर से बाजार तक सोने की चर्चा, लेकिन क्या जानते हैं किन लोगों के लिए Gold नहीं होता है शुभ

दीवाली और धनतेरस के बाद अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है और लोग जमकर सोने की खरीदारी कर रहे है. इसलिए घर से बाजार तक सोने की चर्चा जोरों पर है. हालांकि सोने का बढ़ता भाव लोगों की जेब पर असर डाल रहा है. बता दें कि इन दिनों सोना लगभग सवा लाख प्रति दस ग्राम बिक रहा है. लेकिन इसके बावजूद बाजारों में इसकी चमक (खरीदारी) बरकरार है.

घर से लेकर बाजार तक इस पीले धातु यानी सोने की चर्चा है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार सोना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता. कुछ लोगों के लिए यह धन और सौभाग्य की जगह हानि और अशुभता का कारण भी बन सकता है. इसलिए यह जान लीजिए कि किन लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए.

सोने की चमक भला किसे नहीं लुभाती. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने का संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है. यह तेज, शक्ति, आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक है. जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उनके लिए सोना धारण करना अत्यंत लाभदायक रहता है. पीले रंग का धातु होने के कारण सोने का संबंध बृहस्पति ग्रह से भी होता है.

किन्हें नहीं पहनना चाहिए सोना (Who Should Avoid Wearing Gold)

जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का (तुला राशि में) है, या सूर्य शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों से प्रभावित है, उनके लिए सोना पहनना अशुभ परिणाम दे सकता है. इस स्थिति में सोना व्यक्ति में अहंकार, गुस्सा और अस्थिरता बढ़ाता है. यहां तक कि कई बार सोना अचानक धन हानि या स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन जाता है.

जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति हो, उन्हें सोने से परहेज करना चाहिए. राहु या केतु के प्रभाव में आने वाले सूर्य वाले जातक को भी सोना धारण नहीं करना चाहिए.

कुंडली में शनि, राहु या केतु की युति हो तो सोना नहीं पहनना चाहिए. राशि की बात करें, वृषभ, मकर, मिथुन और कुंभ राशि वालों को सोना पहनने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह जरूर लेनी चाहिए.