हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Movie Live: एडवांस बुकिंग में छप्परफाड़ कमाई कर रही 'धुरंधर', जानें कितनी लंबी है रणवीर सिंह की 'ए' रेटेड फिल्म

Dhurandhar Movie Live: एडवांस बुकिंग में छप्परफाड़ कमाई कर रही 'धुरंधर', जानें कितनी लंबी है रणवीर सिंह की 'ए' रेटेड फिल्म

Dhurandhar Movie Live: 'धुरंधर' रणवीर सिंह के करियर की पहले 'ए' रेटेड फिल्म है. 5 दिसंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म में सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 03 Dec 2025 06:13 PM (IST)

LIVE

Key Events
Dhurandhar Movie Live Updates Ranveer Singh Sanjay Dutt Film Dhurandhar Box Office Collection Review Reaction Dhurandhar Movie Live: एडवांस बुकिंग में छप्परफाड़ कमाई कर रही 'धुरंधर', जानें कितनी लंबी है रणवीर सिंह की 'ए' रेटेड फिल्म
'धुरंधर' मूवी लाइव अपडेट्स
Source : imdb

Background

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर' एक गैंगस्टर ड्रामा है. ये रणवीर सिंह के करियर की पहली 'ए' रेटेड फिल्म है. रिलीज होने से पहले 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है जिसमें ही जमकर नोट छाप रही है.

'धुरंधर' को सीबीएफसी ने 'ए' कैटेगिरी में सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड (214.01 मिनट) है. 'धुरंधर' 17 सालों में रिलीज हुई सभी फिल्मों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म होगी. इससे पहले साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'जोधा अकबर' 214 मिनट लंबी थी.

एडवांस बुकिंग में करोड़ों कमा रही 'धुरंधर'
'धुरंधर' एडवांस बुकिंग में धड़ल्ले से कमाई कर रही है. रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज से पहले ही ओपनिंग डे के लिए करोड़ों छाप चुकी है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने अब तक करीब 51 हजार टिकट बेच लिए हैं और 2.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा 3.89 करोड़ रुपए हो गया है. रिपोर्ट की मानें तो 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.

क्या है 'धुरंधर' की कहानी?
सीबीएफसी के सर्टिफिकेट में 'धुरंधर' का सार लिखा है- '1999 में आईसी-814 हाईजैक और 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बैकग्राउंड पर आधारित ये फिल्म भारत के खुफिया ब्यूरो प्रमुख अजय सान्याल पर आधारित है. जो पाकिस्तान से संचालित एक शक्तिशाली आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करके उसे ध्वस्त करने के एक साहसिक और अदम्य मिशन का प्लान बनाते हैं. इस जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, सान्याल एक अप्रत्याशित व्यक्ति को भर्ती करते हैं. पंजाब का एक 20 साल लड़का, जिसे बदले की भावना से प्रेरित अपराध करने के आरोप में बंदी बना लिया गया है. लड़के की काबिलियत और बहादुरी को पहचानते हुए, सान्याल उसे कराची के क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया को भेदने में एक हथियार के रूप में ढालने का फैसला करते हैं.'

'धुरंधर' की स्टार कास्ट
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में कई दिग्गज स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे. इसके अलावा सारा अर्जुन फिल्म में रणवीर के साथ इश्क फरमाती दिखाई देंगी. 
18:13 PM (IST)  •  03 Dec 2025

Dhurandhar: 'धुरंधर' की तगड़ी स्टार कास्ट

'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में दिखाई देंगे. फिल्म में उनके साथ सारा अर्जुन फिल्म बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी. इसके अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे. 
18:05 PM (IST)  •  03 Dec 2025

Dhurandhar Live: 'धुरंधर' को मिला 'ए' सर्टिफिकेट

'धुरंधर' पर सेंसर बोर्ड ने कई कट्स लगाए हैं और फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट देकर पास किया है. ऐसे में ये रणवीर सिंह के करियर की पहली 'ए' रेटेड फिल्म बन गई है. 

Load More
Tags :
Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar Movie Dhurandhar Movie Live
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

Shri Kanha Stainless IPO 2025 Full Review | Price, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 Full Review | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing Date | Paisa Live
Sameer Anjaan Interview: Bollywood’s Music Industry, Fan के अनुभव पर खास बातचीत
Single Papa Interview: . Fear से Friendship तक Modern Parenting का Real Transformation
Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
ट्रेंडिंग
19 Minutes Viral Video: क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कर लिया सुसाइड? जनिए क्या है सच
19 Minutes Viral Video: क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कर लिया सुसाइड? जनिए क्या है सच
शिक्षा
25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा
25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget