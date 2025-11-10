हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोघर से बाजार तक सोने की चर्चा, लेकिन क्या जानते हैं किन लोगों के लिए Gold नहीं होता है शुभ

घर से बाजार तक सोने की चर्चा, लेकिन क्या जानते हैं किन लोगों के लिए Gold नहीं होता है शुभ

त्योहारी और विवाह सीजन में सोने की खरीदारी के साथ ही इसकी कीमता (Gold Price) भी बढ़ है. लेकिन ज्योतिष के अनुसार हर किसी के लिए गोल्ड शुभ नहीं होता. जानें किन लोगों को गोल्ड पहनने से बचना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Nov 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

दीवाली और धनतेरस के बाद अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है और लोग जमकर सोने की खरीदारी कर रहे है. इसलिए घर से बाजार तक सोने की चर्चा जोरों पर है. हालांकि सोने का बढ़ता भाव लोगों की जेब पर असर डाल रहा है. बता दें कि इन दिनों सोना लगभग सवा लाख प्रति दस ग्राम बिक रहा है. लेकिन इसके बावजूद बाजारों में इसकी चमक (खरीदारी) बरकरार है.

घर से लेकर बाजार तक इस पीले धातु यानी सोने की चर्चा है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार सोना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता. कुछ लोगों के लिए यह धन और सौभाग्य की जगह हानि और अशुभता का कारण भी बन सकता है. इसलिए यह जान लीजिए कि किन लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए.

सोने की चमक भला किसे नहीं लुभाती. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने का संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है. यह तेज, शक्ति, आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक है. जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उनके लिए सोना धारण करना अत्यंत लाभदायक रहता है. पीले रंग का धातु होने के कारण सोने का संबंध बृहस्पति ग्रह से भी होता है.

किन्हें नहीं पहनना चाहिए सोना (Who Should Avoid Wearing Gold)

जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का (तुला राशि में) है, या सूर्य शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों से प्रभावित है, उनके लिए सोना पहनना अशुभ परिणाम दे सकता है. इस स्थिति में सोना व्यक्ति में अहंकार, गुस्सा और अस्थिरता बढ़ाता है. यहां तक कि कई बार सोना अचानक धन हानि या स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन जाता है.

जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति हो, उन्हें सोने से परहेज करना चाहिए. राहु या केतु के प्रभाव में आने वाले सूर्य वाले जातक को भी सोना धारण नहीं करना चाहिए.

कुंडली में शनि, राहु या केतु की युति हो तो सोना नहीं पहनना चाहिए. राशि की बात करें, वृषभ, मकर, मिथुन और कुंभ राशि वालों को सोना पहनने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 10 Nov 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
Gold Gold Price Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
ट्रेंडिंग
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
नौकरी
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
Parenting
किस उम्र में कौन सी एक्टिविटी शुरू कर देता है आपका लाडला, ऐसे पता करें कि बच्चे की ग्रोथ सही या नहीं?
किस उम्र में कौन सी एक्टिविटी शुरू कर देता है आपका लाडला, ऐसे पता करें कि बच्चे की ग्रोथ सही या नहीं?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget