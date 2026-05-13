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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology: क्या आपकी पूजा पद्धति ही आपके दुखों का कारण है? जानें क्या कहता है 'देवता योग'

Astrology: क्या आपकी पूजा पद्धति ही आपके दुखों का कारण है? जानें क्या कहता है 'देवता योग'

Devata Yoga: क्या आपकी पूजा ही दुखों का कारण है? जानें 'देवता योग' का प्रभाव. सही देवता का चुनाव बदल सकता है करियर और वैवाहिक जीवन. विशेषज्ञ की सलाह से चुनें सात्विक या उग्र मार्ग.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 13 May 2026 10:30 AM (IST)
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  • सही देवता की पूजा जीवन की समस्याओं को सुलझा सकती है।
  • देवताओं की ऊर्जा उग्र या सात्विक हो सकती है, चुनें।
  • पेशे और जीवन के अनुसार सही देवता का चुनाव करें।
  • पूजा का बदलाव समस्याओं को दूर कर राहत दिलाता है।

Devata Yoga: अक्सर देखा गया है कि कड़ी मेहनत और धार्मिक अनुष्ठान के बावजूद कई लोगों के जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेतीं.  इसका एक बड़ा कारण 'गलत देवता का चुनाव' हो सकता है.

हर देवता की एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और वह आपकी जीवनशैली या कुंडली से मेल नहीं खाती, तो यह आपके विकास में बाधक बन सकती है.

उग्र और सात्विक ऊर्जा का संतुलन

ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, प्रत्येक देवता की ऊर्जा का एक विशिष्ट स्वभाव होता है. इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

  • उग्र देवता: भगवान नरसिंह, माता दुर्गा का चंडी स्वरूप या भगवान रुद्र. ये ऊर्जाएं शत्रुओं पर विजय और बाधाओं को नष्ट करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली हैं. इनकी पूजा के लिए विशेष अनुशासन और जीवनशैली की आवश्यकता होती है.
  • सात्विक देवता: भगवान विष्णु, महालक्ष्मी या शिव के शांतिपूर्ण स्वरूप. ये गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं.

व्यवसाय और व्यक्तित्व के अनुसार पूजा का चुनाव

पूजा का प्रभाव व्यक्ति के पेशे और परिस्थिति पर निर्भर करता है:

सर्जन और सैनिक: एक हार्ट सर्जन के लिए मुरुगा (उग्र स्वरूप) की पूजा फलदायी हो सकती है, क्योंकि उनका कार्य 'युद्ध क्षेत्र' की तरह चुनौतीपूर्ण है.

कानूनी पेशेवर: वकीलों के लिए भगवान नरसिंह की आराधना विरोधियों पर जीत दिलाने में सहायक हो सकती है.

पारिवारिक सुख: यदि घर में क्लेश है, तो उग्र स्वरूपों के बजाय महालक्ष्मी या सात्विक शिव की पूजा अधिक लाभकारी होती है.

जब पूजा के बदलाव से मिली राहत

  • वैवाहिक कलह: एक महिला जो लगातार गृह क्लेश से जूझ रही थी, उसे 'दुर्गा' (उग्र रूप) के स्थान पर 'महालक्ष्मी' की पूजा करने की सलाह दी गई, जिससे उनके संबंधों में सुधार आया.

  • आर्थिक बाधाएं: कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए 'तिरुपति बालाजी' की सात्विक आराधना को एक प्रभावी उपाय बताया गया है.

  • विवाह में विलंब: ब्रह्मचारी स्वरूप वाले देवताओं की अनन्य भक्ति कभी-कभी वैवाहिक योग में देरी का कारण बन सकती है, जिसे विशेषज्ञ की सलाह से सुधारा जा सकता है.

क्या हैं इसके ज्योतिषीय प्रभाव?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गलत देवता की पूजा कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव (जो संघर्ष और हानि के कारक हैं) को अनजाने में सक्रिय कर सकती है.

  • चंद्रमा का दोष: यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित है, तो उसे शांतिपूर्ण और शीतल ऊर्जा वाले देवताओं की शरण लेनी चाहिए.
  • वित्तीय संकट: आर्थिक बाधाओं के लिए 'तिरुपति बालाजी' जैसे देवताओं की सात्विक आराधना को विशेष फलदायी बताया गया है.

"देवता बदलना" स्वयं में एक शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय (Remedy) है. पूजा केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रबंधन भी है. किसी भी विशेष उग्र साधना को शुरू करने से पहले अपनी कुंडली और जीवन के लक्ष्यों का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 May 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Vedic Astrology Devata Yoga Ugra Devata Vs Satvic Devata

Frequently Asked Questions

गलत देवता की पूजा से क्या परेशानी हो सकती है?

गलत देवता की पूजा आपके विकास में बाधक बन सकती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपकी जीवनशैली या कुंडली से मेल नहीं खाती है।

देवताओं की ऊर्जा को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है?

देवताओं की ऊर्जा को मुख्य रूप से उग्र और सात्विक दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो उनके स्वभाव को दर्शाती हैं।

व्यवसाय के अनुसार किस प्रकार के देवता की पूजा फायदेमंद हो सकती है?

सर्जन और सैनिक जैसे चुनौतीपूर्ण पेशों वाले लोगों के लिए उग्र स्वरूप वाले देवता, जैसे मुरुगा, फलदायी हो सकते हैं।

पारिवारिक सुख के लिए किस प्रकार के देवताओं की पूजा करनी चाहिए?

घर में क्लेश होने पर उग्र स्वरूपों के बजाय महालक्ष्मी या सात्विक शिव जैसे देवताओं की पूजा अधिक लाभकारी होती है।

क्या देवता बदलना भी एक ज्योतिषीय उपाय हो सकता है?

हाँ, देवता बदलना स्वयं में एक शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय है, क्योंकि पूजा केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रबंधन भी है।

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