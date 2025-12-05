हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhurandhar Movie: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस की बनेगी ब्लॉकबस्टर मूवी! ग्रहों की चाल से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

Dhurandhar Movie: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस की बनेगी ब्लॉकबस्टर मूवी! ग्रहों की चाल से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

Dhurandhar Movie: रिलीज़ डे का पंचांग और ग्रह चाल 'धुरंधर' के लिए अनुकूल है. ज्योतिष विश्लेषण संकेत देता है कि फिल्म को पहले ही दिन से अच्छा माहौल मिलेगा और आने वाले दिनों में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Dec 2025 04:28 PM (IST)
Dhurandhar Movie Release: एक्शन–थ्रिलर 'धुरंधर' आज देशभर में रिलीज़ हो गई  और इसके साथ ही फिल्म की सफलता को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण भी सामने आने लगे हैं. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की रिलीज़-टाइमिंग पंचांग और ग्रहों के लिहाज़ से अनुकूल मानी जा रही है. आज शुक्रवार को वृषभ में उच्च का चंद्रमा और रोहिणी-मृगशीर्ष नक्षत्र ये तीनों संकेत बताते हैं कि दर्शक आज गंभीर और विषयप्रधान कंटेंट की ओर ज्यादा झुक सकते हैं.

 दर्शकों पर सिर चढ़कर बोलेगा 'धुरंधर'का जादू

फिल्म अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन, राजनीतिक तनाव और खुफिया गतिविधियों पर आधारित है. इस तरह के विषयों को ग्रहों की वर्तमान स्थिति विशेष रूप से समर्थन करती है. सूर्य और मंगल दोनों वृश्चिक राशि में चल रहे हैं. वृश्चिक परंपरागत रूप से रहस्य, रणनीति और आंतरिक संघर्ष से जुड़ी राशि मानी जाती है. ऐसी स्थिति फिल्मों के गंभीर टोन को दर्शकों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने में मदद करती है.

 Dhurandhar की शानदार ओपनिंग!

रोहिणी और मृगशीर्ष दोनों नक्षत्र दर्शकों के ध्यान को स्थिर बनाते हैं. यह संयोजन आमतौर पर ऐसी फिल्मों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनमें कहानी कई परतों में आगे बढ़ती है. वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा दर्शकों की भावनात्मक ग्रहणशीलता को बढ़ाता है और भारी विषयों को स्वीकार करने की क्षमता भी विकसित करता है. 'धुरंधर' जैसे विषय के लिए यह परिस्थिति सकारात्मक मानी जा सकती है. इसलिए Dhurandhar Movie को शानदार ओपनिंग मिल सकती है.

निर्देशक आदित्य धर की 'Dhurandhar' को मिल रहा ग्रहों का समर्थन

'URI' के बाद आदित्य धर एक बार फिर उसी स्पेस की फिल्म लेकर आए हैं. इस समय मंगल और सूर्य की वृश्चिक स्थिति निर्देशक की रचनात्मक शैली को स्वाभाविक मजबूती देती है. ज्योतिष अनुभव से ऐसी ग्रह-स्थिति कई बार उन फिल्मों के लिए लाभकारी होती है जिनमें कहानी रणनीति, खतरा, मनोवैज्ञानिक दबाव और राजनीतिक परतों पर आधारित हो.

'धुरंधर' का संगीत और तकनीक की भी मिलेगी सराहना

शुक्र ग्रह का प्रभाव सामान्यतः कला, संगीत और प्रस्तुति को अनुकूल बनाता है. फिल्म का संगीत शश्वत सचदेव ने दिया है और गीतकारों में इरशाद कामिल आदि शामिल हैं. वृषभ राशि में गोचर कर रहे चंद्र की स्थिति थिएटर में बैकग्राउंड स्कोर और शब्दों के भावनात्मक असर को बढ़ा रही है. यानी दर्शकों को फिल्म का कैमरा वर्क और ए़डिटिंग प्रभावित करेगी. फिल्म का ट्रेलर पहले ही सुर्खियां बटोर चुका है.

फिल्म की तकनीकी टीम का इस फिल्म को सफल में बनाने में विशेष योगदान रहेगा. सिनेमैटोग्राफर विकास नवलखा और एडिटर शिवकुमार वी. पनिकर की योग्यता से इस फिल्म को जबरदस्त लाभ मिलेगा. क्योंकि शनि ग्रह की स्थिति लंबे और गंभीर दृश्यों को सही ढंग से संभालने की क्षमता देता है.

रणवीर सिंह, आर. माधवन और संजय दत्त को मिलेंगी तालियां

रणवीर सिंह के लिए यह अवधि गुरु के प्रभाव के कारण पेशेवर रूप से स्थिर मानी जाती है. ऐसी स्थिति में दर्शक प्रायः अभिनेता की गंभीर भूमिकाओं को अधिक स्वीकार करते हैं. आर. माधवन और संजय दत्त दोनों को वर्तमान शनि-मंगल प्रभाव उनकी भूमिकाओं में अतिरिक्त वजन दे सकता है. पर्दे पर ये सभी कलाकार छाप छोड़ने में सफल रहेंगे.

अर्जुन रामपाल भी दर्शकों को प्रभावित करेंगे. सारा अर्जुन, राकेश बेदी, सौम्या टंडन सहित फिल्म के हर एक्टर के काम को पर्दे पर दर्शकों की सराहना मिलेगी. अतिचारी गुरु का मिथुन राशि में आज शाम को 3 बजकर 38 मिनट पर प्रवेश करेगा. इसके बाद इस फिल्म की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी.

'धुरंधर' का पहला दिन आरंभ है प्रचंड है!

ज्योतिषीय दृष्टि से रिलीज़-डे की परिस्थितियां 'धुरंधर' के पक्ष में दिखाई देती हैं. ग्रहों की स्थिति और फिल्म के विषय के बीच तालमेल बना हुआ है. इससे शुरुआती दर्शक-प्रतिक्रिया सकारात्मक रहने की संभावना बनती है. हालांकि, किसी भी फिल्म की तरह आगे की सफलता पूरी तरह दर्शकों के मूल्यांकन और वर्ड-ऑफ-माउथ पर निर्भर करेगी.

लेकिन फिर भी रिलीज़ डे के ग्रह संकेत बताते हैं कि 'धुरंधर' का शुरुआती माहौल अनुकूल है. विषय, टोन और ज्योतिषीय परिस्थितियों के मेल से फिल्म को शुरुआती बढ़त मिल सकती है.

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दर्शक फिल्म के Narrative को कितना अपनाते हैं और इसकी रफ्तार कितनी दूर तक जाती है. लेकिन ग्रहों से इतने तो संकेत मिल रहे हैं कि फिल्म निर्देशक आदित्य धर को दर्शकों का शानदार प्यार मिलने जा रहा है. उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी साथ ही उनके सितारे बुलंद दिखाई दे रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
05 Dec 2025 04:28 PM (IST)
Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar Movie
