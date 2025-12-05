Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Dhurandhar Movie Release: एक्शन–थ्रिलर 'धुरंधर' आज देशभर में रिलीज़ हो गई और इसके साथ ही फिल्म की सफलता को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण भी सामने आने लगे हैं. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की रिलीज़-टाइमिंग पंचांग और ग्रहों के लिहाज़ से अनुकूल मानी जा रही है. आज शुक्रवार को वृषभ में उच्च का चंद्रमा और रोहिणी-मृगशीर्ष नक्षत्र ये तीनों संकेत बताते हैं कि दर्शक आज गंभीर और विषयप्रधान कंटेंट की ओर ज्यादा झुक सकते हैं.

दर्शकों पर सिर चढ़कर बोलेगा 'धुरंधर'का जादू

फिल्म अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन, राजनीतिक तनाव और खुफिया गतिविधियों पर आधारित है. इस तरह के विषयों को ग्रहों की वर्तमान स्थिति विशेष रूप से समर्थन करती है. सूर्य और मंगल दोनों वृश्चिक राशि में चल रहे हैं. वृश्चिक परंपरागत रूप से रहस्य, रणनीति और आंतरिक संघर्ष से जुड़ी राशि मानी जाती है. ऐसी स्थिति फिल्मों के गंभीर टोन को दर्शकों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने में मदद करती है.

Dhurandhar की शानदार ओपनिंग!

रोहिणी और मृगशीर्ष दोनों नक्षत्र दर्शकों के ध्यान को स्थिर बनाते हैं. यह संयोजन आमतौर पर ऐसी फिल्मों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनमें कहानी कई परतों में आगे बढ़ती है. वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा दर्शकों की भावनात्मक ग्रहणशीलता को बढ़ाता है और भारी विषयों को स्वीकार करने की क्षमता भी विकसित करता है. 'धुरंधर' जैसे विषय के लिए यह परिस्थिति सकारात्मक मानी जा सकती है. इसलिए Dhurandhar Movie को शानदार ओपनिंग मिल सकती है.

निर्देशक आदित्य धर की 'Dhurandhar' को मिल रहा ग्रहों का समर्थन

'URI' के बाद आदित्य धर एक बार फिर उसी स्पेस की फिल्म लेकर आए हैं. इस समय मंगल और सूर्य की वृश्चिक स्थिति निर्देशक की रचनात्मक शैली को स्वाभाविक मजबूती देती है. ज्योतिष अनुभव से ऐसी ग्रह-स्थिति कई बार उन फिल्मों के लिए लाभकारी होती है जिनमें कहानी रणनीति, खतरा, मनोवैज्ञानिक दबाव और राजनीतिक परतों पर आधारित हो.

'धुरंधर' का संगीत और तकनीक की भी मिलेगी सराहना

शुक्र ग्रह का प्रभाव सामान्यतः कला, संगीत और प्रस्तुति को अनुकूल बनाता है. फिल्म का संगीत शश्वत सचदेव ने दिया है और गीतकारों में इरशाद कामिल आदि शामिल हैं. वृषभ राशि में गोचर कर रहे चंद्र की स्थिति थिएटर में बैकग्राउंड स्कोर और शब्दों के भावनात्मक असर को बढ़ा रही है. यानी दर्शकों को फिल्म का कैमरा वर्क और ए़डिटिंग प्रभावित करेगी. फिल्म का ट्रेलर पहले ही सुर्खियां बटोर चुका है.

फिल्म की तकनीकी टीम का इस फिल्म को सफल में बनाने में विशेष योगदान रहेगा. सिनेमैटोग्राफर विकास नवलखा और एडिटर शिवकुमार वी. पनिकर की योग्यता से इस फिल्म को जबरदस्त लाभ मिलेगा. क्योंकि शनि ग्रह की स्थिति लंबे और गंभीर दृश्यों को सही ढंग से संभालने की क्षमता देता है.

रणवीर सिंह, आर. माधवन और संजय दत्त को मिलेंगी तालियां

रणवीर सिंह के लिए यह अवधि गुरु के प्रभाव के कारण पेशेवर रूप से स्थिर मानी जाती है. ऐसी स्थिति में दर्शक प्रायः अभिनेता की गंभीर भूमिकाओं को अधिक स्वीकार करते हैं. आर. माधवन और संजय दत्त दोनों को वर्तमान शनि-मंगल प्रभाव उनकी भूमिकाओं में अतिरिक्त वजन दे सकता है. पर्दे पर ये सभी कलाकार छाप छोड़ने में सफल रहेंगे.

अर्जुन रामपाल भी दर्शकों को प्रभावित करेंगे. सारा अर्जुन, राकेश बेदी, सौम्या टंडन सहित फिल्म के हर एक्टर के काम को पर्दे पर दर्शकों की सराहना मिलेगी. अतिचारी गुरु का मिथुन राशि में आज शाम को 3 बजकर 38 मिनट पर प्रवेश करेगा. इसके बाद इस फिल्म की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी.

'धुरंधर' का पहला दिन आरंभ है प्रचंड है!

ज्योतिषीय दृष्टि से रिलीज़-डे की परिस्थितियां 'धुरंधर' के पक्ष में दिखाई देती हैं. ग्रहों की स्थिति और फिल्म के विषय के बीच तालमेल बना हुआ है. इससे शुरुआती दर्शक-प्रतिक्रिया सकारात्मक रहने की संभावना बनती है. हालांकि, किसी भी फिल्म की तरह आगे की सफलता पूरी तरह दर्शकों के मूल्यांकन और वर्ड-ऑफ-माउथ पर निर्भर करेगी.

लेकिन फिर भी रिलीज़ डे के ग्रह संकेत बताते हैं कि 'धुरंधर' का शुरुआती माहौल अनुकूल है. विषय, टोन और ज्योतिषीय परिस्थितियों के मेल से फिल्म को शुरुआती बढ़त मिल सकती है.

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दर्शक फिल्म के Narrative को कितना अपनाते हैं और इसकी रफ्तार कितनी दूर तक जाती है. लेकिन ग्रहों से इतने तो संकेत मिल रहे हैं कि फिल्म निर्देशक आदित्य धर को दर्शकों का शानदार प्यार मिलने जा रहा है. उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी साथ ही उनके सितारे बुलंद दिखाई दे रहे हैं.

