हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोपुतिन की कुंडली क्या कहती है? भारत दौरे से और 2026 में क्या बदलने वाला है?

पुतिन की कुंडली क्या कहती है? भारत दौरे से और 2026 में क्या बदलने वाला है?

President of Russia व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की कुंडली यह नहीं कहती कि 2026 सत्ता का संकट लाएगा, बल्कि यह कि उन्हें अपने भरोसे के स्तंभ तय करने होंगे. भारत दौरा उसी निर्णय का पहला संकेत है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Dec 2025 12:18 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) इस समय भारत में हैं. उनका ये भारत दौरा सामान्य कूटनीति से अधिक महत्व रखता है. उनकी कुंडली बताती है कि 2026 में रूस पर आर्थिक दबाव, युद्ध की स्थिर थकान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध तीनों एक साथ असर डालेंगे. ग्रहों की मानें तो तुला लग्न और उच्च शनि वाले पुतिन ऐसे दौर में नए मोर्चे नहीं खोलते वे भरोसेमंद साझेदारों पर टिकते हैं. यही कारण है कि भारत उनकी विदेश–नीति में इस समय बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक है.

गुरु का गोचर विदेश सहयोगों को पुनर्संतुलित करने की ओर संकेत देता है. डिफेंस अपग्रेड, ऊर्जा आपूर्ति और न्यूक्लियर–स्पेस सहयोग ये सभी क्षेत्र 2026 में भारत-रूस संबंधों को और स्थिर बनाएंगे. अमेरिका का बढ़ता दबाव रूस को व्यावहारिक कूटनीति की ओर धकेलेगा और इसी प्रक्रिया में भारत एक संतुलनकारी भूमिका निभाएगा.

शायद इसीलिए पुतिन का 4-5 दिसंबर 2025 का भारत दौरा एक साधारण कूटनीतिक यात्रा के दायरे में नहीं आता. क्योंकि यह उस समय हुआ, जब रूस अपनी अर्थव्यवस्था, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय दबाव तीनों में समानांतर चुनौतियों से जूझ रहा है. दिलचस्प बात यह है कि पुतिन की ज्योतिषीय स्थिति भी इसी समय एक स्पष्ट मोड़ की तरफ़ इशारा कर रही है.

2026 में पुतिन को किन चुनौतियों का सामना करना होगा?

तुला लग्न और उच्च शनि वाले नेता आमतौर पर संकट को विस्तार से नहीं, बल्कि संरचना से संभालते हैं. 2026 में शनि का दबाव ठीक वहीं बढ़ रहा है जहां राज्य की स्थिरता, संसाधन और जनता का धैर्य एक साथ परीक्षा में आते हैं. रूस के भीतर यह दबाव दिख भी रहा है. अर्थव्यवस्था थकी है, युद्ध स्थिर है और प्रतिबंधों की पकड़ पहले से मजबूत. ऐसे समय में पुतिन अपनी ऊर्जा नए मोर्चों पर नहीं, बल्कि भरोसेमंद साझेदारियों पर लगाते हैं. भारत दौरे का महत्व इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए.

भारत के साथ रूस का संबंध कैसा रहने वाला है

भारत-रूस संबंध लंबे समय से स्थिर रहे हैं, लेकिन 2026 में इनकी प्रकृति बदलने वाली है. पुतिन की कुंडली में गुरु विदेश–नीति के भाव को सक्रिय कर रहा है, जो बताता है कि यह वह वर्ष है जब रूस अपने विश्वसनीय सहयोगियों की सूची को पुनर्संतुलित (Rebalanced) करेगा. डिफेंस, ऊर्जा, न्यूक्लियर और स्पेस ये सभी क्षेत्र भारत के साथ रूस के संबंधों को ठोस बनाते हैं. पश्चिमी दबाव के बावजूद, 2026 में रूस भारत से दूरी नहीं बना सकता; वास्तव में यह रिश्ता उसके लिए और अनिवार्य हो जाएगा.

रूस-अमेरिका तनाव 2026 में और तेज़ होगा. आर्थिक प्रतिबंधों और ऊर्जा-नाड़ियों पर दबाव से रूस को सीमित समझौतों के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. लेकिन यह दबाव रूस की विदेश–नीति को व्यवहारिक बनाएगा, टकराव और संपर्क, दोनों एक साथ चलते रहेंगे. इसी द्वंद्व में भारत पुतिन के लिए एक ऐसा संतुलन बनकर उभरता है जो न युद्ध का हिस्सा है, न राजनीतिक बोझ का. यही इस रिश्ते की मजबूती है.

पाकिस्तान और चीन के साथ रूस की निकटता पर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन पुतिन की ज्योतिषीय गणना बताती है कि भारत-रूस समीकरण स्थिर है, जबकि बाकी साझेदारियां सामरिक जरूरतों के आधार पर बदल सकती हैं. 2026 में रूस इन विकल्पों को खुला रखेगा, लेकिन भारत का स्थान इनमें केंद्रीय रहेगा.

पुतिन की कुंडली 2026 के लिए जिस तस्वीर की ओर संकेत करती है, वह सरल है. सत्ता पर सीधा खतरा नहीं, लेकिन दबाव हर दिशा से बढ़ेगा. ऐसे समय में नेता अपनी निर्णायक साझेदारियां चुनते हैं. भारत यात्रा उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा सकती है. एक शांत, लेकिन महत्वपूर्ण संदेश कि रूस अगले वर्ष अपने दायरे को विस्तार से नहीं, सुरक्षा से परिभाषित करेगा और उस सुरक्षा में भारत एक प्रमुख स्तंभ के रूप में मौजूद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 05 Dec 2025 12:18 PM (IST)
Tags :
India Russia Relation Vladimir Putin Astrology Putin India Visit Prediction 2026 India–Russia Summit 2025
