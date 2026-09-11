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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGanesh Visarjan 2026: 14 सितंबर को बप्पा की स्थापना, डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन किस दिन होगा?

Ganesh Visarjan 2026: 14 सितंबर को बप्पा की स्थापना, डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन किस दिन होगा?

Ganesh Visarjan 2026: डेढ़ दिन के लिए गणपति ला रहे हैं तो विसर्जन कब होगा? जानें 2026 की सही तारीख, संकल्प का नियम और घर में विसर्जन की आसान विधि.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 11 Sep 2026 08:03 AM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी पर घर में बप्पा की स्थापना करने वाले कई परिवार उन्हें पूरे दस दिनों के बजाय डेढ़ दिन के लिए रखते हैं. खासकर नौकरीपेशा लोगों, छोटे फ्लैट में रहने वाले परिवारों और पहली बार गणपति लाने वालों के लिए डेढ़ दिन का उत्सव सुविधाजनक रहता है. लेकिन मूर्ति खरीदते समय ही एक सवाल सामने आता है, विसर्जन की तारीख पहले तय करनी जरूरी है या स्थापना के बाद भी फैसला किया जा सकता है?

साल 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर, सोमवार को मनाई जाएगी. ऐसे में डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन अगले दिन यानी 15 सितंबर 2026, मंगलवार को किया जाएगा. विसर्जन का सही समय शहर और स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग हो सकता है. इसलिए परिवार को स्थापना से पहले तारीख के साथ यह भी देख लेना चाहिए कि 15 सितंबर को विसर्जन की व्यवस्था किस समय संभव होगी.

डेढ़ दिन का मतलब ठीक 36 घंटे नहीं

कई लोग समझते हैं कि डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन मूर्ति स्थापना के ठीक 36 घंटे बाद करना होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा जरूरी नहीं है. गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में बप्पा की स्थापना होती है. अगले दिन सुबह और दोपहर की पूजा के बाद उपलब्ध शुभ समय में विसर्जन किया जाता है.

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इसका अर्थ यह है कि सोमवार दोपहर गणपति स्थापित करने वाले परिवार को मंगलवार रात तक पूरे 36 घंटे होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. परंपरा के अनुसार अगले दिन उत्तर पूजा और आरती के बाद विसर्जन किया जा सकता है.

स्थापना से पहले अवधि तय करना क्यों जरूरी है?

गणपति स्थापना के समय परिवार पूजा का संकल्प लेता है. इसी समय यह स्पष्ट रखना अच्छा माना जाता है कि बप्पा को डेढ़, तीन, पांच, सात या दस दिनों में से कितने समय के लिए घर में रखा जाएगा. इससे पूजा, भोग, आरती और विसर्जन की व्यवस्था पहले से बन जाती है.

डेढ़ दिन का गणपति रखने वाले परिवार को 14 सितंबर की स्थापना और 15 सितंबर के विसर्जन का कार्यक्रम पहले तय कर लेना चाहिए. घर में कौन पूजा करेगा, विसर्जन कहां होगा, मूर्ति कौन लेकर जाएगा और पर्यावरण के अनुकूल विसर्जन कैसे किया जाएगा, इन बातों पर पहले फैसला करने से आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सकता है.

क्या स्थापना के बाद अवधि बदली जा सकती है?

अगर स्थापना के समय डेढ़ दिन का संकल्प लिया गया है तो सामान्य स्थिति में उसी के अनुसार विसर्जन करना बेहतर माना जाता है. फिर भी बीमारी, यात्रा, मौसम, प्रशासनिक नियम या परिवार में अचानक आई किसी परेशानी के कारण समय बदलना पड़े तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है.

ऐसी स्थिति में गणपति से क्षमा प्रार्थना करके परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा की अवधि बदली जा सकती है. संभव हो तो अपने कुल पुरोहित या किसी जानकार आचार्य से भी सलाह लें. पूजा का उद्देश्य श्रद्धा है, इसलिए मजबूरी में हुए बदलाव को किसी निश्चित दोष या अनिष्ट से जोड़ना उचित नहीं है.

डेढ़ दिन के विसर्जन से पहले क्या करें?

विसर्जन वाले दिन गणपति की सामान्य पूजा करें. उन्हें फूल, दूर्वा, फल या घर में बना सात्विक भोग अर्पित करें. इसके बाद आरती करें और उत्सव के दौरान हुई किसी भूल के लिए क्षमा मांगें. गणपति से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करते हुए उत्तर पूजा की जाती है.

मूर्ति को चौकी से उठाने से पहले हल्का-सा आगे खिसकाने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है. इसके बाद सम्मानपूर्वक विसर्जन के लिए ले जाएं. घर से निकलते समय प्रसाद और पूजा में चढ़ाए गए फूल अलग रखे जा सकते हैं.

घर में विसर्जन करना हो तो कैसे तैयारी करें?

छोटी और मिट्टी से बनी गणपति प्रतिमा का विसर्जन घर में किसी साफ तथा पर्याप्त बड़े पात्र में किया जा सकता है. मूर्ति पूरी तरह घुलने के बाद उस मिट्टी को गमलों या बगीचे में डाला जा सकता है. पेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस या रासायनिक सजावट वाली मूर्ति को घर में घोलने से पहले उसके पदार्थ की जानकारी जरूर लें.

यदि नगर निगम या स्थानीय किसी संस्था ने कृत्रिम विसर्जन कुंड बनाए हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है. सार्वजनिक जलस्रोत में विसर्जन से पहले स्थानीय प्रशासन के निर्देश देखना जरूरी है.

पहले ही तय कर लें ये चार बातें

डेढ़ दिन के गणपति लाने से पहले स्थापना की तारीख, विसर्जन का दिन, विसर्जन का स्थान और परिवार में पूजा करने वाले सदस्य तय कर लें. 2026 में स्थापना 14 सितंबर और डेढ़ दिन का विसर्जन 15 सितंबर को होगा.

परिवार में पीढ़ियों से गणपति स्थापना की कोई अलग परंपरा चली आ रही हो तो उसे प्राथमिकता दें. डेढ़ दिन, पांच दिन या दस दिन, बप्पा को कितने समय के लिए घर में रखा गया, इससे अधिक महत्वपूर्ण उस अवधि में की गई श्रद्धापूर्ण सेवा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:59 AM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026 Ganpati Visarjan 2026
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