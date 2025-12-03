बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर' एक गैंगस्टर ड्रामा है. ये रणवीर सिंह के करियर की पहली 'ए' रेटेड फिल्म है. रिलीज होने से पहले 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है जिसमें ही जमकर नोट छाप रही है.

'धुरंधर' को सीबीएफसी ने 'ए' कैटेगिरी में सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड (214.01 मिनट) है. 'धुरंधर' 17 सालों में रिलीज हुई सभी फिल्मों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म होगी. इससे पहले साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'जोधा अकबर' 214 मिनट लंबी थी.

एडवांस बुकिंग में करोड़ों कमा रही 'धुरंधर'

'धुरंधर' एडवांस बुकिंग में धड़ल्ले से कमाई कर रही है. रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज से पहले ही ओपनिंग डे के लिए करोड़ों छाप चुकी है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने अब तक करीब 51 हजार टिकट बेच लिए हैं और 2.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा 3.89 करोड़ रुपए हो गया है. रिपोर्ट की मानें तो 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.

क्या है 'धुरंधर' की कहानी?

सीबीएफसी के सर्टिफिकेट में 'धुरंधर' का सार लिखा है- '1999 में आईसी-814 हाईजैक और 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बैकग्राउंड पर आधारित ये फिल्म भारत के खुफिया ब्यूरो प्रमुख अजय सान्याल पर आधारित है. जो पाकिस्तान से संचालित एक शक्तिशाली आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करके उसे ध्वस्त करने के एक साहसिक और अदम्य मिशन का प्लान बनाते हैं. इस जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, सान्याल एक अप्रत्याशित व्यक्ति को भर्ती करते हैं. पंजाब का एक 20 साल लड़का, जिसे बदले की भावना से प्रेरित अपराध करने के आरोप में बंदी बना लिया गया है. लड़के की काबिलियत और बहादुरी को पहचानते हुए, सान्याल उसे कराची के क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया को भेदने में एक हथियार के रूप में ढालने का फैसला करते हैं.'

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में कई दिग्गज स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे. इसके अलावा सारा अर्जुन फिल्म में रणवीर के साथ इश्क फरमाती दिखाई देंगी.